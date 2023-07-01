«Зенит» просит 17-18 млн евро за Клаудиньо. «Фламенго» хочет сбить цену

Теги Зенит Фламенго высшая лига Бразилия премьер-лига Россия возможные трансферы Клаудиньо деньги Футбол

Клаудиньо может перейти во «Фламенго».

По данным Globo Esporte, «Зенит» просит 17-18 млн евро за полузащитника. «Фламенго» хочет сбить цену – возможно, до 16 млн.

Если клубы договорятся, Клаудиньо подпишет контракт до 2026 года.

В Мир РПЛ в сезоне-2022/23 хавбек провел 24 игры и забил 5 голов. Подробно со статистикой 26-летнего бразильца можно ознакомиться здесь.

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19 комментариев

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Nogoi89
Такие игроки, как Клауд, тем более, которые уже уехали из Бразилии, меньше 20 не стоят, с учётом длительности контракта с Зенитом.
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Игорь Новиков
Агенту придется третий раз за три дня опровергать?)
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San9
Неугомонные. У Палмейраса 20-ку просили, с чего вдруг этим будем делать скидку.
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Geronimo Good
Дешево как-то.
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Павел Колесников
Фламенго, мы все понимаем, попытка - не пытка и за спрос деньги не берут, но угомонитесь уже наконец
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Alexander Prokofyev
Ответ Игорь Новиков
Агенту придется третий раз за три дня опровергать?)
Может, это агент какого-то другого Клаудиньо.
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Игорь Новиков
Ответ Alexander Prokofyev
Может, это агент какого-то другого Клаудиньо.
Может, Фламенго просто какого-то другого хочет?)
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Дмитрий9779
Очередной фейк.
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Человек1991
Клаудиньо лучше Мудрика значит он стоит 120 лимонов ))
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Spaten
Зачем продавать , здорово же играл?
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Игорь Новиков
Лучше бы Фламенго 10 раз подумал. А то Зенит вон Коринтианс ободрал как липку)
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Человек1991
Из Бразилии потом намного больше шансов перейти в топ 5 Европы. А вообще вот Топ 10 Лиг Мира : Англия, Испания , Италия , Франция , Германия , Бразилия, Аргентина , Португалия, Россия , США.
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Мужанов Дмитрий Александрович
Раз уж уход не избежен - можно и за 16 продать, но процентов 30 от следующей продажи Зениту. Он ещё молодой и перспективный, думаю в Европу должен уехать и Зенит на этом заработает.
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Норм Чувак
Фламенго думают что хитрее Зенита, но их ситуация с Коринтиансом не пугает?) Не боятся что разберут пол состава за копейки?)
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OldRedWhite
Ответ Nogoi89
Такие игроки, как Клауд, тем более, которые уже уехали из Бразилии, меньше 20 не стоят, с учётом длительности контракта с Зенитом.
Вызывает ещё недоумение покупатель …
Почему не в Европу ?
Неужели неучастие Зенита в ЛЧ играет такую катастрофическую роль ?
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Nogoi89
Ответ OldRedWhite
Вызывает ещё недоумение покупатель … Почему не в Европу ? Неужели неучастие Зенита в ЛЧ играет такую катастрофическую роль ?
Да, это все журналисты подогревают и агентские игры, только такие странные ребята как Альберто и ветераны обратно поедут в Бразилию, после европейской жизни и ЗП.
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