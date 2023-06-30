«Барса» из-за акции в «День гордости» потеряла 440 тысяч подписчиков в инстаграме. «Реал» и «Атлетико» не писали об ЛГБТ

«Барса» потеряла около полумиллиона подписчиков из-за акции в поддержку ЛГБТ.

28 июня, в «День гордости», каталонцы вывесили радужные флаги на стадионе Йохана Кройффа, где играют «Барселона Б» и женская команда. Кроме того, радужные цвета были добавлены на фотографии профилей клуба в соцсетях.

Как сообщает Mundo Deportivo со ссылкой на компанию Xerpa Studio, после этой акции «Барселона» потеряла 440 000 подписчиков в инстаграме.

«Барса», у которой более 122 миллионов подписчиков в инстаграме, в среднем набирала до 30 000 в день. В первые 24 часа после публикации клуб лишился 306 000 подписчиков. На следующий день он потерял еще 134 000.

Девять из десяти клубов , опубликовавших в инстаграме пост в поддержку ЛГБТ, потеряли подписчиков. Отток у «Барселоны» был самым ощутимым.

В акции также участвовали « », «Атлетик», « », « », « », « », « », « » и « ». И лишь клуб с Канарских островов увеличил количество подписчиков после этого.

Отметим, что « » и «Атлетико» не публиковали постов в инстаграме на эту тему.