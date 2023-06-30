«Зенит» объявил о трансфере Коваленко из «Сочи». Контракт с хавбеком – до 2028 года

Теги Зенит премьер-лига Россия трансферы Сочи Александр Коваленко Футбол

Полузащитник Александр Коваленко перешел в «Зенит» из «Сочи».

Петербуржцы официально объявили о трансфере 19-летнего игрока. Контракт с ним рассчитан до 2028 года.

Ранее сообщалось, что «Сочи» заплатят 200 млн рублей отступных.

Минувший сезон Коваленко провел на правах аренды в «Крыльях Советов». Он сыграл в 30 матчах Мир РПЛ и Фонбет Кубка России, забил 2 гола и сделал 2 результативные передачи.

Полную статистику центрального полузащитника можно найти здесь.

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32 комментария

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Marina_Greta
Ответ Поцелуй Оздоева
Добро пожаловать в лучший клуб России. Отличная замена Кузяеву.
Да что там России.. мира!
+32
-17
+15
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Serge Vendino
Легенда Сочи
+15
-8
+7
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Поцелуй Оздоева
Добро пожаловать в лучший клуб России. Отличная замена Кузяеву.
+26
-19
+7
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Никита Самарин
Замена Кузяеву. Парню удачи, всё-таки достаточно талантливый молодой игрок.
+6
0
+6
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Иван Колгашкин
Норм
+7
-4
+3
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КИРИЛЛ УСТИНОВ
Ответ Marina_Greta
Да что там России.. мира!
Приятно, что и за пределами СПб так считают. Хоть и не сказать, что прям неожиданно. По фактам 🤷🏻‍♂️
+6
-3
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2882
Странная фамилия для бразильца)
+3
0
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Дмитрий9779
С бразильцами должен прибавить,талантливый парень.
+4
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Arturitto
Коваленко,не теряй времени,учи португальский.
+1
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a2wai
Как раз Вендел место в составе скоро освободит, 2 миллиона евро за молодого и перспективного новичка это не деньги.
+1
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Поцелуй Оздоева
Ответ Marina_Greta
Да что там России.. мира!
Хоть иногда ты дельные вещи пишешь.
+2
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Mindy Macready
Можно отдавать в аренду в КС)
+1
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Marina_Greta
На лавке будет греть место бразильцам) А так конечно удачи, мб что и получится у него 😊
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kokakoka
Хороший трансфер. Надеюсь, заиграет
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Богдан Агафонов
Тупо заставили пацана.
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Александр Никифоров
Ответ Ветер
Через пару лет, за гораздо меньшую сумму, перейдéт обратно в Сочи, Оренбург или Рубин.
за 50 тыщ?)
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Marina_Greta
Ответ Ultimate7
Поверь, для нас наш клуб лучший во всей вселенной! Это у вас в каждой стране есть за кого болеть, а мы болемм только за Зенит
Для любого болельщика, его клуб - это церковь, и туда они ходят молиться!И не важно, кто и что говорит про вашу команду, для вас она всегда останется самой лучшей!
0
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Ultimate7
Ответ Marina_Greta
Да что там России.. мира!
Поверь, для нас наш клуб лучший во всей вселенной! Это у вас в каждой стране есть за кого болеть, а мы болемм только за Зенит
0
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Marina_Greta
Ответ Поцелуй Оздоева
Хоть иногда ты дельные вещи пишешь.
Я тут 1 день всего-то) Ушла из "Ч" сюда, там сидеть невозможно больше)
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Crenk
Ответ Serge Vendino
Легенда Сочи
Как знать
Вдруг отдадут в аренду и станет таковым
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sokur66@yandex.ru
Жалко пацана , лавку будет полировать
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KTK
На каждого нового бразильца + 1 паспорт 💪
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duran mars
Крылья везде теперь)
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SMART789
Иван Карпов: мать и отец игрока уже сменили гражданство и находятся в темнице Кремля лично по указанию президента
Интронация не показывают потому что он плачет
+1
-1
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Ветер
Через пару лет, за гораздо меньшую сумму, перейдéт обратно в Сочи, Оренбург или Рубин.
+3
-3
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