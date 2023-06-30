«Барса» из-за акции в «День гордости» потеряла 440 тысяч подписчиков в инстаграме. «Реал» и «Атлетико» не писали об ЛГБТ
«Барса» потеряла около полумиллиона подписчиков из-за акции в поддержку ЛГБТ.
28 июня, в «День гордости», каталонцы вывесили радужные флаги на стадионе Йохана Кройффа, где играют «Барселона Б» и женская команда. Кроме того, радужные цвета были добавлены на фотографии профилей клуба в соцсетях.
Как сообщает Mundo Deportivo со ссылкой на компанию Xerpa Studio, после этой акции «Барселона» потеряла 440 000 подписчиков в инстаграме.
«Барса», у которой более 122 миллионов подписчиков в инстаграме, в среднем набирала до 30 000 в день. В первые 24 часа после публикации клуб лишился 306 000 подписчиков. На следующий день он потерял еще 134 000.
Девять из десяти клубов Ла Лиги, опубликовавших в инстаграме пост в поддержку ЛГБТ, потеряли подписчиков. Отток у «Барселоны» был самым ощутимым.
В акции также участвовали «Валенсия», «Атлетик», «Реал Сосьедад», «Осасуна», «Хетафе», «Сельта», «Мальорка», «Алавес» и «Лас-Пальмас». И лишь клуб с Канарских островов увеличил количество подписчиков после этого.
Отметим, что «Реал Мадрид» и «Атлетико» не публиковали постов в инстаграме на эту тему.
Хотя я всегда подозревал, что с такими скрепоносцами не все так просто.
Не понимаю и зачем вообще подписываться на инст Барсы, и уж зачем после этого от него отписываться только потому, что там флажок радужный появился.