Шабанов без очков в 3-м матче подряд: 1 бросок и «минус 1» за 11:55 против «Эдмонтона». У него 1 гол и «минус 3» в 4 играх в сезоне

Максим Шабанов остался без очков в 3-м матче подряд.

25-летний форвард «Айлендерс » не отметился результативными действиями в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Эдмонтоном » (4:2).

В текущем сезоне у россиянина 1 (1+0) очко в 4 играх при 7 бросках в створ, полезности «минус 3» и среднем времени на льду 11:50.

Сегодня Шабанов (11:55, 1:36 – в большинстве) отметился 1 броском в створ и завершил встречу с полезностью «минус 1».