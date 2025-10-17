Хорват сделал хет-трик в матче с «Эдмонтоном» – 3 шайбы подряд, включая победную. Форвард «Айлендерс» забил в большинстве, в меньшинстве и в пустые ворота

Бо Хорват сделал натуральный хет-трик в матче с «Эдмонтоном» .

30-летний форвард «Айлендерс » забросил 3 шайбы подряд в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Ойлерс» (4:2), в том числе победную. Его признали первой звездой встречи.

На 38-й минуте Хорват отличился в меньшинстве, на 56-й – в большинстве, а на 60-й – поразил пустые ворота. На счету канадца стало 5 (3+2) очков в 4 играх в текущем сезоне.

Хет-трик стал для Бо вторым за карьеру в лиге. Впервые ему удалось забросить 3 шайбы за игру в октябре 2019 года, выступая за «Ванкувер» (в матче с «Детройтом» – 5:2).

Отметим, что для клуба с Лонг-Айленда победа стала первой в сезоне после трех поражений подряд.