Посол МИД России Князев: «Игры БРИКС не будут проводиться как противовес или замена Олимпиаде»

Теги МОК Игры БРИКС Легкая атлетика

Посол по особым поручениям МИД России Павел Князев сравнил Игры БРИКС с Олимпиадой.

«Могу сказать точно, что одним из лозунгов БРИКС является то, что БРИКС, не контр-, а всегда про- что-то. В этом смысле Игры БРИКС не будут проводиться как противовес, альтернатива, замена Олимпийским играм.

В любом случае будет дополнение, еще одна возможность для честных соревнований между спортсменами стран БРИКС или кого-нибудь еще», – сказал Князев.

Материалы по теме

7 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
papadok
Я не нарочно.
Просто совпало.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Olga.t
Ответ papadok
Я не нарочно. Просто совпало.
Классическое "Совпадение? Не думаю! "
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
papadok
Ответ Olga.t
Классическое "Совпадение? Не думаю! "
Честные соревнования между кого-нибудь ещё.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Viks
Князев: «Игры БРИКС не будут проводиться --- Это ближе к истине.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
JL JL
Это и без тебя понятно. Мы что, совсем дураки? Накачают призовой фонд монетой, чтобы заманить побольше бриксовских. Вот только на этом все еще что-то держится.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
arisstopane
бриксу жить осталось до конца года
индия и юар пару дней назад присягнули амерам...
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий