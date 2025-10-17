Быков об Играх-2026: «Если НХЛ обеспокоена катком в Милане, стоит задуматься. В интересах Италии привести все спортивные объекты в должное состояние»
Вячеслав Быков оценил информацию о проблемах с олимпийским катком в Милане.
Ранее комиссионер НХЛ Гэри Беттмэн выразил обеспокоенность готовностью стадиона для ОИ-2026.
«В их интересах привести все спортивные объекты в должное состояние. Иначе это может подорвать авторитет этих организаций. И если комиссионер обеспокоен, то стоит задуматься и оказать необходимую поддержку и помощь для приведения в должное состояние спортивных сооружений.
Ведь Олимпиада – это объединение спортсменов не только для соревнований, но и для обмена культурой, знаний, достижений. Это возможность поделиться этим с болельщиками спорта всего мирового сообщества. Чтобы этот праздник имел успех, нужна поддержка всех заинтересованных людей и организаций», – сказал экс-тренер сборной России.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Все про спорт»
