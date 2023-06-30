«Аль-Хилаль» давал 160 млн евро Кубо за 4 года, хавбек «Сосьедада» отказал саудовцам. «Реал» получил бы 24 млн из 60 за трансфер японца

Теги Реал Мадрид Реал Сосьедад Ла Лига возможные трансферы высшая лига Саудовская Аравия Аль-Хилаль Такефуса Кубо деньги Футбол

«Аль-Хилаль» предлагал 160 млн евро за 4 года Такефусе Кубо.

Однако 22-летний хавбек «Реал Сосьедад» отклонил предложение саудовского клуба, сообщает As.

«Аль-Хилаль» также был готов заплатить 60 млн отступных, прописанных в контракте футболиста сборной Японии.

При этом 24 млн из 60 получил бы мадридский «Реал», из которого Кубо перешел в «Сосьедад».

В минувшем сезоне Кубо забил 9 голов и отдал 9 голевых передач в 44 матчах за клуб. Его статистику можно изучить здесь.

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28 комментариев

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Антон Акимов
Ответ Дмитрий Формусатий
Допустим ты зарабатываешь 60 к в месяц, ты бы согласился работать за 100к в другом месте ?
Просто невероятно глупый пример
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Михо
Уважение Кубо. Мог бы обеспечить себя на всю жизнь и вернуться в Европу еще молодым)
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Фут.Боль
У Кубо глаза квадратные стали, наверное, когда узнал о таком предложении.
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Tornado S
вот молодец то
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Gio Vasadze
Мне вот интересно как мыслят люди которые условно зарабатывают 6млн$ в год, и им предлагают 10млн$ в год. Как меняет жизнь эти дополнительные 4млн$
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ARIGAMI ARIGAMI
Молодежь переманивать..

Эти шейхи совсем обнаглели? Берите стариков, который свое отыграли

Ps

Я знаю, что шейхи этот комментарий не прочитают
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Гамарджоба Генацвале
Как они выбирают кого купить? Я представляю так: на стене висит полно фото футболистов, подходит шейх и кидает в эту стену дротик. Далее начинаются переговоры. Называется дартс менеджер.
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Этот Райола хочет денег
Вот пример грамотного планирования карьеры. В пески он всегда уехать сможет. Пока молодой надо в Европе карьеру делать
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Антимосковский
Ответ Дмитрий Формусатий
Допустим ты зарабатываешь 60 к в месяц, ты бы согласился работать за 100к в другом месте ?
допустим ты зарабатываешь 6 рублей в год, согласился бы работать за 10 рублей?
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Артём Назмутдинов
Ответ Gio Vasadze
Мне вот интересно как мыслят люди которые условно зарабатывают 6млн$ в год, и им предлагают 10млн$ в год. Как меняет жизнь эти дополнительные 4млн$
а разве ему 10 предлагают? там все 40 выходят, до вычета налогов наверно, но всё же
+1
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Vitto
Ответ Gio Vasadze
Мне вот интересно как мыслят люди которые условно зарабатывают 6млн$ в год, и им предлагают 10млн$ в год. Как меняет жизнь эти дополнительные 4млн$
Думаю не особо меняют, но здесь давали 40млн х 4 года, а какая зп у Кубо 1-2 млн? То есть в десятки раз.
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Vitto
Ответ Игорь Новиков
У парня есть амбиции. Но поступит ли еще в жизни такое предложение? Гора денег.
Но нет мозгов.
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Vitto
Ответ Артём Назмутдинов
а разве ему 10 предлагают? там все 40 выходят, до вычета налогов наверно, но всё же
В Саудовской Аравии нет системы подоходного налога с физических лиц. Подоходным налогом не облагаются доходы физических лиц, если они получены только от работы в Саудовской Аравии. Доход, не связанный с трудовой деятельностью, облагается налогом как юридическое лицо или постоянное представительство. (с)
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Красная стрела
Ответ Gio Vasadze
Мне вот интересно как мыслят люди которые условно зарабатывают 6млн$ в год, и им предлагают 10млн$ в год. Как меняет жизнь эти дополнительные 4млн$
Растут доходы, у некоторых растут потребности🤷‍♂️
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паувэр данкер
Ответ ARIGAMI ARIGAMI
26 лет в футболе - это уже не молодость
не позорься😆😆😆
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Alex Alex
почему так много? в США бы понял, а арабам разве не пофиг на маркетинг?
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Владимир Виртуалкин
у них деньги из монополии что-ли?
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QUIKSILVER
Кубо хорош. Маленький, юркий и как и все японцы с головой на плечах, с каждым сезоном только прогрессирует
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ВЕЧНЫЙ
Вееерим, канеееешна, Кубе давали такую сумму, канееешна, конюшня ))
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fRsk
Сумасшествие.
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