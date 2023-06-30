Харден хочет играть за «Клипперс», «Сиксерс» постараются удовлетворить запрос (Сэм Эмик)
Звездный защитник Джеймс Харден хочет играть за «Клипперс», «Филадельфия» попытается удовлетворить пожелания баскетболиста.
Об этом сообщает обозреватель Сэм Амик из The Athletic со ссылкой на источники с обеих сторон.
Лидеры «Клипперс» Кавай Ленард и Пол Джордж поддерживают идею перехода в команду Хардена.
Харден был «чрезвычайно расстроен тем, как «Сиксерс» подошли к его возможному выходу на рынок и выразил недовольство организации».
«На стороне Хардена присутствует большой оптимизм по поводу того, что его отправят именно в «Клипперс», – пишет Эмик.
В межсезонье-2022 Хардену урезали зарплату после того, как он отказался от опции игрока за 47,4 миллиона долларов, чтобы подписать с «Сиксерс» контракт по схеме 1+1. Ожидалось, что Джеймс снова станет свободным агентом этим летом и на этот раз получит долгосрочный контракт.
Однако «Сиксерс» были готовы к тому, чтобы Харден протестировал рынок, прежде чем делать какие-либо предложения. «Сиксерс» якобы готовили для игрока краткосрочную сделку.
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Много вводных. Очень.
За всю карьеру Харден не пропустил ни одного плей-офф. Вот это никто не видит...Много таких игроков в Лиге?
В хьюстоне вполне прилично играли вместе, в по развалились, но это уже типичная ситуация для Бороды.
а дальше можно и в хьюстон