Риттих победил в дебютном матче за «Айлендерс», отразив 31 из 33 бросков «Эдмонтона». Сорокин начал сезон с 3 поражений в 3 играх

Давид Риттих записал в актив победу в дебютном матче за «Айлендерс».

33-летний вратарь впервые сыграл в НХЛ за клуб с Лонг-Айленда. Он помог команде одержать первую победу в сезоне – в матче регулярного чемпионата против «Эдмонтона » (4:2).

Чех отразил 31 из 33 бросков и был признан второй звездой встречи.

Напомним, что Риттих стал игроком «Айлендерс » 1 июля этого года, подписав контракт на год и 1 миллион долларов.

Основной вратарь команды Илья Сорокин , оставшийся сегодня в запасе, начал сезон с трех поражений в трех играх .