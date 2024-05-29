«Витязь» подписал 28-летнего форварда Баптиста. Он стал чемпионом Финляндии в этом сезоне

Теги Витязь переходы НХЛ АХЛ чемпионат Финляндии КХЛ Таппара Ник Баптист Хоккей

«Витязь» подписал контракт на год с Ником Баптистом из финской «Таппары».

28-летний форвард – действующий чемпион финской лиги в составе «Таппары». На его счету 27 (14+13) очков в 50 матчах регулярного чемпионата и 6 (2+4) баллов в 16 играх плей-офф. 

Баптист выступает в Европе три сезона. Ранее он играл за фарм-клубы «Баффало», «Нэшвилла», «Торонто», «Оттавы» и «Далласа». 

В активе форварда 47 матчей и 10 (7+3) очков за «Сейбрс» в НХЛ и 299 матчей в АХЛ и 150 (75+75) баллов за результативность.

Изображение: hcvityaz.ru

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