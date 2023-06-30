Уимблдон. Медведев попал в четверть с Циципасом и Марреем и в половину с Алькарасом, Руне и Зверевым, Рублев – в четверть с Джоковичем и Карацевым

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В Лондоне прошла жеребьевка мужского «Уимблдона».

Первый сеяный Карлос Алькарас начнет турнир матчем с Жереми Шарди, Хольгер Руне (6) – с Джорджем Лоффагеном (WC).

Во второй четверти Даниил Медведев (3) сыграет с Артуром Фери (WC), Александр Шевченко – с Адрианом Маннарино. Победители этих матчей встретятся во втором круге.

Стефанос Циципас (5) поборется с Домиником Тимом, Энди Маррей – с Райаном Пенистоном (WC). Сильнейшие в этих матчах выйдут друг на друга.

В третьей четверти Янник Синнер (8) встретится с Хуаном Мануэлем Серундоло, Каспер Рууд (4) – с Лораном Локоли (Q).

Соперником Романа Сафиуллина станет Роберто Баутиста-Агут (20).

В нижней четверти действующий чемпион Новак Джокович (2) сыграет с Педро Качином.

В эту же часть сетки попали Андрей Рублев, который встретится с Максом Перселлом, и Аслан Карацев, который поборется с Люкой Ван Ашем. Победители этих матчей встретятся во втором круге.

Ник Кириос (30) сыграет с Давидом Гоффеном, Стэн Вавринка – с Эмилем Руусувуори.

Полностью сетка здесь.

Полные результаты жеребьевки турнира

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73 комментария

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Istianoff
У Андрюхи Рублева все стабильно, АО23 в четверти Джоковича, РГ23 в четверти Джоковича, УИМ23 в четверти Джоковича.
+24
-2
+22
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acr
Ответ S.Graf
Будем объективны: матч Джокер-Медвед станет украшением этого турнира. Айде Nо1е, айде! Давай-давай, Даня, шайбу-шайбу! Поехали!
Медведев - в финале? Сложновато мягко говоря.
+14
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+14
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Istianoff
Я не знаю почему Хуркач-Киргиз-Синнер на траве может считаться халявой? Мозг надо включать.
+17
-3
+14
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Doctor_Who
Очень тяжелая сетка у Дани со 2 круга, против хорошо играющих на траве: Маннарино, Грикспур, Раонич, Корда/Маррей.
+11
0
+11
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Евгений Фабиянчук
как всегда у РАФЫ полнейшая халява, а у Джоковича адская сетка
+21
-11
+10
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Кручу-верчу, ковырять везде хочу
С какого перепугу поломанный Вавринка, который не умеет играть на траве с 0(!!) титулов в принципе дойдет до Ноле. Великого Серба с заслуженной чашкой, которую он недополучил в ковидный простой
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-3
+9
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Тотал Больше от Киркорова
Ответ Хозяин патриотов
Тим-Циципас зрелище для неслабонервных)) И наконец-то прекратится нытье, как же Маррею не везет с жеребьевками. Вполне может доковылять до 4 круга.
Тим-Циципас зрелище для неслабонервных))
уахахаха
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+8
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Alex Morhan
Ответ LetTong
Комментарий удален модератором
У Новака рабочая сетка, средняя. Хуркач/Кирьос(если он оживёт)/Синнер, где здесь халява? Да, может быть сложнее, но и халявой такой набор игроков не является
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Alex Morhan
Ответ LetTong
Ахаха, фанаты Новака сложной сеткой называют Вавринку, Кирьоса и Хуркача. Стэн всегда был плох на траве, Ник еле ходит и скорее всего снимется, а поляк клиент серба, да и этот сезон у него провальный
Друг, в туре куча игроков клиенты Новака, дальше что? Я не сомневаюсь, что если задать целью подобрать самую сложную сетку это сделать можно. Но и сетку Карлосу при желании можно сделать сложнее. У него что Руне, что грек с Медведевым до него запросто могут не дойти, хотя и он сам может улететь
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Istianoff
Ответ LetTong
Ахаха, фанаты Новака сложной сеткой называют Вавринку, Кирьоса и Хуркача. Стэн всегда был плох на траве, Ник еле ходит и скорее всего снимется, а поляк клиент серба, да и этот сезон у него провальный
Согласен, вот были бы Борг, Сампрас, Беккер, енот, тогда сетка была бы адская, но все они в половине карася.
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Юрий Шептухин
Ответ LetTong
Ахаха, фанаты Новака сложной сеткой называют Вавринку, Кирьоса и Хуркача. Стэн всегда был плох на траве, Ник еле ходит и скорее всего снимется, а поляк клиент серба, да и этот сезон у него провальный
А кто на траве не клиент серба, Синнер так вообще единственный кто оказал серьезное сопротивление, самые сильные травники у Новака, Медведев с греком могут улететь оба в в первых двух кругах, тогда пойдут вбросы про страшную халяву Карлоса.
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Денис Шмелев
Медведев во втором круге может встретиться с Маннарино, а в третьем - с Грикспором или Фучовичем. Очень нехалявная сетка.
Еще более туманные перспективы у Циципаса: Тима-то он, наверное, пройдет, но потом его может ждать связка "Маррей-Шелтон-Корда".

