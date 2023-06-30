«Я президент клуба. Ты че, дурак, что ли?» Григорий Иванов поругался с полицейским, не пускавшим его на матч «Урала»
Президент «Урала» поругался с полицейским, не пускавшим его на матч команды.
29 мая «Урал» обыграл в Алапаевске местный «Триумф» (13:0). По ходу матча у Григория Иванова произошел конфликт с одним из полицейских, находившихся на стадионе.
Полицейский не пускал главу клуба к скамейке его команды, что вызвало эмоциональную реакцию Иванова.
«Не надо мне твое руководство. Мне какая разница твое руководство? Я не буду ни у кого... Мне че, рваться [к скамейке], что ли? Ты кто такой? Ты кто такой? Ты с ума сошел? Я президент клуба. Ты че, дурак, что ли?» – сказал Иванов.
После вмешательства одного из сотрудников «Урала» президента клуба пропустили к скамейке.
Сам Иванов считает, что эпизод не стоит повышенного внимания.
«Ну хорош. Какой-то дебил снял ерунду какую-то, а вам это интересно», – приводит слова Иванова «Р-Спорт».
В полиции Алапаевска заявили, что их сотрудник осуществляи охрану общественного порядка в соответствии с действующим законодательством РФ.
«При проведении футбольного матча был организован пропускной режим. Гражданин на видео не представился, каких-либо документов, подтверждающих его правовой статус, не предъявил, в связи с чем был остановлен сотрудником полиции», – цитирует заявление полиции Ura.ru.
Фото: скриншот видео с трибун
Олдскул-табло (13:0 вручную), мат Григория Иванова на полицейского, зона загара у бровки. Куда занесло «Урал»!
А почему на футбольном матче, на которым даже близко не было массового скопления народа, пропускной режим обеспечивали ПОЛИЦЕЙСКИЕ? У них других дел нет? Почему клубы сами не озаботились какой-то охраной их своих бюджетов?
а то что он президент клуба ещё не даёт ему право гулять где хочет