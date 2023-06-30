«Барса» и Умтити расторгли контракт

«Барселона» расторгла контракт с защитником Самюэлем Умтити.

Стороны договорились о расторжении рассчитанного до 2026 года соглашения.

Ранее была информация, что Умтити и «Барса» не могу договориться из-за продления контракта в 2022-м, на которое пошел француз пошел, чтобы помочь «Барсе» зарегистрировать Феррана Торреса.

Тогда Самюэль отказался от 10% зарплаты. « » пообещала выплатить ему оставшиеся 90% от суммы, распределив платежи на четыре с половиной года, то есть до конца срока контракта. Таким образом, до 2026 года Умтити полагалось 20 млн евро.

не хотел терять эту сумму при расторжении соглашения. Неизвестно, на каких условиях «Барса» и игрок в итоге договорились расторгнуть контракт.

Прошлый сезон француз провел в «Лечче» на правах аренды, на его счету 25 матчей в Серии А.

Умтити перешел в «Барселону» в 2016 году из «Лиона». С каталонским клубом футболист дважды становился чемпионом , трижды брал Кубок и дважды Суперкубок страны.

Со статистикой 29-летнего защитника можно ознакомиться здесь.