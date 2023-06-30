«Барса» и Умтити расторгли контракт

Теги Барселона серия А Италия Ла Лига трансферы Лечче Самюэль Умтити Футбол

«Барселона» расторгла контракт с защитником Самюэлем Умтити.

Стороны договорились о расторжении рассчитанного до 2026 года соглашения.

Ранее была информация, что Умтити и «Барса» не могу договориться из-за продления контракта в 2022-м, на которое пошел француз пошел, чтобы помочь «Барсе» зарегистрировать Феррана Торреса.

Тогда Самюэль отказался от 10% зарплаты. «Барселона» пообещала выплатить ему оставшиеся 90% от суммы, распределив платежи на четыре с половиной года, то есть до конца срока контракта. Таким образом, до 2026 года Умтити полагалось 20 млн евро.

Самюэль не хотел терять эту сумму при расторжении соглашения. Неизвестно, на каких условиях «Барса» и игрок в итоге договорились расторгнуть контракт.

Прошлый сезон француз провел в «Лечче» на правах аренды, на его счету 25 матчей в Серии А.

Умтити перешел в «Барселону» в 2016 году из «Лиона». С каталонским клубом футболист дважды становился чемпионом Испании, трижды брал Кубок и дважды Суперкубок страны.

Со статистикой 29-летнего защитника можно ознакомиться здесь.

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36 комментариев

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Budabuda
шампанское! всём фанатам Барсы! проклятье спало!
+35
-11
+24
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Uragan Boy
Ответ войд
Очередная легенда бчк которую пнули на мороз,БЧГ как она есть)
полегчало?
+30
-10
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kaka10
Барса жестоко и безжалостно выплатила Умтите все причитающие ему деньги, чтобы показать остальным какого это не отказываться от своих денег по контракту
+15
-4
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M. Shinoda
В любом случае спасибо ему за первые 2,5 года в Барсе. Было бы конечно круто увидеть связку топового Умтити и Араухо вместе, но, к сожалению, этому не суждено быть
+7
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HI MARS
Красавчик Умтити.Все-таки добился своего и забрал все деньги)
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Tornado S
Был очень хорош в Барселоне в лучшие свои сезоны
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Азрет-Али Айбазов
Отличный защитник, который отказом от операции загубил своё здоровье. Согласись, все было бы иначе.
Здоровья, успешной дальнейшей карьеры.
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QWertY
Когда то был бетоном)
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27nvn
Прошлый сезон в Лечче провел достаточно неплохо, помог команде закрепиться в Серии А.
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ALI SOFFSELLER
Реально интересно на каких условиях они разошлись? В любом случае я как фанат Барсы очень рад , барса медленно но верно идёт к оздоровлению, было бы ещё лучше если Де Йонг согласился на понижение зп.
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deadjoker
Уходят легенды
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Владислав Романов
Лазарет Барсы вздохнул облегчением
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Этот Райола хочет денег
А чего так? Надо было продлевать, на пару с Дембеле. Социальная нагрузка так сказать, все норм)
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Tristan...
Ну наконец то... Жаль, что эта история завершилась таким образом. До травмы в 2018, Умтити был абсолютным топарем. Сейчас по манере игры на него похож Араухо
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DJIGURDEZ
Ответ Budabuda
шампанское! всём фанатам Барсы! проклятье спало!
мне он Азара напомнил, также цепко хватался за контракт, которые не отрабатывает сам
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