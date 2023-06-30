«Ливерпуль» активировал отступные за Собослаи – 70 млн евро

Теги Ливерпуль премьер-лига Англия бундеслига Германия возможные трансферы РБ Лейпциг Доминик Собослаи Фабрицио Романо Футбол

Доминик Собослаи близок к переходу в «Ливерпуль».

«Лейпциг» проинформирован о том, что английский клуб принял решение активировать пункт об отступных за полузащитника сборной Венгрии.

Таким образом, «Ливерпуль» приобретет Доминика Собослаи за 70 миллионов евро. Клаусула действовала до сегодняшнего дня – 30 июня.

Условия личного контракта с футболистом согласованы. Игрок пройдет медосмотр в ближайшее время.

В минувшем сезоне Доминик забил 10 голов и отдал 13 результативных передач в 46 матчах за «Лейпциг» во всех турнирах.

114 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
S H A R K
Нкунку 60, Гвардиол 100, Собослаи 70. Ещё кто? Лейпциг решил стать конкурентом Дортмунда по распродаже?
+69
-1
+68
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
kurtca_baina
Ответ v.belorussky
Ну что ж - не Джуд Беллингем, увы, но тоже неплохо.
увы ? за 90 млн взять МакАллистер и Собослая с совокупной зарплатой в два раза меньше чем у Джуда и закрыть сразу две позиции это увы ?
Джуд хорош, но он не закрыл бы все проблемы в полузащите клуба
+61
-10
+51
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Артём Клагиш
паренёк интересный, уверен что на Энфилде покажет себя. может не сразу, но потенциально может стать лидером команды
+42
-1
+41
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Максим Семин
Ответ kurtca_baina
увы ? за 90 млн взять МакАллистер и Собослая с совокупной зарплатой в два раза меньше чем у Джуда и закрыть сразу две позиции это увы ? Джуд хорош, но он не закрыл бы все проблемы в полузащите клуба
А если взять 10 игроков по 9 млн, можно закрыть все позиции в поле. Это к примеру, что такую логику нельзя применять к топ-клубам. Им один подороже лучше, чем два подешевле.
+44
-8
+36
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
City 100 points
Хороший игрок, помню, что дырявил наш мансити.
+19
-1
+18
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Трент 66
Хороший трансфер, в любом случае они с Маком, будут полезнее, чем Кейта и Окс, которые почти не играли.
+17
-1
+16
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
27nvn
Топовый трансфер!
Два сезона в бундеслиге прям ровненько провёл, но опять же АПЛ очень специфичная лига, так что будет очень интересно посмотреть.
В любом случае Ливерпулю в новом сезоне успехов!
+13
0
+13
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Я всех их сделал
Хорошая покупка для Ливерпуля, но ещё больше рад за РБ - очередное удачное вложение, за пару лет прокачали парня и наварили 50 млн сверху. И к ним дальше будут идти молодые таланты, потому что они знают что там нет своего Леви - при интересе со стороны топ-клубов и адекватном предложении игрок легко уйдёт. Так же что Зальцбург, что Лейпциг не вешают на своих игроков космические ценники, как Аякс или Порту с Бенфикой. Продают за вполне вменяемые 40-50-60. Теперь новый рекорд будет 70 и на подходе Гвардиол, за которого отдадут в районе 90, здесь конечно уже перебор малость и в целом это исключение, но с другой стороны если есть спрос, то надо по-максимуму урвать, практически готовый топ, игрок сборной, всё равно это не как у португальских клубов, у которых любой молодой талант с одним сезоном во взрослом футболе уже стоит 100+ и скидки не предусмотрены. У Лейпцига цены всегда соразмерны качеству и порой даже кажется что они дешевят, как это было с Вернером и сейчас с Нкунку.
+12
-1
+11
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Игорь Новиков
Прямо для Клоппа игрок. Поздравляю Ливерпуль.
+12
-3
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Under
Ответ kurtca_baina
увы ? за 90 млн взять МакАллистер и Собослая с совокупной зарплатой в два раза меньше чем у Джуда и закрыть сразу две позиции это увы ? Джуд хорош, но он не закрыл бы все проблемы в полузащите клуба
