«Барса» из-за акции в «День гордости» потеряла 440 тысяч подписчиков в инстаграме. «Реал» и «Атлетико» не писали об ЛГБТ

Теги Барселона Реал Мадрид Валенсия Осасуна Сельта Хетафе Атлетико Атлетик Мальорка Реал Сосьедад Ла Лига болельщики Алавес Лас-Пальмас ЛГБТ соцсети Футбол

«Барса» потеряла около полумиллиона подписчиков из-за акции в поддержку ЛГБТ.

28 июня, в «День гордости», каталонцы вывесили радужные флаги на стадионе Йохана Кройффа, где играют «Барселона Б» и женская команда. Кроме того, радужные цвета были добавлены на фотографии профилей клуба в соцсетях.

Как сообщает Mundo Deportivo со ссылкой на компанию Xerpa Studio, после этой акции «Барселона» потеряла 440 000 подписчиков в инстаграме.

«Барса», у которой более 122 миллионов подписчиков в инстаграме, в среднем набирала до 30 000 в день. В первые 24 часа после публикации клуб лишился 306 000 подписчиков. На следующий день он потерял еще 134 000.

Девять из десяти клубов Ла Лиги, опубликовавших в инстаграме пост в поддержку ЛГБТ, потеряли подписчиков. Отток у «Барселоны» был самым ощутимым.

В акции также участвовали «Валенсия», «Атлетик», «Реал Сосьедад», «Осасуна», «Хетафе», «Сельта», «Мальорка», «Алавес» и «Лас-Пальмас». И лишь клуб с Канарских островов увеличил количество подписчиков после этого.

Отметим, что «Реал Мадрид» и «Атлетико» не публиковали постов в инстаграме на эту тему.

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41 комментарий

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Тухель
Ну вот последние натуралы ушли, но зато 121 млн ЛГБТ остались. Всё же прекрасно.
+23
-2
+21
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Гамарджоба Генацвале
Рычаг не в ту сторону сработал.
+19
-6
+13
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MurodovR10
Ответ Однажды в Космосе
фу
что фу? я говорю я один из подписчиков что отписал от БЧК после того как увидел эти радужные тряпки
+14
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+10
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fatei4
Там умтити наконец сплавили, а вы тут об этих всё... 😃
+10
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+6
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Фан Рубина
Если есть мероприятия по набору подписчиков - должны быть и мероприятия по уменьшению их количества. Чтобы потом можно было снова осваивать маркетинговый бюджет и показывать хорошую статистику роста.
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MurodovR10
я один из первых )
+9
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+4
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ДЖИН
Рад за геев. Баб нам больше достанется. 🤣🤣🤣
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Однажды в Космосе
скоро и остальные клубы Испании это подхватят
+5
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Moscwow
Ответ прощай Роналду
Комментарий удален модератором
Они тут всегда были. Ригобер, Климов, Гуру и тд
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Вечно в бане
Ответ ARIGAMI ARIGAMI
А ригобер сам член этого клуба. Вроде даже не скрывает. Но ладно, это его личное дело
Странно. Его рассуждения, не касающиеся футбола, совершенно не вяжутся с членством в клубе.
Хотя я всегда подозревал, что с такими скрепоносцами не все так просто.
+2
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ARIGAMI ARIGAMI
Ответ ДЖИН
Рад за геев. Баб нам больше достанется. 🤣🤣🤣
Про лесбиянок забываешь 😂
+2
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JBa
Ответ Гамарджоба Генацвале
Рычаг не в ту сторону сработал.
снова в заднюю
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Леван Мкртчян
А ведь Кокорин предупреждал чтобы не моросили
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Фут.Боль
440 тысяч проморосили прямо из аккаунта Барсы.
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прощай Роналду
Пора бы поменять политику и сжечь этот флаг
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Tornado S
реал кстати давно радужный ещё во времена роналду
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Uragan Boy
100% утка
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Kubinec_
эстонец за секунду комменты про себя трет )))0
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ZA.RMA
Мадрид в этот день мусульман с праздником жертвоприношения поздравлял)
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Ja BRITER
возможно, мы чего-то не знаем о Лапорта...
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Вероника Иванова
«Лас-Пальмас»: STONKS
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Вечно в бане
А если по сабжу: ну отписались и отписались.
Не понимаю и зачем вообще подписываться на инст Барсы, и уж зачем после этого от него отписываться только потому, что там флажок радужный появился.
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ARIGAMI ARIGAMI
Ответ Вечно в бане
Интересно, как это прокомментирует главный хранитель традиционных ценностей всея спортса aka Ригоберсонг? Что же перевесит, патриотизм или ЛГБТЧК?
А ригобер сам член этого клуба. Вроде даже не скрывает. Но ладно, это его личное дело
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Гамарджоба Генацвале
Ответ Uragan Boy
100% утка
"Ураган Бой" точную инфу знает, конечно.
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ARIGAMI ARIGAMI
Ответ Вечно в бане
Странно. Его рассуждения, не касающиеся футбола, совершенно не вяжутся с членством в клубе. Хотя я всегда подозревал, что с такими скрепоносцами не все так просто.
Так один из них Матовников - недуховный танец записал, а сын Соловьева - вроде Би
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