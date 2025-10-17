Малкин забросил 1-ю шайбу в сезоне в матче против «Лос-Анджелеса». У него 7 очков в 5 играх в сезоне

Евгений Малкин забросил 1-ю шайбу в сезоне в матче с «Лос-Анджелесом».

Форвард «Питтсбурга » отличился в большинстве в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Кингс» (4:2).

На счету 39-летнего россиянина стало 7 (1+6) очков в 5 играх в текущем сезоне при полезности «минус 1».

Сегодня Малкин (17:01, 2:03 – в большинстве) завершил встречу с полезностью «минус 1».

Он реализовал 1 бросок в створ из 2, применил 1 силовой прием, допустил 1 потерю и выиграл 3 вбрасывания из 6 (50%).