«Челси» за 37 млн евро подписал Джексона из «Вильярреала». Контракт форварда – до 2031 года

«Челси» подписал форвард Николаса Джексона.

21-летний футболист подписал контракт до 2031 года.

« » заплатит « » 37 млн евро – на 2 млн больше суммы отступных, но в удобную рассрочку.

Фото: chelseafc.com

В прошлом сезоне забил 13 голов и сделал 5 результативных передач в 38 матчах за «Вильярреал» во всех турнирах. В ноябре он дебютировал за сборную Сенегала.

Статистику 21-летнего нападающего можно найти здесь.