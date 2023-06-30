Посол МИД России Князев: «Игры БРИКС не будут проводиться как противовес или замена Олимпиаде»
Посол по особым поручениям МИД России Павел Князев сравнил Игры БРИКС с Олимпиадой.
«Могу сказать точно, что одним из лозунгов БРИКС является то, что БРИКС, не контр-, а всегда про- что-то. В этом смысле Игры БРИКС не будут проводиться как противовес, альтернатива, замена Олимпийским играм.
В любом случае будет дополнение, еще одна возможность для честных соревнований между спортсменами стран БРИКС или кого-нибудь еще», – сказал Князев.
Просто совпало.
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