«Челси» за 37 млн евро подписал Джексона из «Вильярреала». Контракт форварда – до 2031 года

Теги Челси премьер-лига Англия Вильярреал Ла Лига трансферы Николас Джексон Футбол

«Челси» подписал форвард Николаса Джексона.

21-летний футболист подписал контракт до 2031 года.

«Челси» заплатит «Вильярреалу» 37 млн евро  – на 2 млн больше суммы отступных, но в удобную рассрочку.

Фото: chelseafc.com

В прошлом сезоне Джексон забил 13 голов и сделал 5 результативных передач в 38 матчах за «Вильярреал» во всех турнирах. В ноябре он дебютировал за сборную Сенегала.

Статистику 21-летнего нападающего можно найти здесь.

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66 комментариев

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QWertY
Отличный трансфер, просто пушка. А кто это?
+155
-14
+141
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noti22
Ответ QWertY
Отличный трансфер, просто пушка. А кто это?
Стыдно не знать короля поп-музыки🕴🏼
+90
-2
+88
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Айнур Билалов
без шума и пыли оформили топ трансфер очередного ноунейма. надеюсь вырастет в нового Дрогба
+34
-5
+29
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Этот Райола хочет денег
Ответ QWertY
Отличный трансфер, просто пушка. А кто это?
Ну это тот, который лунную походку круто делает
+22
-1
+21
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angliiskiilion
I’m sorry Ms. Jackson (oh), I am for real
Never meant to make your daughter cry
I apologize a trillion times
+20
-1
+19
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2vdhrvmmzf
Трансферные наркоманы не выдержали и в последний разрешённый день выписали очередной контракт на 8 лет непонятно кому. Запрет на амортизацию контракт больше 5 лет вступает в силу завтра
+14
-6
+8
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Акира_1
Должны рвать с Нкунку. Осталось кого-то в центр полузащиты и, возможно, на фланг взять.
+7
-2
+5
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Я всех их сделал
Мудрик про свой контракт на 8 лет: "Такой только у меня и у Джексона"
+6
-1
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Док163
Такое ощущение, что этот трансфер стрельнет!!!
+5
0
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angliiskiilion
Ответ Акира_1
Должны рвать с Нкунку. Осталось кого-то в центр полузащиты и, возможно, на фланг взять.
Кайседо, + есть ещё супер перспективный Андрюха Сантос
+4
0
+4
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Акира_1
Ответ Игровой Канал Артёма
честно, не понимаю зачем он им? Есть молодой Фофана, ещё не продали Аубу и Лукаку, скорее всего приобретут какого-то топаря, на флангах по набору футболистов тоже всё ок. повторюсь, зачем он им?
Ну как бы Обама на выход в 34 свои. Лукаку играть не хочет в Челси. Фофана сырой и перейдёт в аренду почти наверняка. Да и какого топа Челси купит? Без ЛЧ кто пойдёт? Да и разве есть смысл сливать 120 лямов за Осимхена условного. Пример Лукаки перед глазами.
+5
-1
+4
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Marina_Greta
Ответ The Best
Как раз таки когда брали Дрогба то тоже мало кто верил что он заиграет,а в итоге он вписал своё имя голами и асистами за Челси в АПЛ и стал лучшим нападающим клуба.Да и рано пока судить заиграет он или нет,ещё непонятно даже какой состав будет у Челси.
Я конечно, как фанатка Челси, верю в ребят, но сейчас нужно брать готовый материал, разбросали 700 млн... могли взять Осимхена, Хакими, Рабьо, есть Нкунку, надеюсь Мудрик заиграет, состав молодой, есть куда расти... Сантос вроде большой талант, Колвилл, Холл, но ваеи время надо и не факт, что вырастут в топов... а так хочется.
+4
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edward_freeman
Надеюсь, попали в будущего топа
Посмотрим
+4
-1
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Николай Кузнецов
А имя забыли написать? Если что, его зовут Николас. Николас Джексон.
+3
0
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edward_freeman
Ответ Rakhim02
Комментарий удален модератором
Кстати это последний день, когда можно проамортизировать на весь срок
Успели
+2
0
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QWertY
Ответ noti22
Стыдно не знать короля поп-музыки🕴🏼
Киркорова я знаю, а этого нет
+6
-4
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London.is.blue
Хорошие данные у паренька. Интересный трансфер.
+3
-2
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edward_freeman
Ответ Акира_1
Должны рвать с Нкунку. Осталось кого-то в центр полузащиты и, возможно, на фланг взять.
Фланги - Стерлинг, Мудрик, Мадуеке
Кто-то останется из Пулишич, Зиеш, КХО, и ещё Хатчинсон есть
Хватит без еврокубков
+3
-2
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Двестик Двестик
Ответ Айнур Билалов
без шума и пыли оформили топ трансфер очередного ноунейма. надеюсь вырастет в нового Дрогба
Блажен, кто верует,
Тепло ему на свете
(с)

-)
+2
-1
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The Best
Ответ Marina_Greta
Ждала Опенду... Думаю, очередной провал будет. После Дрогба никто так и не заиграл на позиции нападающего, ну Коста разве что.
Как раз таки когда брали Дрогба то тоже мало кто верил что он заиграет,а в итоге он вписал своё имя голами и асистами за Челси в АПЛ и стал лучшим нападающим клуба.Да и рано пока судить заиграет он или нет,ещё непонятно даже какой состав будет у Челси.
+1
0
+1
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TaR
Ответ Этот Райола хочет денег
Ну это тот, который лунную походку круто делает
От штрафной до штрафной может незаметно долететь
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Акира_1
Ответ edward_freeman
Фланги - Стерлинг, Мудрик, Мадуеке Кто-то останется из Пулишич, Зиеш, КХО, и ещё Хатчинсон есть Хватит без еврокубков
Ну все эти Пулишичи и КХО, кажется, давно доказали, что ничего не дадут Челси даже с лавки. Да и Мудрик с Мадуэке очень сырые. Конечно, хотелось бы верить, что Почеттино их всех раскроет, но стоило бы поискать вингеров, на мой взгляд.
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arajanarm
Ответ QWertY
Отличный трансфер, просто пушка. А кто это?
Тот, кто может ничего не делать, но жить как король до 31года
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Кактус Каким
Отлично!!!
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The Best
Надеюсь заиграет,а то тратить большие деньги у нас пока не получается.Топ форварды сейчас стоят дорого и их мало на рынке,а тут взяли перспективного парня который имеет опыт в Ла Лиге (в отличии от Датро Фофана с кем его сравнивают).Удачи ему 🙌
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