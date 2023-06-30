Кокорин интересен «Шабабу Аль-Ахли» Николича. «Фиорентина» готова продать игрока чемпиону ОАЭ

Теги Фиорентина премьер-лига Россия серия А Италия возможные трансферы высшая лига ОАЭ Александр Кокорин Шабаб Аль-Ахли Марко Николич Футбол

Форвард Александр Кокорин может перейти в клуб из ОАЭ.

По информации «РБ Спорт», «Шабаб Аль-Ахли» готов купить россиянина у «Фиорентины». Клуб Серии А готов продать 32-летнего игрока.

«Шабаб Аль-Ахли» стал чемпионом ОАЭ в прошлом сезоне. Летом команду возглавил Марко Николич, тренировавший «Локомотив».

В прошлом сезоне Кокорин выступал в составе кипрского «Ариса» на правах аренды и был признан лучшим игроком чемпионата.

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20 комментариев

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Aleksey Yashin
Если Саша перейдёт, то это будет уже "Шабаб Аль-Ахли" Кокорина, а не Николича
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Shaldon
Ответ Nate
Готовится трансфер Кокорина в Топ-лигу. Ведь сам Роналду заявил, что СА войдет во все топы! Считаю, что это событие достойна онлайн-ленты на подобие трансфера Мбаппе в Реал.
По географии олимпиады брал небось в школе?
+11
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Пепси пеналдувич
Саша Дубайский теперь будет.
+7
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FilinMD
Иными словами, Саня хочет уехать на пенсию в Дубай
+2
0
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Johny111
Да перейдет если платить будут. Для него кайфовое место, футбольными амбициями никогда не страдал, чисто деньги...
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Blaumerc
Ответ Aleksey Yashin
Если Саша перейдёт, то это будет уже "Шабаб Аль-Ахли" Кокорина, а не Николича
Моросите прямо
+1
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Overkiller
Ответ Aleksey Yashin
Если Саша перейдёт, то это будет уже "Шабаб Аль-Ахли" Кокорина, а не Николича
Шабаб Кокорина и Кебаб Дзюбы.
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Н.Ф.
А у Аль Бано нет своего клуба?
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bel01
Фиорентина готова доплатить, чтобы у неё забрали Сашу.
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Oleg Olegov
Мощный ответ Эмиратов на саудитских звезд
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Filipp Gorski
Шабаб Аль-Ахли Кокоры и Николы
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Гамарджоба Генацвале
Название звучит так, как-будто одному арабу сильно нравится женщина другого по имени Аль-Ахли.
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ARIGAMI ARIGAMI
Алексо Аль Стуло Ибн Коко
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Isshin88
Для Кокорина идеальный вариант. Он как раз там спортивную школу открыл? Будет больше времени вникать в дела.
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Cruel Snake
Ну #### как он это делает? Москва, Питер, потом тюрьма, ⏭ остановка Италия, ⏭ Кипр, сейчас Саудовская Аравия и жирный контракт... Слов нет
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Olajuvon
Клуб Серии А готов продать лучшего игрока Кипра!
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