«Челси» за 37 млн евро подписал Джексона из «Вильярреала». Контракт форварда – до 2031 года
«Челси» подписал форвард Николаса Джексона.
21-летний футболист подписал контракт до 2031 года.
«Челси» заплатит «Вильярреалу» 37 млн евро – на 2 млн больше суммы отступных, но в удобную рассрочку.
Фото: chelseafc.com
В прошлом сезоне Джексон забил 13 голов и сделал 5 результативных передач в 38 матчах за «Вильярреал» во всех турнирах. В ноябре он дебютировал за сборную Сенегала.
Статистику 21-летнего нападающего можно найти здесь.
Never meant to make your daughter cry
I apologize a trillion times
Посмотрим
Успели
Кто-то останется из Пулишич, Зиеш, КХО, и ещё Хатчинсон есть
Хватит без еврокубков
Тепло ему на свете
(с)
-)