Кокорин интересен «Шабабу Аль-Ахли» Николича. «Фиорентина» готова продать игрока чемпиону ОАЭ
Форвард Александр Кокорин может перейти в клуб из ОАЭ.
По информации «РБ Спорт», «Шабаб Аль-Ахли» готов купить россиянина у «Фиорентины». Клуб Серии А готов продать 32-летнего игрока.
«Шабаб Аль-Ахли» стал чемпионом ОАЭ в прошлом сезоне. Летом команду возглавил Марко Николич, тренировавший «Локомотив».
В прошлом сезоне Кокорин выступал в составе кипрского «Ариса» на правах аренды и был признан лучшим игроком чемпионата.
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