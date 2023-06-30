Посол МИД России Князев: «Игры БРИКС не будут проводиться как противовес или замена Олимпиаде»

Посол по особым поручениям МИД России Павел Князев сравнил Игры БРИКС с Олимпиадой.

«Могу сказать точно, что одним из лозунгов БРИКС является то, что БРИКС, не контр-, а всегда про- что-то. В этом смысле Игры БРИКС не будут проводиться как противовес, альтернатива, замена Олимпийским играм.

В любом случае будет дополнение, еще одна возможность для честных соревнований между спортсменами стран БРИКС или кого-нибудь еще», – сказал Князев.