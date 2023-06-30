Звездный защитник хочет играть за «Клипперс», « » попытается удовлетворить пожелания баскетболиста.

Об этом сообщает обозреватель Сэм Амик из The Athletic со ссылкой на источники с обеих сторон.

Лидеры «Клипперс» и поддерживают идею перехода в команду Хардена.

Харден был «чрезвычайно расстроен тем, как «Сиксерс» подошли к его возможному выходу на рынок и выразил недовольство организации».

«На стороне Хардена присутствует большой оптимизм по поводу того, что его отправят именно в « », – пишет Эмик.

В межсезонье-2022 Хардену урезали зарплату после того, как он отказался от опции игрока за 47,4 миллиона долларов, чтобы подписать с «Сиксерс» контракт по схеме 1+1. Ожидалось, что Джеймс снова станет свободным агентом этим летом и на этот раз получит долгосрочный контракт.

Однако «Сиксерс» были готовы к тому, чтобы Харден протестировал рынок, прежде чем делать какие-либо предложения. «Сиксерс» якобы готовили для игрока краткосрочную сделку.

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