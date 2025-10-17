7 россиян забросили свои первые шайбы в сезоне НХЛ в рамках игрового дня. Всего уже отличились 19 игроков из России, в списке нет Овечкина, Панарина и Свечникова

7 россиян забросили свои первые шайбы в сезоне НХЛ в рамках игрового дня.

В лиге завершился очередной игровой день. В его рамках состоялись 11 матчей .

Сегодня сразу 7 российских хоккеистов открыли свой голевой счет в текущем сезоне.

Форварды: Валерий Ничушкин («Колорадо», дубль в матче с «Коламбусом »), Владислав Наместников («Виннипег», гол в матче с «Филадельфией»), Матвей Мичков («Филадельфия », гол в матче с «Виннипегом ), Евгений Малкин («Питтсбург», гол в матче с «Лос-Анджелесом»).

Защитники: Иван Проворов («Коламбус», гол в матче с «Колорадо»), Никита Задоров («Бостон», гол в матче с «Вегасом») и Александр Никишин («Каролина», дебютный гол в лиге в матче с «Анахаймом»).

Всего в текущем сезоне заброшенными шайбами отличились уже 19 россиян.

Отметим, что в этом списке пока нет форвардов Александра Овечкина («Вашингтон», 4 матча), Артемия Панарина («Рейнджерс», 6 матчей), Андрея Свечникова («Каролина», 4 матча), Владимира Тарасенко («Миннесота», 4 матча) и Павла Бучневича («Сент-Луис», 4 матча).