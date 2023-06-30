«Я президент клуба. Ты че, дурак, что ли?» Григорий Иванов поругался с полицейским, не пускавшим его на матч «Урала»

Теги премьер-лига Россия товарищеские матчи (клубы) происшествия Урал фото Григорий Иванов брань контент Футбол

Президент «Урала» поругался с полицейским, не пускавшим его на матч команды.

29 мая «Урал» обыграл в Алапаевске местный «Триумф» (13:0). По ходу матча у Григория Иванова произошел конфликт с одним из полицейских, находившихся на стадионе.

Полицейский не пускал главу клуба к скамейке его команды, что вызвало эмоциональную реакцию Иванова.

«Не надо мне твое руководство. Мне какая разница твое руководство? Я не буду ни у кого... Мне че, рваться [к скамейке], что ли? Ты кто такой? Ты кто такой? Ты с ума сошел? Я президент клуба. Ты че, дурак, что ли?» – сказал Иванов.

После вмешательства одного из сотрудников «Урала» президента клуба пропустили к скамейке.

Сам Иванов считает, что эпизод не стоит повышенного внимания.

«Ну хорош. Какой-то дебил снял ерунду какую-то, а вам это интересно», – приводит слова Иванова «Р-Спорт».

В полиции Алапаевска заявили, что их сотрудник осуществляи охрану общественного порядка в соответствии с действующим законодательством РФ.

«При проведении футбольного матча был организован пропускной режим. Гражданин на видео не представился, каких-либо документов, подтверждающих его правовой статус, не предъявил, в связи с чем был остановлен сотрудником полиции», – цитирует заявление полиции Ura.ru.

Фото: скриншот видео с трибун

Олдскул-табло (13:0 вручную), мат Григория Иванова на полицейского, зона загара у бровки. Куда занесло «Урал»!

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27 комментариев

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Артем Андреев
Звучит как плод страстной любви известных фраз Босса и того мужика из казино.
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Arman FCSM
Овчинников, матерясь, вошёл в чат
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ПОШОЛ ПОШОЛ
Он наверное думает, что его все жители страны в лицо знают.
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UNAFFECTED
Футбол для президента клуба, а не для мусоров
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lykas
319 УК РФ?
+10
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HI MARS
Я участник команды Уральские пельмени.Ты че,дурак,что ли?По рубашке не видишь?
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Виталий Клепцов
Ответ Roman Araslanov
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"Дь"!
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proeast
С чего это его все в лицо знать должны, он что президент? 😁
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Полуэктов Пётр
А документы с собой носить - это западло для таких быдловатых паханов из 90-х?
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Назар Игорь
А мент мог бы и демократизатором по почкам отоварить господина президента.
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Margor
"Верховный паханат"
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Сергей Жарковский
Заголовок: Президент не прошёл фейсконтроль!
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Olga.t
Президент клуба на скрине смутно похож на президента страны)) Может полицейскому тоже так показалось?)
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Dinarxxx
я капитан бункера блт
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Мельников Михаил
У меня вопрос такой есть... странный, может быть...
А почему на футбольном матче, на которым даже близко не было массового скопления народа, пропускной режим обеспечивали ПОЛИЦЕЙСКИЕ? У них других дел нет? Почему клубы сами не озаботились какой-то охраной их своих бюджетов?
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Fonbaron
Надо было его скрутить и в воронок, как обычно гоняют болельщиков
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Roman Araslanov
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Василий Пупкин
Надо было сказать, как в советском фильме "Старики-Разбойники": "Я - Гриша!"
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Харламов Никита
таки любая ПУБЛИЧНАЯ ФИГУРА должна вести себя подобающим образом - если ХЕЙТА не хочет .
а то что он президент клуба ещё не даёт ему право гулять где хочет
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T622222
А нас бы уже дубиной и даже за более мелкое (
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Манковский
Я президент клуба. Ты че, дурак, что ли мент?! Дверь мне запили!
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Михаил Хромаков
вот где фан айди не хватает
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ks-1993
Я капитан команды...
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Egg
Спасибо хоть без мата.
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Veld
одобряю в конкретно этом случае
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