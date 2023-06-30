Камано, Живоглядов и Смольников ушли из «Локомотива» свободными агентами

Теги Локомотив премьер-лига Россия трансферы Игорь Смольников Дмитрий Живоглядов Франсуа Камано Футбол

Франсуа Камано, Игорь Смольников и Дмитрий Живоглядов ушли из «Локомотива».

Клуб объявил, что нападающий и два защитника покидают команду в связи с истечением срока контрактов.

Камано провел за красно-зеленых 91 игру, забил 18 голов и сделал 6 голевых передач.

Дмитрий Живоглядов сыграл за «Локомотив» 94 матча и сделал 10 ассистов.

Игорь Смольников перешел в московский клуб зимой и провел 9 матчей во всех турнирах.

«Локомотив» превращается в «Чертаново». Слишком много пересечений

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14 комментариев

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Dmitry Orlov
Ответ Никита Самарин
Что касается защитников, то тут всё логично (проиграли конкуренцию, + пришёл Самошников и вернулся из аренды Сильянов), а вот Камано вполне мог ещё пригодится.
По инсайдам, Камано были готовы продлить, но вмешался его агент, который потребовал 1 лям евро подписного бонуса, и клуб решил - нафиг.
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MishaFCZ
Ответ steelmaker
Камано, Вадано и Цуефа
Маргано!
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steelmaker
Камано, Вадано и Цуефа
+5
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Никита Самарин
Что касается защитников, то тут всё логично (проиграли конкуренцию, + пришёл Самошников и вернулся из аренды Сильянов), а вот Камано вполне мог ещё пригодится.
+3
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Фут.Боль
Ну теперь стало понятно, зачем Сарвели подписали.
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Какао Боб
Не понимаю тех, кто грустит по поводу того, что Камано не продлили. Абсолютно унылый игрок, который лечится больше чем играет. Выдал один хороший отрезок при Николиче ещё, когда в нападении со Смоловым играл. Легионер сомнительного качества, который просто растворяется на поле в 90% матчей, в которых играет
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Dmitry Orlov
Ответ Константин Эсперов
Локо стал главным филиалом Чертаново и это на самом деле не плохо .
В Спартаке Зиньковский, Пруцев и Умяров, в Крыльях всё ещё Ломаев, Ежов, Солдатенков, Горшков, Цыпченко, Витюгов, но "главный филиал Чертаново" всё равно почему-то Локо.
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Олег Мохов
смольников уже еле ходит,только рубин его может подобрать
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alexsem69
Всем удачи и спасибо за игру!
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Dmitry Orlov
Ожидаемо. Всем спасибо, но от их ухода сожалений горьких нет.
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ALEX VIKING
камано и живоглядов так и лумал что их не будет в локо... вот камано могли бы и продлить(((((
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Oleg Olegov
Все-таки Живоглядова надо было прошлым летом отпустить в ПСЖ.
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