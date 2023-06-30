«Зенит» объявил о трансфере Коваленко из «Сочи». Контракт с хавбеком – до 2028 года

Полузащитник Александр Коваленко перешел в «Зенит» из «Сочи».

Петербуржцы официально объявили о трансфере 19-летнего игрока. Контракт с ним рассчитан до 2028 года.

Ранее сообщалось, что « » заплатят 200 млн рублей отступных.

Минувший сезон провел на правах аренды в «Крыльях Советов». Он сыграл в 30 матчах Мир и Фонбет Кубка России, забил 2 гола и сделал 2 результативные передачи.

Полную статистику центрального полузащитника можно найти здесь.