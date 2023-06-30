Харден хочет играть за «Клипперс», «Сиксерс» постараются удовлетворить запрос (Сэм Эмик)

Теги возможные переходы Клипперс Филадельфия НБА Джеймс Харден Пол Джордж Кавай Ленард Баскетбол

Звездный защитник Джеймс Харден хочет играть за «Клипперс», «Филадельфия» попытается удовлетворить пожелания баскетболиста.

Об этом сообщает обозреватель Сэм Амик из The Athletic со ссылкой на источники с обеих сторон.

Лидеры «Клипперс» Кавай Ленард и Пол Джордж поддерживают идею перехода в команду Хардена.

Харден был «чрезвычайно расстроен тем, как «Сиксерс» подошли к его возможному выходу на рынок и выразил недовольство организации».

«На стороне Хардена присутствует большой оптимизм по поводу того, что его отправят именно в «Клипперс», – пишет Эмик.

В межсезонье-2022 Хардену урезали зарплату после того, как он отказался от опции игрока за 47,4 миллиона долларов, чтобы подписать с «Сиксерс» контракт по схеме 1+1. Ожидалось, что Джеймс снова станет свободным агентом этим летом и на этот раз получит долгосрочный контракт.

Однако «Сиксерс» были готовы к тому, чтобы Харден протестировал рынок, прежде чем делать какие-либо предложения. «Сиксерс» якобы готовили для игрока краткосрочную сделку.

