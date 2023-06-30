Тчуамени о гибели юноши от выстрела полицейского во Франции: «Хочу понять, почему спусковой крючок ощущается гораздо менее тяжелым, когда дело доходит до определенного типа людей»

Теги Реал Мадрид Сборная Франции по футболу Ла Лига происшествия Орельен Тчуамени Футбол

Орельен Тчуамени прокомментировал смерть подростка от выстрела полицейского во Франции.

17-летний юноша по имени Наэль, находившийся за рулем автомобиля, отказался подчиниться требованию дорожного патруля и не остановился. Полицейский выстрелил в него, потерпевший получил пулевое ранение в грудь. Врачи пытались его реанимировать, но подросток скончался. Полицейский задержан по подозрению в непредумышленном убийстве. 

«Наэль мог бы быть моим младшим братом. И мое сердце разбито, когда я слышу слова его матери, потому что я слышу голос моей матери.

Мы не изменим мир в социальных сетях, но я хотел бы понять, почему в течение многих лет молодые люди гибнут во время полицейских проверок, которые кажутся тривиальными. Хочу понять, почему нажатие на спусковой крючок ощущается гораздо менее тяжелым, когда дело доходит до определенного типа людей. Видео нужно было выпустить, чтобы дело не замяли.

Также хочу понять, почему некоторые журналисты развлекаются абсурдными инсинуациями и разжигают ненависть. Ненависть может разделить нас. Это может заставить нас забыть о том, что подавляющее большинство сотрудников полиции выполняют свою миссию, уважая права людей, и иногда в очень сложных условиях.

Если у вас есть чудодейственный рецепт, я готов прислушаться. У меня его нет. Я знаю, что применение силы полицией не обязательно является незаконным. Также я знаю, что главный вопрос заключается в золотой середине между законностью и незаконностью применения силы.

И, наконец, я знаю, что необходимо восстановить доверие граждан к полиции, что любое отсутствие справедливости вызывает сомнения в действиях сил правопорядка. Потому что Наэль был нашим младшим братом. А во Франции братство должно еще что-то значить», – написал полузащитник «Реала» в твиттере.

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98 комментариев

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Lionel Andres Messi 10
Хочу понять, почему желание угнать машину становится гораздо заманчивее, когда дело доходит до определенного типа людей.
+207
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+192
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kvint(ksk)
Убили черного - хайп, стенания , демагогия . Тысячи черных разгромили города, разнесли сотни машин, причинили ущерб на млн- ны евро, покалечили десятки человек - молчок. Долбанные лицемеры!)) почему вы молчали когда фанатик расстреливал Шадти Эбдо , когда Муслимы устраивают теракты, режут людей на улицах ?!
+84
-16
+68
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T.RUS12
Xочу понять, почему черные чаще всего совершают правонарушения, потом кричат о расизме и в итоге разносят половину страны, гражданами которой они являются?
+46
-5
+41
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angliiskiilion
Ответ Lionel Andres Messi 10
Хочу понять, почему желание угнать машину становится гораздо заманчивее, когда дело доходит до определенного типа людей.
потому что не хватает ума заработать своим трудом на свою машину, хоть и подержанную, в Европе с этим проблем быть не должно
+29
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+26
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Взвешенный вомбат Китая
Господи, да хватит лицемерия уже
+32
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+25
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Виктор Никитин
Ответ Alex1104
Ну не знаю, но по видео полицейским никак не угрожало, что он тронулся. Они стояли сбоку. В упор. иИ не могли не видеть, что за рулем пацан совсем. Выстрелил полицейский моментально, как только машина двинулась.
так потенциальный преступник уезжающий от полиции на машине потенциальная угроза для полиции и окружающих.. так что
+33
-9
+24
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Alex1104
Ответ Взвешенный вомбат Китая
Господи, да хватит лицемерия уже
Ну не знаю, но по видео полицейским никак не угрожало, что он тронулся. Они стояли сбоку. В упор. иИ не могли не видеть, что за рулем пацан совсем. Выстрелил полицейский моментально, как только машина двинулась.
+29
-6
+23
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Призрак Джона Готти
Может, потому что определенный тип людей обладает низким уровнем правосознания и склонен к антиобщественному поведению?
+16
-2
+14
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Alex1104
Ответ Виктор Никитин
так потенциальный преступник уезжающий от полиции на машине потенциальная угроза для полиции и окружающих.. так что
Не думаю, что правила полиции во Франции в таком случае стрелять на поражение. Не по колесам, а в упор, у грудь.
+13
0
+13
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Karel
Ответ kvint(ksk)
Убили черного - хайп, стенания , демагогия . Тысячи черных разгромили города, разнесли сотни машин, причинили ущерб на млн- ны евро, покалечили десятки человек - молчок. Долбанные лицемеры!)) почему вы молчали когда фанатик расстреливал Шадти Эбдо , когда Муслимы устраивают теракты, режут людей на улицах ?!
Так этот Наэль такой же чёрный, как и Зидан. Они оба алжирцы. Странно считать алжирцев и того же Зидана неграми.
Фото Ноэля не видел, но его мама на видео не чёрная.
+14
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поколение пепси
Ответ Гоп-стоп
Вот это произошло на прошлой неделе: https://youtube.com/shorts/BQdj02ClQsw?feature=share Действительно когда дело доходит до определенного типа людей, то другие люди не могут за порог дома без страха!
Это видимо тоже младший братик тчуамени или старший братик, в общем не хочет ли тчуамени осудить этого брата,за его поступок!? или нет не хочет, ему важно осудить белого, потому что у него племенной склад ума как и у остальных арфикосов
+13
-1
+12
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Гоп-стоп
Вот это произошло на прошлой неделе: https://youtube.com/shorts/BQdj02ClQsw?feature=share

Действительно когда дело доходит до определенного типа людей, то другие люди не могут за порог дома без страха!
+10
0
+10
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d_kdc
Формально полицейский выполнил свою работу. То что он мог стрелять не в потенциального преступника, а по шинам - это так, но тем не менее. Потенциальный преступник пытался скрыться, полицейский имеет право на стрельбу в него, если у него есть подозрения, что потенциальный преступник совершил серьезное преступление.

Сейчас же мы видим, как толпа зверей громит города и вместо осуждения этих зверей и требований ввести внутренние войска и перестрелять их к чертовой бабушки, балбесы типа Тчуамени поддерживают преступные погромы, являясь сообщниками преступных погромщиков.
+9
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artem21
Ответ Gnoyniy Jacques Derrida
Нет, ты не хочешь ничего понимать. Ты как и все, кто тут пишет каменты - просто обыкновенный расист и горд этим.
Всех в расисты записал, молодец. Никакого противоречия в голове не возникло?
+6
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&_Bishep_&
Хочу понять почему представители "определенного типа людей" чаще совершаю преступления и не подчиняются требованиям полицейских?
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-2
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Всё знаю
По ходу дела начнётся блм 2.0
Только теперь перед неграми будут вставать на оба колена.
Конечно такие лицемеры. Когда алжирка убила белую девочку, расчленила и засунула в чемодан, тчуамени и прочие конечно же молчали.
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поколение пепси
если бы в африке полицейский прикончил дюжину таких же, никто даже бы не обратил внимание, всяким тчуаменям было бы фиолетово, но это другое, тут белый завалил загорелого, так что единственная причина только в этом, всё остальное лицемерие, а все их правильные слова пустой трёп
+5
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Tydeus
Ответ Lionel Andres Messi 10
Хочу понять, почему желание угнать машину становится гораздо заманчивее, когда дело доходит до определенного типа людей.
Вопрос в том, на кой чёрт он жал на газ, по сути наезжая колесами на полицейского, наставившего на него автомат
+5
0
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Рома Лаллана
Копы сделали все правильно. Решил нарушать закон - будь готов к последствиям.
+5
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Karra
когда дело доходит до определенного типа людей
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да, до преступников
очень интересно узнать, сколько приводов было у этого паренька
+6
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Jepbar Annayev
Надуюсь скоро начнется что толстые будут жаловаться что их нет в большом спорте. И инвалиды скажут что бы чувствуем себя полноценными и мы хотим играть в футбол с остальными. Хочу такую кашу что бы все полетело к чертям
+5
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Burel
"ани жи дети"
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-1
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Tydeus
Ответ Se Ba
Угнать машину = убить человека. Так и запишем.
Вы видео смотрели этого происшествия?
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Игорь Климов
Опять началось это нытьё с намёками на цвет кожи.
+5
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Nik Yeremich
вот только один момент, Орельен, почему когда умирает чернокожий в этом мире то сразу буча, а когда умирают кучу белых людей то никто в колокола даже не трезвонит?
+4
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