Уимблдон. Касаткина попала в четверть со Швентек и Гауфф и в половину с Кудерметовой и Самсоновой, Рыбакина – в четверть с Жабер
В Лондоне прошла жеребьевка женского «Уимблдона».
Первая сеяная Ига Швентек стартует матчем против Чжу Линь, а Кори Гауфф (2) – с Софией Кенин (Q).
В этой четверти Дарья Касаткина сыграет (11) с Кэролайн Доулхайд.
Винус Уильямс (WC) сыграет с Элиной Свитолиной (WC).
Во второй четверти Джессика Пегула (4) встретится с Лорин Девис, а Каролин Гарсия (5) – с Кэти Волынец.
Людмила Самсонова (15) поборется с Аной Богдан, Вероника Кудерметова (12) – с Кайей Канепи.
Соперницей Камиллы Рахимовой станет Кристина Букша.
В третьей четверти самый высокий номер посева получила действующая чемпионка Елена Рыбакина (3). Она сыграет с Шелби Роджерс. Онс Жабер (6) встретится с Магдаленой Фрех.
Аннет Контавейт начнет последний турнир в карьере против Лукреции Стефанини.
В нижней четверти Арина Соболенко (2) сыграет с Панной Удварди, Мария Саккари (8) – с Мартой Костюк.
На Анастасию Потапову (22) попала Селин Неф (Q), на Маргариту Бетову – Кайя Юван (Q). Победительницы этих матчей выйдут друг на друга.
Екатерина Александрова (21) встретится с Эммой Наварро, Мирра Андреева (Q) – с Сиюй Ван, Анна Блинкова – с Яниной Викмайер (Q).
Полностью сетка здесь.
Подробная сетка тут: https://en.wikipedia.org/wiki/2023_Wimbledon_Championships_%E2%80%93_Women%27s_singles
Там супер-матч в 1-ом круге Венус Вильямс - Свитолина
Циципас Тим 1 круг (во втором круге маячит Маррей)
Медведев Маннарино/Шевченко 2 круг
Рублёв Кириос 3 круг (во втором у Рублёва Карацев)
Вавринка Джокович 3 круг
Сафиуллин РБА 1 круг