с каких пор 70+40 будет равно 90?
+8
0
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
v.belorussky
Ну что ж - не Джуд Беллингем, увы, но тоже неплохо.
+13
-5
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
versalio
Довольно перспективный игрок. Потенциально полузащитник топ-уровня. А учитывая как Клопп раскрывает игроков, это на 99% процентов удачный трансфер для Ливерпуля.
+8
-1
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Glory Real Madrid
Here we go!!!
+7
-1
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Я всех их сделал
Ответ S H A R K
Нкунку 60, Гвардиол 100, Собослаи 70. Ещё кто? Лейпциг решил стать конкурентом Дортмунда по распродаже?
Так Лейпциг изначально это про бизнес, они это и не скрывают и не имитируют борьбу за трофеи, как Боруссия. То есть хорошо что начали кубки брать, но главное просто стабильно в еврокубки попадать, чтоб и денег заработать, и игроков показать будущим покупателям. РБ это качественный бизнес-проект со здоровой экономической моделью, а игроков благодаря отлаженному скаутингу им всегда хватит, где-то конечно будут проседать результаты, но опять же им не так критично если пару раз займут место ниже 6-го.
+7
-1
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Sardar Zhoroev
Собосолаи и Макалистер в центре 🔥
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Tayger
Отличный игрок АПЗ, и в прессинге активно участвует и ключевые передачи раздает плюс обладает классным дальним ударом) Уверен, что Ливерпуль возьмёт ещё одного опорника (Гравенберха, Тюрама или Лавия), поэтому болельщикам Ливерпуля не стоит переживать по этому поводу
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Доминатор3000
Ливерпуль взялся за дело.
Копилку разбили таки.
Следующий сезон обещает быть интересным.
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Direct free kick
Ответ Пенс
я слышал, что это всё ещё деньги с продажи Коута, а так порт не тратит.
Витян врать не будет (конечно будет)
+6
-2
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Владимир Долгополов
Ответ London.is.blue
На понижение.
Он не в Челси собрался,проспись.
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Born is the King
Ответ DolJun
для лейпцига минус собослаи и нкунку в одно окно
Забыл про Лаймера. Всех основных полузащитников растащили
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Антон Чугунов
Ответ S H A R K
Нкунку 60, Гвардиол 100, Собослаи 70. Ещё кто? Лейпциг решил стать конкурентом Дортмунда по распродаже?
Они уже купили пару игроков. Денег там хватит, поэтому реально продажа футболистов по адекватной цене
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
vladimir.kostrichko
Прям не верится))))Надеюсь заиграет))Клопп знает свое дело
+6
-3
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Moran Guy
Ответ Александр Высочкин
Поздравляю Ливерпуль с хорошим Трансфером. Ещо осталось Тюрама, Вейгу, Лавию
Разорить хочешь ФСГшников?
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Антон Чугунов
Ответ Я всех их сделал
Так Лейпциг изначально это про бизнес, они это и не скрывают и не имитируют борьбу за трофеи, как Боруссия. То есть хорошо что начали кубки брать, но главное просто стабильно в еврокубки попадать, чтоб и денег заработать, и игроков показать будущим покупателям. РБ это качественный бизнес-проект со здоровой экономической моделью, а игроков благодаря отлаженному скаутингу им всегда хватит, где-то конечно будут проседать результаты, но опять же им не так критично если пару раз займут место ниже 6-го.
Они выигрывают трофеи. За последние три сезона, больше чем Дортмунд..
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Moran Guy
Ответ Bishkek Reds
100% развод. Купили ноунейма за 70 млн в то время как МЮ купил Маунта за 60. Но, глоры ЛФК конечно закроют на это глаза. Лицемеры 😁
### ## ###!
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий