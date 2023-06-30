Камано, Живоглядов и Смольников ушли из «Локомотива» свободными агентами
Франсуа Камано, Игорь Смольников и Дмитрий Живоглядов ушли из «Локомотива».
Клуб объявил, что нападающий и два защитника покидают команду в связи с истечением срока контрактов.
Камано провел за красно-зеленых 91 игру, забил 18 голов и сделал 6 голевых передач.
Дмитрий Живоглядов сыграл за «Локомотив» 94 матча и сделал 10 ассистов.
Игорь Смольников перешел в московский клуб зимой и провел 9 матчей во всех турнирах.
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