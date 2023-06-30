«Аль-Хилаль» давал 160 млн евро Кубо за 4 года, хавбек «Сосьедада» отказал саудовцам. «Реал» получил бы 24 млн из 60 за трансфер японца
«Аль-Хилаль» предлагал 160 млн евро за 4 года Такефусе Кубо.
Однако 22-летний хавбек «Реал Сосьедад» отклонил предложение саудовского клуба, сообщает As.
«Аль-Хилаль» также был готов заплатить 60 млн отступных, прописанных в контракте футболиста сборной Японии.
При этом 24 млн из 60 получил бы мадридский «Реал», из которого Кубо перешел в «Сосьедад».
В минувшем сезоне Кубо забил 9 голов и отдал 9 голевых передач в 44 матчах за клуб. Его статистику можно изучить здесь.
Эти шейхи совсем обнаглели? Берите стариков, который свое отыграли
Ps
Я знаю, что шейхи этот комментарий не прочитают