Тчуамени о гибели юноши от выстрела полицейского во Франции: «Хочу понять, почему спусковой крючок ощущается гораздо менее тяжелым, когда дело доходит до определенного типа людей»

Орельен Тчуамени прокомментировал смерть подростка от выстрела полицейского во Франции.

17-летний юноша по имени Наэль, находившийся за рулем автомобиля, отказался подчиниться требованию дорожного патруля и не остановился. Полицейский выстрелил в него, потерпевший получил пулевое ранение в грудь. Врачи пытались его реанимировать, но подросток скончался. Полицейский задержан по подозрению в непредумышленном убийстве.

«Наэль мог бы быть моим младшим братом. И мое сердце разбито, когда я слышу слова его матери, потому что я слышу голос моей матери.

Мы не изменим мир в социальных сетях, но я хотел бы понять, почему в течение многих лет молодые люди гибнут во время полицейских проверок, которые кажутся тривиальными. Хочу понять, почему нажатие на спусковой крючок ощущается гораздо менее тяжелым, когда дело доходит до определенного типа людей. Видео нужно было выпустить, чтобы дело не замяли.

Также хочу понять, почему некоторые журналисты развлекаются абсурдными инсинуациями и разжигают ненависть. Ненависть может разделить нас. Это может заставить нас забыть о том, что подавляющее большинство сотрудников полиции выполняют свою миссию, уважая права людей, и иногда в очень сложных условиях.

Если у вас есть чудодейственный рецепт, я готов прислушаться. У меня его нет. Я знаю, что применение силы полицией не обязательно является незаконным. Также я знаю, что главный вопрос заключается в золотой середине между законностью и незаконностью применения силы.

И, наконец, я знаю, что необходимо восстановить доверие граждан к полиции, что любое отсутствие справедливости вызывает сомнения в действиях сил правопорядка. Потому что Наэль был нашим младшим братом. А во братство должно еще что-то значить», – написал полузащитник « » в твиттере.