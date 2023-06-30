Уимблдон. Медведев попал в четверть с Циципасом и Марреем и в половину с Алькарасом, Руне и Зверевым, Рублев – в четверть с Джоковичем и Карацевым
В Лондоне прошла жеребьевка мужского «Уимблдона».
Первый сеяный Карлос Алькарас начнет турнир матчем с Жереми Шарди, Хольгер Руне (6) – с Джорджем Лоффагеном (WC).
Во второй четверти Даниил Медведев (3) сыграет с Артуром Фери (WC), Александр Шевченко – с Адрианом Маннарино. Победители этих матчей встретятся во втором круге.
Стефанос Циципас (5) поборется с Домиником Тимом, Энди Маррей – с Райаном Пенистоном (WC). Сильнейшие в этих матчах выйдут друг на друга.
В третьей четверти Янник Синнер (8) встретится с Хуаном Мануэлем Серундоло, Каспер Рууд (4) – с Лораном Локоли (Q).
Соперником Романа Сафиуллина станет Роберто Баутиста-Агут (20).
В нижней четверти действующий чемпион Новак Джокович (2) сыграет с Педро Качином.
В эту же часть сетки попали Андрей Рублев, который встретится с Максом Перселлом, и Аслан Карацев, который поборется с Люкой Ван Ашем. Победители этих матчей встретятся во втором круге.
Ник Кириос (30) сыграет с Давидом Гоффеном, Стэн Вавринка – с Эмилем Руусувуори.
Полностью сетка здесь.
Полные результаты жеребьевки турнира
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Еще более туманные перспективы у Циципаса: Тима-то он, наверное, пройдет, но потом его может ждать связка "Маррей-Шелтон-Корда".
Карацев может пройти Ван Аша, который пока слаб на траве, и выйти на Рублева во 2-м круге. А в 3-м круге победителя этого матча может ждать Кирьос.
Вообще веселая сетка. В 4 круге хотел бы увидеть матч Джокович-Изнер, но это маловероятно. )