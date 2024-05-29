Вайсфельд о Цыплакове: «Все ругают «Спартак», но клуб отстаивает свои интересы. Лига может решить вопрос – запретить квалификационные предложения игрокам, сыгравшим сколько-то игр»

Леонид Вайсфельд прокомментировал уход Максима Цыплакова из «Спартака».

Ранее 25-летний нападающий подписал соглашение с « » после неудачных переговоров с красно-белыми.

– В медиапространстве все ругают «Спартак». Мне смешно. При чем здесь «Спартак»? Это надо к лиге вопросы адресовать. Ситуация какая: они делают предложение , его предложение не устраивает.

Тогда они делают двустороннее предложение такое, что его никто не может повторить. Цыплакова вынуждают уехать.

– А почему он не может принять предложение « »?

– У него очень большие деньги вверху и обычные деньги внизу. Контракт двусторонний.

Лига может решить вопрос на раз-два. Запретить делать квалификационные предложения игрокам, которые сыграли, допустим, сколько-то матчей в лиге – 50, 60, 100. Цыплаков что, игрок высшей лиги, что ли?

«Спартак» отстаивает интересы клуба. Они считают, что Цыплаков должен играть за те деньги, которые они предлагают. А предлагают они значительно ниже рынка, потому что он ограниченно свободный агент, – сказал хоккейный эксперт, бывший генеральный менеджер клубов Фонбет Чемпионата КХЛ Леонид Вайсфельд.