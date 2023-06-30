Уимблдон. Касаткина попала в четверть со Швентек и Гауфф и в половину с Кудерметовой и Самсоновой, Рыбакина – в четверть с Жабер

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В Лондоне прошла жеребьевка женского «Уимблдона».

Первая сеяная Ига Швентек стартует матчем против Чжу Линь, а Кори Гауфф (2) – с Софией Кенин (Q).

В этой четверти Дарья Касаткина сыграет (11) с Кэролайн Доулхайд.

Винус Уильямс (WC) сыграет с Элиной Свитолиной (WC).

Во второй четверти Джессика Пегула (4) встретится с Лорин Девис, а Каролин Гарсия (5) – с Кэти Волынец.

Людмила Самсонова (15) поборется с Аной Богдан, Вероника Кудерметова (12) – с Кайей Канепи.

Соперницей Камиллы Рахимовой станет Кристина Букша.

В третьей четверти самый высокий номер посева получила действующая чемпионка Елена Рыбакина (3). Она сыграет с Шелби Роджерс. Онс Жабер (6) встретится с Магдаленой Фрех.

Аннет Контавейт начнет последний турнир в карьере против Лукреции Стефанини.

В нижней четверти Арина Соболенко (2) сыграет с Панной Удварди, Мария Саккари (8) – с Мартой Костюк.

На Анастасию Потапову (22) попала Селин Неф (Q), на Маргариту Бетову – Кайя Юван (Q). Победительницы этих матчей выйдут друг на друга.

Екатерина Александрова (21) встретится с Эммой Наварро, Мирра Андреева (Q) – с Сиюй Ван, Анна Блинкова – с Яниной Викмайер (Q).

Полностью сетка здесь.

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36 комментариев

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ДоминаторТенниса
Халява у Швентек до 2-ой недели, а там и гляди и финал замаячит.

Подробная сетка тут: https://en.wikipedia.org/wiki/2023_Wimbledon_Championships_%E2%80%93_Women%27s_singles

Там супер-матч в 1-ом круге Венус Вильямс - Свитолина
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Никита Волк
Ответ Jefri AG
Почему-то был уверен что именно на Уиме Рыбакина и Соболенко наконец-то попадут в одну половину сетки, так и произошло)
Все для великой трaвницы Швентек, которая 100% сможет дойти до финала и сыграть только с одной из пары Соболенко-Рыбакина, одна из которых тоже обязательно дойдет до финала. По ощущениям, в финале не будет никого из них троих
+5
-1
+4
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tRIFF
Из интересного на старте

Циципас Тим 1 круг (во втором круге маячит Маррей)
Медведев Маннарино/Шевченко 2 круг
Рублёв Кириос 3 круг (во втором у Рублёва Карацев)
Вавринка Джокович 3 круг

Сафиуллин РБА 1 круг
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Jefri AG
Ответ Никита Волк
Все для великой трaвницы Швентек, которая 100% сможет дойти до финала и сыграть только с одной из пары Соболенко-Рыбакина, одна из которых тоже обязательно дойдет до финала. По ощущениям, в финале не будет никого из них троих
У меня лично нет уверенности что кто-то из них точно будет в финале. Соболенко только два матча провела на траве и совсем не впечатлила игрой. По самочувствию Рыбакиной тоже есть вопросы. И ни одна из них на Уиме не является таким уж супер фаворитом как Швентек на РГ.
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Асель Кабышева
Если Рыбакина пройдёт первые 4 круга, то дойдет до финала. Она обычно либо валит в самом начале, либо доходит до самого конца.
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Omniscius
Ответ Jefri AG
Почему-то был уверен что именно на Уиме Рыбакина и Соболенко наконец-то попадут в одну половину сетки, так и произошло)
И заодно впервые в сезоне Рыбакина и Швентек в разных половинах.
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пашу
Ответ ДоминаторТенниса
Халява у Швентек до 2-ой недели, а там и гляди и финал замаячит. Подробная сетка тут: https://en.wikipedia.org/wiki/2023_Wimbledon_Championships_%E2%80%93_Women%27s_singles Там супер-матч в 1-ом круге Венус Вильямс - Свитолина
Прогнозировать сетки у женщин - абсолютно бессмысленное занятие. Большая часть "Топ-10" и до второй недели не доберется
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mahler
Ответ Никита Волк
Конечно, научится, это очевидно, у нее есть игра для этого, но пока что непонятно, что она представляет из себя на траве, крутых результатов не было
по трем сезонам судишь?) с учетом что 22 только исполнилось)) я бы осторожнее рассуждал...
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Jefri AG
Ответ Тотал Больше от Киркорова
где ветка про мужскую сетку:?! никому не интересен это недотеннис wta
Мужская жеребьёвка проводится за женской и сетка всегда появляется позже. Так что не лезьте сюда с вашей унылой ATP-помойкой где победитель известен заранее.
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Никита Волк
Ответ mahler
по трем сезонам судишь?) с учетом что 22 только исполнилось)) я бы осторожнее рассуждал...
Сужу по тому, что было
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Йенс Мустерманн
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Ответ Асель Кабышева
Если Рыбакина пройдёт первые 4 круга, то дойдет до финала. Она обычно либо валит в самом начале, либо доходит до самого конца.
Отличная выборка всего лишь из двух шлемов, на которых она дошла до финала )
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Никита Волк
Ответ mahler
мне можешь поверить, лучше меня здесь никто игу не знает ахах) могу доказать))
Ига, кстати, снялась с полуфинала Бад-Хомбурга
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ДоминаторТенниса
Ответ пашу
Прогнозировать сетки у женщин - абсолютно бессмысленное занятие. Большая часть "Топ-10" и до второй недели не доберется
Я же не говорю про всех из топ-10, а конкретно написал про кого.
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mahler
Ответ ДоминаторТенниса
Халява у Швентек до 2-ой недели, а там и гляди и финал замаячит. Подробная сетка тут: https://en.wikipedia.org/wiki/2023_Wimbledon_Championships_%E2%80%93_Women%27s_singles Там супер-матч в 1-ом круге Венус Вильямс - Свитолина
швентек титул... фельдмаршал так сказал)
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mahler
Ответ mahler
швентек титул... фельдмаршал так сказал)
и да... привет всем))
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Dym86
Ответ Baur Salimov
Финал: Швентек vs. Сабаленка.Полуфинала белоруски с Рыбакиной не будет,Лена не пройдет Жабер :-(
Жабер которую в прошлом году уверенно разделала? Помешать может травма текущая, состояние вообще неизвестно, может рано вылететь
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Dym86
Ответ Йенс Мустерманн
Отличная выборка всего лишь из двух шлемов, на которых она дошла до финала )
Ну ещё есть статистика по мастерсам
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Никита Волк
Ответ mahler
даже унылая халеп титул брала, считаешь Ига никогда не научится траву играть? имхо, это произойдет даже быстрее чем ты думаешь)
Конечно, научится, это очевидно, у нее есть игра для этого, но пока что непонятно, что она представляет из себя на траве, крутых результатов не было
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mahler
Ответ Никита Волк
Мне тоже кажется, что никого из них не будет в финале. В Соболенко не верится, что у нее в одном из матчей не отключится мозг. У Рыбакиной не понятно по состоянию, ну а Швентек на траве пока ничего не показывала. Больше верю в Жабер/Квитову/Гауфф, чем в кого-нибудь из топ-3
даже унылая халеп титул брала, считаешь Ига никогда не научится траву играть? имхо, это произойдет даже быстрее чем ты думаешь)
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Асель Кабышева
Ответ Йенс Мустерманн
Отличная выборка всего лишь из двух шлемов, на которых она дошла до финала )
Я не только про шлемы. И про мастерсы тоже. На мастерсах у нее тоже так. Либо пан либо пропал.
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Baur Salimov
Финал: Швентек vs. Сабаленка.Полуфинала белоруски с Рыбакиной не будет,Лена не пройдет Жабер :-(
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encaro_one
У Даши тяжеленная осьмушка, у Вероники рабочая, Александрова в четверть идет тяжко через Мухову и Сабаленка.
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Dym86
Ну естественно на траве Рыбакину к Соболенко а не к Швентек!
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Scard
Матч Свитолина - Вильямс надо будет глянуть обязательно :) ( хотя рассчитывать на высокий уровень игры ни от первой , ни от второй не стоит. Даже учитывая полуфинал Уима, то Свитолина на траве все равно остаётся как корова на льду, а Винус явно не в лучшей своей форме находится). Из интересного ещё матч Кенин с Гауфф, а так вполне обычная сетка мэйджора. Единственное, и Рыбакина, и Квитова, и Остапенко переехали в сетку к Соболенко, поэтому у Иги в этот раз будет реальный шанс глубоко зайти на Уимблдоне, но все мы знаем какая из Швентек травница ))), поэтому посмотрим.
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Кагов
Мирра стартует с победы. А дальше может быть сенсация. Новичкам везёт. Может пройти далеко, падая и поднимаясь!
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