«Зенит» объявил о трансфере Коваленко из «Сочи». Контракт с хавбеком – до 2028 года
Полузащитник Александр Коваленко перешел в «Зенит» из «Сочи».
Петербуржцы официально объявили о трансфере 19-летнего игрока. Контракт с ним рассчитан до 2028 года.
Ранее сообщалось, что «Сочи» заплатят 200 млн рублей отступных.
Минувший сезон Коваленко провел на правах аренды в «Крыльях Советов». Он сыграл в 30 матчах Мир РПЛ и Фонбет Кубка России, забил 2 гола и сделал 2 результативные передачи.
Полную статистику центрального полузащитника можно найти здесь.
Вдруг отдадут в аренду и станет таковым
Интронация не показывают потому что он плачет