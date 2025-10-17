Свечников без очков в первых 4 матчах на старте сезона НХЛ. Форвард вновь играл в 4-м звене «Каролины»: 2 броска и «минус 1» за 13:23 против «Анахайма»
Андрей Свечников остался без очков в первых 4 играх на старте сезона НХЛ.
Форвард «Каролины» принял участие в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Анахаймом» (4:1).
В 4 играх в сезоне на счету 25-летнего россиянина нет результативных действий при 8 бросках в створ и нейтральной полезности.
Сегодня он провел 2-й матч подряд в четвертом звене команды вместе с Марком Янковски и Эриком Робинсоном.
Свечников (13:23, 2:58 – в большинстве) завершил игру с полезностью «минус 1» при 2 бросках в створ.
Опубликовал: Александр Балабанов
