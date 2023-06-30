Кокорин интересен «Шабабу Аль-Ахли» Николича. «Фиорентина» готова продать игрока чемпиону ОАЭ

Форвард Александр Кокорин может перейти в клуб из ОАЭ.

По информации «РБ Спорт», « » готов купить россиянина у «Фиорентины». Клуб Серии А готов продать 32-летнего игрока.

«Шабаб Аль-Ахли» стал чемпионом ОАЭ в прошлом сезоне. Летом команду возглавил , тренировавший «Локомотив».

В прошлом сезоне выступал в составе кипрского «Ариса» на правах аренды и был признан лучшим игроком чемпионата.