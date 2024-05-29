«Барыс» подписал однолетний контракт с форвардом Буяльским

Теги переходы НХЛ молодежная сборная Казахстана КХЛ Барыс NCAA Андрей Буяльский Sports – Казахстан Хоккей

«Барыс» и нападающий Андрей Буяльский заключили контракт на год.

Одностороннее соглашение с 23-летним казахстанским нападающим рассчитано на один сезон до 31 мая 2025 года.

В Казахстане на клубном уровне Буяльский выступал в системе карагандинской «Сарыарки» и «Алматы». В 2021 году он был задрафтован «Колорадо».

Последние три года Буяльский провел в лиге NCAA в Университете Вермонта. В минувшем сезоне хоккеист сыграл 25 матчей, в которых заработал 11 (3+8) очков.

Также форвард на постоянной основе привлекался в состав юниорской и молодежной сборных Казахстана.

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