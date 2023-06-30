Уимблдон. Медведев попал в четверть с Циципасом и Марреем и в половину с Алькарасом, Руне и Зверевым, Рублев – в четверть с Джоковичем и Карацевым

В Лондоне прошла жеребьевка мужского «Уимблдона».

Первый сеяный начнет турнир матчем с Жереми Шарди, (6) – с Джорджем Лоффагеном (WC).

Во второй четверти (3) сыграет с Артуром Фери (WC), Александр Шевченко – с Адрианом Маннарино. Победители этих матчей встретятся во втором круге.

(5) поборется с Домиником Тимом, – с Райаном Пенистоном (WC). Сильнейшие в этих матчах выйдут друг на друга.

В третьей четверти Янник Синнер (8) встретится с Хуаном Мануэлем Серундоло, Каспер Рууд (4) – с Лораном Локоли (Q).

Соперником Романа Сафиуллина станет Роберто Баутиста-Агут (20).

В нижней четверти действующий чемпион Новак Джокович (2) сыграет с Педро Качином.

В эту же часть сетки попали Андрей Рублев, который встретится с Максом Перселлом, и Аслан Карацев, который поборется с Люкой Ван Ашем. Победители этих матчей встретятся во втором круге.

Ник Кириос (30) сыграет с Давидом Гоффеном, Стэн Вавринка – с Эмилем Руусувуори.

Полностью сетка здесь.

Полные результаты жеребьевки турнира

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