«Сан-Хосе» забрал Иорио с драфта отказов «Вашингтона». У 22-летнего защитника 9 матчей в НХЛ

«Сан-Хосе» забрал Винсента Иорио с драфта отказов «Вашингтона».

22-летний защитник выступал в системе «Кэпиталс» с сезона-2022/23. Клуб выбрал его на драфте НХЛ-2021 под общим 55-м номером во в 2-м раунде.

В активе канадца 9 матчей за «столичных» в НХЛ. В АХЛ за «Херши» Иорио провел 190 матчей в регулярных чемпионатах, набрав 56 (11+45) очков при полезности «+39».

В плей-офф – 31 матч и 7 (1+6) очков. Он дважды выиграл Кубок Колдера в составе «Беарс».