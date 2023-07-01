«Зенит» просит 17-18 млн евро за Клаудиньо. «Фламенго» хочет сбить цену
Клаудиньо может перейти во «Фламенго».
По данным Globo Esporte, «Зенит» просит 17-18 млн евро за полузащитника. «Фламенго» хочет сбить цену – возможно, до 16 млн.
Если клубы договорятся, Клаудиньо подпишет контракт до 2026 года.
В Мир РПЛ в сезоне-2022/23 хавбек провел 24 игры и забил 5 голов. Подробно со статистикой 26-летнего бразильца можно ознакомиться здесь.
Почему не в Европу ?
Неужели неучастие Зенита в ЛЧ играет такую катастрофическую роль ?