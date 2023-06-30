Уимблдон. Касаткина попала в четверть со Швентек и Гауфф и в половину с Кудерметовой и Самсоновой, Рыбакина – в четверть с Жабер

В Лондоне прошла жеребьевка женского «Уимблдона».

Первая сеяная стартует матчем против Чжу Линь, а Кори Гауфф (2) – с Софией Кенин (Q).

В этой четверти сыграет (11) с Кэролайн Доулхайд.

Винус Уильямс (WC) сыграет с Элиной Свитолиной (WC).

Во второй четверти (4) встретится с Лорин Девис, а (5) – с Кэти Волынец.

(15) поборется с Аной Богдан, Вероника Кудерметова (12) – с Кайей Канепи.

Соперницей Камиллы Рахимовой станет Кристина Букша.

В третьей четверти самый высокий номер посева получила действующая чемпионка Елена Рыбакина (3). Она сыграет с Шелби Роджерс. Онс Жабер (6) встретится с Магдаленой Фрех.

Аннет Контавейт начнет последний турнир в карьере против Лукреции Стефанини.

В нижней четверти Арина Соболенко (2) сыграет с Панной Удварди, Мария Саккари (8) – с Мартой Костюк.

На Анастасию Потапову (22) попала Селин Неф (Q), на Маргариту Бетову – Кайя Юван (Q). Победительницы этих матчей выйдут друг на друга.

Екатерина Александрова (21) встретится с Эммой Наварро, Мирра Андреева (Q) – с Сиюй Ван, Анна Блинкова – с Яниной Викмайер (Q).

Полностью сетка здесь.

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