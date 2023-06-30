Минспорт рассматривает обращение РУСАДА с просьбой принять меры к одной из спортивных федераций из-за допинга
РУСАДА обратилось в Минспорт с просьбой принять меры к одной из спортивных федераций.
По данным Российского антидопингового агентства, в одной из федераций в течение 12 месяцев было зафиксировано более пяти случаев нарушения антидопинговых правил.
«В соответствии с пунктом 14.2 Общероссийских антидопинговых правил при выявлении пяти и более случаев нарушения антидопинговых правил, допущенных спортсменами и (или) персоналом спортсменов, которые относятся каким-либо образом к общероссийской спортивной федерации, РУСАДА может обратиться в федеральный орган исполнительной власти в области физической культуры и спорта с просьбой принять меры в отношении данной федерации.
В том числе рассмотреть вопрос о целесообразности финансирования общероссийской спортивной федерации. По одной из спортивных федераций в данный момент рассматривается такое обращение», – прокомментировала генеральный директор РУСАДА Вероника Логинова.
Страна должна знать своих "героев"...
Кроме того, допинг - он не всегда про силу и резкость. За счет допинга можно быть выносливее, можно быстрее восстанавливаться и т.д.