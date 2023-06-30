Джеймс Харден вышел на чистое 1-е место в НБА по количеству запросов на обмен в 21-м веке

Теги переходы Кевин Гарнетт Филадельфия НБА Кевин Дюрэнт Джеймс Харден Кайри Ирвинг Билл Симмонс Бен Симмонс Баскетбол

Журналист Билл Симмонс привел статистику с запросами на обмен от игроков НБА в 21-м веке.

Защитник Джеймс Харден, который решил покинуть «Филадельфию», вышел на чистое 1-е место.

«21-й век. Таблица лидеров по запросам на обмен.

Харден – 3, Кайри – 2, Дуайт – 1, Кавай – 1, Кобе – 1, Кей Ди – 1, Батлер – 1, Шак – 1, Пол – 1, Кидд – 1, Айверсон – 1, Винс – 1, Макгрэйди – 1, Гарнетт – 0,5, Пирс – 0, Яннис – 0, Леброн – 0, Данкан – 0, Йокич – 0, Дирк – 0, Карри – 0, Уэйд – 0. Поздравления Хардену», – пишет Симмонс.

50 главных свободных агентов НБА-2023

Харден не будет свободным агентом, он требует обмен! Рынок игроков НБА разогрелся еще до открытия

Материалы по теме

4 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Daishi
Гарнетт - 0.5.. Всегда знал, что КГ наш человек. Свою норму знает "Упал и хватит".))
+13
0
+13
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
udod
Ответ scorp19
Какой то бред, зачем ему обмен, если он мог свободным подписаться с кем угодно.
с кем угодно, серьёзно? у кого угодно есть пустое место в платёжке на 40 лямов, что б туда Хардена всунуть?
а вот в обмене можно, ибо не только принимаешь, но и отдаёшь примерно столько же в обратную сторону
а Фила с Хьюстоном, как видишь, ему вдруг разонравились
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
scorp19
Какой то бред, зачем ему обмен, если он мог свободным подписаться с кем угодно.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Константин Ловков
Ответ scorp19
Какой то бред, зачем ему обмен, если он мог свободным подписаться с кем угодно.
На такие деньги далеко не с кем угодно
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий