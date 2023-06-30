«Ливерпуль» активировал отступные за Собослаи – 70 млн евро
Доминик Собослаи близок к переходу в «Ливерпуль».
«Лейпциг» проинформирован о том, что английский клуб принял решение активировать пункт об отступных за полузащитника сборной Венгрии.
Таким образом, «Ливерпуль» приобретет Доминика Собослаи за 70 миллионов евро. Клаусула действовала до сегодняшнего дня – 30 июня.
Условия личного контракта с футболистом согласованы. Игрок пройдет медосмотр в ближайшее время.
В минувшем сезоне Доминик забил 10 голов и отдал 13 результативных передач в 46 матчах за «Лейпциг» во всех турнирах.
Джуд хорош, но он не закрыл бы все проблемы в полузащите клуба
Два сезона в бундеслиге прям ровненько провёл, но опять же АПЛ очень специфичная лига, так что будет очень интересно посмотреть.
В любом случае Ливерпулю в новом сезоне успехов!
Копилку разбили таки.
Следующий сезон обещает быть интересным.