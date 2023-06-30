Доминик Собослаи близок к переходу в «Ливерпуль».

«Лейпциг» проинформирован о том, что английский клуб принял решение активировать пункт об отступных за полузащитника сборной Венгрии.

Таким образом, « » приобретет за 70 миллионов евро. Клаусула действовала до сегодняшнего дня – 30 июня.

Условия личного контракта с футболистом согласованы. Игрок пройдет медосмотр в ближайшее время.

В минувшем сезоне Доминик забил 10 голов и отдал 13 результативных передач в 46 матчах за « » во всех турнирах.