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26 комментариев

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Mr.BadGuy
У Хардена не получилось с Дюрантом и Уэстбруком. У Хардена не получилось с Ховардом. У Хардена не получилось с Полукрысом. У Хардена не получилось снова с Уэстбруком. У Хардена не получилось с Кайри и Дюрантом. У Хардена не получилось с Эмбиидом. Осталось чтобы не получилось с Каваем и ПЖ и карьеру можно считать практически идеальной. Жаль с Леброном не пересеклись.
+26
-5
+21
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Pavel Gurin
Проходит год : Кавай и Джордж опять ломаются и ЛАК вылетает в первом раунде. У Хардена стата 18+6+5 при 40 % с двушки , 30% с трешки. Харден: блин, опять в Хьюстон хочу , но всегда мечтал играть за Милуоки!
+11
-1
+10
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Бородатый пивовар
Ответ Mr.BadGuy
У Хардена не получилось с Дюрантом и Уэстбруком. У Хардена не получилось с Ховардом. У Хардена не получилось с Полукрысом. У Хардена не получилось снова с Уэстбруком. У Хардена не получилось с Кайри и Дюрантом. У Хардена не получилось с Эмбиидом. Осталось чтобы не получилось с Каваем и ПЖ и карьеру можно считать практически идеальной. Жаль с Леброном не пересеклись.
С Дюрантом и Рассом он на пике не играл. У Ховарда не получилось вообще нигде за пределами Флориды. С "Полукрысом" он вёл в финале Конференции 3-2 у одной из сильнейших команд в истории ,к моменту травмы того самого "Полукрыса".
Много вводных. Очень.
За всю карьеру Харден не пропустил ни одного плей-офф. Вот это никто не видит...Много таких игроков в Лиге?
+11
-2
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DeMx
Ответ Insamo217
тогда Вестбрук точно аут из Лос Анжелеса
Почему? Разве у него были какие-то проблемы с Харденом?
В хьюстоне вполне прилично играли вместе, в по развалились, но это уже типичная ситуация для Бороды.
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Mr.BadGuy
Ответ Insamo217
тогда Вестбрук точно аут из Лос Анжелеса
Теперь Уэстбрука не обязательно ставить в старт, так что могут и ужиться
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Максим Макеев
Ответ Pavel Gurin
Проходит год : Кавай и Джордж опять ломаются и ЛАК вылетает в первом раунде. У Хардена стата 18+6+5 при 40 % с двушки , 30% с трешки. Харден: блин, опять в Хьюстон хочу , но всегда мечтал играть за Милуоки!
после клипперс будут хит
а дальше можно и в хьюстон
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Exterior
Ответ Fungus_Amongus
Да какой Джорж, ЛАК даже Мэнна скорее всего не отдадут. Ценность Хардена на рынке сейчас не так высока. С большой долей вероятности это будет аренда на 1 год, а если и не аренда, то плохой контракт стареющего игрока в будущем. Поэтому никто за него гору активов вываливать не будет.
Ну раз ценность не высока, что бы ты предложил на месте Клипперс за Хардена?
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udod
Ответ Exterior
А че Кавай и Джордж радуются и поддерживают идею с Харденом? Тут явно Джордж в обратном направлении напрашивается. Ибо пиков у Клипперс почти нет. А раз пиков, вряд ли Фила согласится на просто пакет игроков без Джорджа или Кавая. Просто Пауэлл+Мэнн+Моррис вряд ли устроит 76-ых. Либо искать 3-ю сторону...
почему не устроит? Пауэлл сам по себе хороший игрок, Мэнн качественный ролевик, а Моррис истекающий
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Сергей Орлов
Что они все обменов-то требуют почти каждый год? Воистину, кексики.
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Вадим flanec
Ответ Mr.BadGuy
У Хардена не получилось с Дюрантом и Уэстбруком. У Хардена не получилось с Ховардом. У Хардена не получилось с Полукрысом. У Хардена не получилось снова с Уэстбруком. У Хардена не получилось с Кайри и Дюрантом. У Хардена не получилось с Эмбиидом. Осталось чтобы не получилось с Каваем и ПЖ и карьеру можно считать практически идеальной. Жаль с Леброном не пересеклись.
Ещё не вечер, пятницы)))
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Fungus_Amongus
Ответ Exterior
А че Кавай и Джордж радуются и поддерживают идею с Харденом? Тут явно Джордж в обратном направлении напрашивается. Ибо пиков у Клипперс почти нет. А раз пиков, вряд ли Фила согласится на просто пакет игроков без Джорджа или Кавая. Просто Пауэлл+Мэнн+Моррис вряд ли устроит 76-ых. Либо искать 3-ю сторону...
Да какой Джорж, ЛАК даже Мэнна скорее всего не отдадут. Ценность Хардена на рынке сейчас не так высока. С большой долей вероятности это будет аренда на 1 год, а если и не аренда, то плохой контракт стареющего игрока в будущем. Поэтому никто за него гору активов вываливать не будет.
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Дмитрий Авдеев
Ответ Pavel Gurin
Проходит год : Кавай и Джордж опять ломаются и ЛАК вылетает в первом раунде. У Хардена стата 18+6+5 при 40 % с двушки , 30% с трешки. Харден: блин, опять в Хьюстон хочу , но всегда мечтал играть за Милуоки!
Но одну игру в первом раунде он все таки затащит со статой 50+10+5
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LilAnswer
Было бы интересно посмотреть на него в составе LAC. Харден теоретически должен хорошо вписаться в команду, но не покидает ощущение что это закончиться провалом.
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Fungus_Amongus
Ответ Exterior
Ну раз ценность не высока, что бы ты предложил на месте Клипперс за Хардена?
Я уже писал в другой новости о том, как мог бы выглядеть этот трейд. Пауэлл + Моррис + защищенный пик 1 раунда 2028. Возможны варианты. Например Ковингтон или Батюм вместо Морриса, плюс Коффи для уравнивания зарплаты, но это менее желательный вариант для ЛАК.
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Exterior
Ответ udod
почему не устроит? Пауэлл сам по себе хороший игрок, Мэнн качественный ролевик, а Моррис истекающий
Ну посмотрим. Уверен что Фила на это не согласилась бы...
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NikolayOss
Ответ Insamo217
тогда Вестбрук точно аут из Лос Анжелеса
Харден в ЛАК, Лиллард в Филу, Уэстбрук в ПТБ?
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Insamo217
тогда Вестбрук точно аут из Лос Анжелеса
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Олег Иванов
Это Кавай с Джорджем подговорили.Клипперс все их хотелки исполняет.
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Костя Кот
а Ирвинг просто хочет построить дом и играть там до конца карьеры. ×30
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Zero Zero
В сети обсуждают обмен Харден + Харрис за Джорджа, Пауэлла и Ковингтона. Вполне неплохой обмен для Филы, если это правда.
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Fungus_Amongus
Жаль, что Харден раньше не обьявил, что берет опцию и требует обмен. ЛАК бы может негарантированный контракт Гордона смогли подсунуть Филе, а так придется Пауэлла отдавать, которого будет не хватать. Вообще, потеряв Пауэлла, Гордона и наверное Вестбрука (сомневаюсь, что он захочет с Харденом играть, как минимум из-за сократившейся роли, как максимум из-за личных взаимотношений) ЛАК не так уж и усилятся приобретя Хардена. Будет не хватать скорера со скамейки и шутера для игры без мяча, каким является Пауэлл. В защите без Гордона тоже просадка будет.
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