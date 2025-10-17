Никишин забил 1-й гол в НХЛ в матче с «Анахаймом» и стал 3-й звездой. У защитника 4 очка и «+6» в 4 играх за «Каролину» в сезоне

Александр Никишин забил 1-й гол в НХЛ в матче с «Анахаймом» и стал 3-й звездой.

Защитник «Каролины» отличился в игре регулярного чемпионата против «Дакс» (4:1). Его признали третьей звездой встречи.

На счету 24-летнего россиянина стало 4 (1+3) очка в 4 играх в текущем сезоне при полезности «+6» и среднем времени на льду 16:33.

Сегодня Никишин (16:37, 1:17 – в меньшинстве) завершил матч с полезностью «+1». У него 2 броска в створ, 1 блок, 2 силовых приема и 2 потери.