Быков об Играх-2026: «Если НХЛ обеспокоена катком в Милане, стоит задуматься. В интересах Италии привести все спортивные объекты в должное состояние»

Вячеслав Быков оценил информацию о проблемах с олимпийским катком в Милане.

Ранее комиссионер НХЛ Гэри Беттмэн выразил обеспокоенность готовностью стадиона для ОИ-2026.

«В их интересах привести все спортивные объекты в должное состояние. Иначе это может подорвать авторитет этих организаций. И если комиссионер обеспокоен, то стоит задуматься и оказать необходимую поддержку и помощь для приведения в должное состояние спортивных сооружений.

Ведь Олимпиада – это объединение спортсменов не только для соревнований, но и для обмена культурой, знаний, достижений. Это возможность поделиться этим с болельщиками спорта всего мирового сообщества. Чтобы этот праздник имел успех, нужна поддержка всех заинтересованных людей и организаций», – сказал экс-тренер сборной России.