Карацев может пройти Ван Аша, который пока слаб на траве, и выйти на Рублева во 2-м круге. А в 3-м круге победителя этого матча может ждать Кирьос.

Вообще веселая сетка. В 4 круге хотел бы увидеть матч Джокович-Изнер, но это маловероятно. )
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Alex Morhan
Ответ Omniscius
Пиковый Маррей сербу на траве даже сета не отдавал, и теперь закрыл бы легко.
Пиковый Маррей играл с Джоковичем до появления в команде Беккера, да и финал Уима-2013 мог быть гораздо упорнее, если бы Новак не чокерил (да, было и такое), когда вёл, ну, и поддержка сумасшедшая трибун роль играла. А "легко" это влажные фантазии вамосов и не более)
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Doctor_Who
Ответ Никита Волк
Нормально у Карлоса во втором круге Риндеркнех, который почти выбил его с Квинса, в 3-ем пикующий Харри, который разыгрался на траве и даже на грунте в этом году почти выбил Карлоса, потом ДеМинор/Берреттини/Зверев, 2 из которых Карлоса побеждали на ТБШ, а один играл на равных и на грунте, и на траве. Не говорю уже о следующих соперниках))) Зверев вряд ли дойдет до Карлоса, поэтому Карлитосу играть только с трaвяными специалистами)
Это был первый матч Карася на траве, не будет проблем у него с Киндером, с Харри тоже. Берретини вряд ли дойдет, в плохой форме, Зверев на траве так себе.
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Istianoff
Ответ Никита Волк
Кирьос, который говорит о том, что ему больно даже ходить и снимается со всех турниров, а в единственном матче в году он играл, стоя на месте? Не понятно, будет ли он вообще играть на Уиме. Гуркач своей игрой сейчас вообще не впечатляет, ему сначала нужно каким-то образом пройти Музетти в 3-ем круге. Синнер в последнее время и так играл ужасно, так еще и травмировался в очередной раз. Могу заверить, что никто из них до Джоковича даже не дойдет
Синнер сказал, что готов играть на турнире. Киргиз на траве всегда хорош(но можно его заменить на пикового Бублика), Хуркач так же на траве шикарен. Все могут не впечатлять игрой, но на главный турнир года собраться.
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Cube Litening C:68X
Вообще не важно,югослав выиграет турнир, можно сейчас уже расходиться..😁
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Тотал Больше от Киркорова
Блин!!!ГДЕ ПОПКОРН????=)))))))
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Stas Salesov
Ответ Cube Litening C:68X
Вообще не важно,югослав выиграет турнир, можно сейчас уже расходиться..😁
Не слишком много веры в Милоша?
+10
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Alex Morhan
Ответ Nikola Shell
Синнер на последних 3-4 турнирах мёртвый, Кирьос не понятно какой, Гуркач в любом случае сольётся
На Уиме все могут слиться. Но у Синнера чф есть, у Хуркача - пф(сет у Новака он брал на Уиме), Кирьос - финалист. Синнер, кстати, один из немногих, кто умеет скользит по траве, может похуже Новака, но всё же. Не Хуркач, так Музетти(я понятия не имею, как у него дела с травой), но вроде техничный игрок, один из самых техничных даже
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Alex Morhan
Ответ Никита Волк
Нормально у Карлоса во втором круге Риндеркнех, который почти выбил его с Квинса, в 3-ем пикующий Харри, который разыгрался на траве и даже на грунте в этом году почти выбил Карлоса, потом ДеМинор/Берреттини/Зверев, 2 из которых Карлоса побеждали на ТБШ, а один играл на равных и на грунте, и на траве. Не говорю уже о следующих соперниках))) Зверев вряд ли дойдет до Карлоса, поэтому Карлитосу играть только с трaвяными специалистами)
А это говорит о сложности соперников? Или же неудачах самого Карлоса в более ранних матчах, особенно, забавно считать условного Берреттини угрозой, который побеждал не эту версию Алькараса, да и сам давно и сильно сдал
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arseny572
Не халява у Новака конечно. Вавринка может пошуметь, умеет это делать. Хуркач может не очень в форме, но на траве всегда опасен. Ник - тут говорить вообще нечего. Синнер в прошлом году 5 сетов.
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Юрий Шептухин
Ответ LetTong
У Джока халявная сетка, а у Алькараса адовая. Зачем только становился первой ракеткой испанец
Не совсем так , исходя из специфики покрытия Хуркач, Кирьос и Синнер куда неприятнее чем Циципас и Медведев.
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Трёха Ника Киргиоса
В кой-то веки сбалансированная сетка.
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Hardy
Ответ Hardy
Медведев там на тренировках за ногу держится
ну и Маннарино во втором круге - это до свидания сразу
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Hardy
Медведев там на тренировках за ногу держится
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