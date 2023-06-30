Чернышенко поручил обеспечить участие «Шахтера» из ДНР в турнирах РФС и составить план его развития

Министерству спорта РФ поручили составить план развития «Шахтера» из ДНР.

Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко во время совещания поручил министерству разработать план развития футбольного клуба из ДНР и обеспечить его участие в соревнованиях под эгидой .

В совещании по развитию новых регионов РФ приняли участие представители Минспорта, Минфина, Минэкономразвития, Минобрнауки, Минцифры и других заинтересованных ведомств.

В 2014 году украинский «Шахтер» переехал из в Харьков, в 2022 году – во Львов, еврокубковые матчи проводил в Польше.

Вице-премьер Чернышенко о спорте в ДНР: «Главное, чтобы «Шахтер» пробился в финал РПЛ и встретился с «Зенитом» на «Донбасс Арене»