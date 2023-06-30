Чернышенко поручил обеспечить участие «Шахтера» из ДНР в турнирах РФС и составить план его развития

Теги Чемпионат Украины по футболу Шахтер премьер-лига Россия РФС Дмитрий Чернышенко Министерство спорта России Политика Р-Спорт Футбол

Министерству спорта РФ поручили составить план развития «Шахтера» из ДНР.

Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко во время совещания поручил министерству разработать план развития футбольного клуба из ДНР и обеспечить его участие в соревнованиях под эгидой РФС.

В совещании по развитию новых регионов РФ приняли участие представители Минспорта, Минфина, Минэкономразвития, Минобрнауки, Минцифры и других заинтересованных ведомств.

В 2014 году украинский «Шахтер» переехал из Донецка в Харьков, в 2022 году – во Львов, еврокубковые матчи проводил в Польше.

Вице-премьер Чернышенко о спорте в ДНР: «Главное, чтобы «Шахтер» пробился в финал РПЛ и встретился с «Зенитом» на «Донбасс Арене»

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42 комментария

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Aleksey Yashin
Лжешахтёр I
+56
-9
+47
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T622222
Ответ Сахарный ватник
Это будет чисто суррогат. Это смешно.
Как бы не смеялись все за счет наших дорог, больниц, зарплат….(
+52
-6
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Сахарный ватник
Это будет чисто суррогат. Это смешно.
+43
-9
+34
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T622222
Опять бабло отмоют - браво 👉👌🏿
+26
-4
+22
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SadButTrue
Ответ Roman Dementiev
А еще можно "обеспечить участие", например, "Барселоны", "Ювентуса", "Нью-Йорк Янкис" и PSG LGD до кучи.
Для начала можно было обеспечить участие например Луча из Владивостока. Да только кому он нужен, этот Луч, когда можно "заняться развитием футбола" в замечательном ДНР, в нескольких километрах от линии фронта.
+18
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Roman Dementiev
А еще можно "обеспечить участие", например, "Барселоны", "Ювентуса", "Нью-Йорк Янкис" и PSG LGD до кучи.
+20
-3
+17
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Pikachu Pikachu
Ответ Геннадий Тёкин
Зато у кого то знатно подгорит)).
По-моему, в этом смысл современной России. Не в развитии, не в благосостоянии граждан, нет - смысл России в том, чтобы у кого-то горело. Это поведение подростка по время полового созревания
+18
-3
+15
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damondiamond
на спортсе даже тега нет для Шахтера из ДНР - это команда для роспила
+15
-2
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Пётр Смирнов
Ответ Геннадий Тёкин
Зато у кого то знатно подгорит)).
А россиянам какой профит с этого? Ну, адекватной части населения
+11
-2
+9
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инок
Чернышенко добавил в конце - "после того, как все цели СВО будут непременно достигнуты, в строгом соответствии с планом"..)
+11
-2
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HI MARS
Деньги в трубу
+12
-4
+8
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arisstopane
под это дело и миллиард распилить не в апдлу)
+7
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Газонокосильщик Хави
Ответ Геннадий Тёкин
Зато у кого то знатно подгорит)).
За твой счёт
+8
-4
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2ran
В планах участие луганской "Барселоны" и "Ференцвароша" из Макеевки.
+4
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Oskar_Aizek
а сам Шахтер хочет играть под эгидой РФС?
+5
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Vitto
Ответ HI MARS
Деньги в трубу
В шахту...
+3
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Ветер
Никогда бы не поверил, что страну, которая когда то была одной из самых читающих в мире, можно за 20 с лишним лет, опустить до уровня средневековья. Двойники Путина, клоны футбольных клубов.
Не смешно? Это Россия. (с)
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Алар
РФС не было... То ли лажа, то ли РФС не хотят подставлять. Но в принципе правильно, если уж изоляция, то самая настоящая и без дураков... Но во главе с дураками)))
+1
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Melnikov1968
Я правильно понимаю, что будет два «Шахтера»,один настоящий, а второй придуманный властями РФ?
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a2wai
Начинают думать с заднего места, хотя думать надо совершенно о других вещах.
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kitprologic
черныш набросил...
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Shikari
Ответ Сахарный ватник
Это будет чисто суррогат. Это смешно.
весь бразильский неликвид Зенита перейдет в Шахтер и будет как раньше в Шахтере
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IrbIS
я бы на команду ЧВК Вагнер (Ростов) посмотрел...
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WhatZ
Ответ Рав. Зильберман
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ОЛЛС1911
Ответ Ветер
Никогда бы не поверил, что страну, которая когда то была одной из самых читающих в мире, можно за 20 с лишним лет, опустить до уровня средневековья. Двойники Путина, клоны футбольных клубов. Не смешно? Это Россия. (с)
значит, не то читали.
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