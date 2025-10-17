Романов против «Эдмонтона»: 6 хитов, 4 блока, 1 бросок и 1 перехват за 19:47. Он лидирует в «Айлендерс» по силовым приемам – 15 за 4 игры

Александр Романов применил 6 силовых приемов в матче с «Эдмонтоном».

Защитник «Айлендерс» принял участие в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Ойлерс» (4:3).

25-летний россиянин (19:47, 1:02 – в меньшинстве) завершил игру с нейтральной полезностью.

В его активе 6 силовых приемов, 4 блока, 1 бросок в створ и 1 перехват. Также Романов получил малый штраф.

В 4 играх в сезоне Александр не набрал очков при полезности «минус 3» и среднем времени на льду 18:12.

При этом он является единоличным лидером команды по числу силовых приемов (15) и заблокированных бросков (12).