Президент «Урала» поругался с полицейским, не пускавшим его на матч команды.

29 мая «Урал» обыграл в Алапаевске местный «Триумф» (13:0). По ходу матча у Григория Иванова произошел конфликт с одним из полицейских, находившихся на стадионе.

Полицейский не пускал главу клуба к скамейке его команды, что вызвало эмоциональную реакцию Иванова.

«Не надо мне твое руководство. Мне какая разница твое руководство? Я не буду ни у кого... Мне че, рваться [к скамейке], что ли? Ты кто такой? Ты кто такой? Ты с ума сошел? Я президент клуба. Ты че, дурак, что ли?» – сказал Иванов.

После вмешательства одного из сотрудников « » президента клуба пропустили к скамейке.

Сам Иванов считает, что эпизод не стоит повышенного внимания.

«Ну хорош. Какой-то дебил снял ерунду какую-то, а вам это интересно», – приводит слова Иванова «Р-Спорт».

В полиции Алапаевска заявили, что их сотрудник осуществляи охрану общественного порядка в соответствии с действующим законодательством РФ.

«При проведении футбольного матча был организован пропускной режим. Гражданин на видео не представился, каких-либо документов, подтверждающих его правовой статус, не предъявил, в связи с чем был остановлен сотрудником полиции», – цитирует заявление полиции Ura.ru.

Фото: скриншот видео с трибун

Олдскул-табло (13:0 вручную), мат Григория Иванова на полицейского, зона загара у бровки. Куда занесло «Урал»!