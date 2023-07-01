Российский хоккеист обвинен в шпионаже в Польше, Навке отказали в гранте, Крыховяк шумно ушел из «Краснодара», тренер «ПСЖ» задержан за расизм и другие новости

1. Российский хоккеист обвинен в шпионаже в Польше, ему грозит до 10 лет тюрьмы. Вероятно, это 20-летний Максим Сергеев из команды первого дивизиона «Заглембе».

2. Польский футболист Гжегож Крыховяк расторг контракт с «Краснодаром» и объяснил это так: «Не хотел возвращаться. Моя позиция по ситуации на Украине была четкой с самого начала».

3. Татьяне Навке отказали в гранте на проведение ледовых шоу в размере 59 млн рублей, заявки Евгения Плющенко и Ильи Авербуха одобрили.

4. Тренер «ПСЖ» Кристоф Гальтье задержан полицией по делу о расизме в «Ницце», ему грозит до 3 лет тюрьмы, если обвинения подтвердятся. Суд – 15 декабря.

5. Трансферы. «Зенит» подписал хавбека «Сочи» Коваленко и просит 17-18 млн евро за Клаудиньо у «Фламенго». Камано, Живоглядов и Смольников ушли из «Локомотива». Кокорин интересен «Шабабу Аль-Ахли» из ОАЭ.

«Барселона» и Умтити расторгли контракт. «Челси» за 37 млн евро купил форварда «Вильярреала» Джексона. Лофтус-Чик перешел в «Милан» из «Челси». Куадрадо ушел из «Ювентуса». Шкриньяр покинул «Интер». «Ливерпуль» активировал отступные за Собослаи – 70 млн евро. «Севилья» готова продать всех игроков из-за крупного долга. «Аль-Хилаль» давал Кубо 160 млн евро за 4 года, но японский хавбек «Сосьедада» отказал саудовцам.

6. Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко поручил министерству спорта обеспечить участие «Шахтера» из ДНР в турнирах РФС и составить план его развития.

7. Медведев на «Уимблдоне» попал в четверть с Циципасом и Марреем и в половину с Алькарасом, Руне и Зверевым, Рублев – в четверть с Джоковичем и Карацевым. Касаткина попала в четверть со Швентек и Гауфф и в половину с Кудерметовой и Самсоновой, Рыбакина – в четверть с Жабер. Касаткина вышла в финал в Истбурне и вернется в топ-10.

8. Во Франции не разрешили носить хиджабы футболисткам во время матчей, суд оставил в силе запрет Федерации футбола Франции. Женщинам в Иране разрешили посещать футбольные матчи, запрет действовал с 1979-го.

9. В квалификации Гран-при Австрии Ферстаппен выиграл поул, Леклер – 2-й, Сайнс – 3-й. Ферстаппен выиграл 4-й поул подряд, Перес 4-й раз подряд не прошел в 3-й сегмент.

10. «Ливерпуль» представил бело-зеленую (!) выездную форму. Она вдохновлена распространением технологий в 1990-х.

11. Владислав Радимов стал главным тренером медиафутбольного клуба «Зенита», который получил название «Чисто Питер».

12. Министерство спорта России рассматривает обращение РУСАДА с просьбой принять меры к одной из спортивных федераций из-за допинга.

13. УЕФА допустил «Барселону» до участия в Лиге чемпионов, проверка по делу Негрейры завершена. Но у клуба есть и убытки. «Барса» из-за акции в «День гордости» потеряла 440 тысяч подписчиков в инстаграме. «Реал» и «Атлетико» не писали об ЛГБТ.

14. Бой Илона Маска и Марка Цукерберга может пройти в Колизее. В этом заинтересован министр культуры Италии.

15. Защитник Джеймс Харден вышел на первое место в НБА по количеству запросов на обмен в XXI веке. Он хочет играть за «Клипперс», «Сиксерс» постараются удовлетворить запрос.

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