Журналист Билл Симмонс привел статистику с запросами на обмен от игроков НБА в 21-м веке.

Защитник Джеймс Харден, который решил покинуть «Филадельфию», вышел на чистое 1-е место.

«21-й век. Таблица лидеров по запросам на обмен.

Харден – 3, – 2, Дуайт – 1, Кавай – 1, Кобе – 1, Кей Ди – 1, Батлер – 1, Шак – 1, Пол – 1, Кидд – 1, Айверсон – 1, Винс – 1, Макгрэйди – 1, – 0,5, Пирс – 0, Яннис – 0, Леброн – 0, Данкан – 0, Йокич – 0, Дирк – 0, Карри – 0, Уэйд – 0. Поздравления Хардену», – пишет Симмонс.

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