Минспорт рассматривает обращение РУСАДА с просьбой принять меры к одной из спортивных федераций из-за допинга

Теги допинг РУСАДА Министерство спорта России Вероника Логинова Легкая атлетика

РУСАДА обратилось в Минспорт с просьбой принять меры к одной из спортивных федераций.

По данным Российского антидопингового агентства, в одной из федераций в течение 12 месяцев было зафиксировано более пяти случаев нарушения антидопинговых правил.

«В соответствии с пунктом 14.2 Общероссийских антидопинговых правил при выявлении пяти и более случаев нарушения антидопинговых правил, допущенных спортсменами и (или) персоналом спортсменов, которые относятся каким-либо образом к общероссийской спортивной федерации, РУСАДА может обратиться в федеральный орган исполнительной власти в области физической культуры и спорта с просьбой принять меры в отношении данной федерации.

В том числе рассмотреть вопрос о целесообразности финансирования общероссийской спортивной федерации. По одной из спортивных федераций в данный момент рассматривается такое обращение», – прокомментировала генеральный директор РУСАДА Вероника Логинова. 

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13 комментариев

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Olga.t
Хорошо бы понять о какой федерации идёт речь, кто из спортсменов нарушил. Что скрывать-то?
Страна должна знать своих "героев"...
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Pikachu Pikachu
Неужели вотчина дочки Шойгу - триатлон?
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arisstopane
такого никогда не было...и вот опять?!
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Гекдениз Кардениз
Ответ Olga.t
Хорошо бы понять о какой федерации идёт речь, кто из спортсменов нарушил. Что скрывать-то? Страна должна знать своих "героев"...
ты что на каждом же столбе и рекламном счите написано Сила в правде! Вот только все наоборот у этих закомплексованных внутренний лозунг ври и воруй
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aleshon
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Антидопинговая культура в России не изменилась! Триатлон могут исключить из программы олимпийских игр!
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Viks
Эта спортивная федерация - тоже защищённое лицо? Её нельзя называть?
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vadned
Ответ Misson
В ФК принятие допинга не дает значительного преимущества, там не нужно быть быстрее, сильнее, резче. Поэтому все случаи допинга там либо по случайному стечению обстоятельств, либо по терапевтическим обстоятельствам (восстановление от травм и нагрузок).
Серьезно? Да у большинства фигуристов все прыжки в начале программы, так как к концу они уже еле-еле на ногах стоят. И чтобы прыгать четверные, да еще и сериями, сильнее и резче быть не нужно, верно?

Кроме того, допинг - он не всегда про силу и резкость. За счет допинга можно быть выносливее, можно быстрее восстанавливаться и т.д.
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Классный руководитель
ФФК
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Сергей
Опять???
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Melnikov1968
Похоже на федерацию триатлона. У них много было косяков последнее время.
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Kestutis Ceponis
Я думаю, что российские спортсмены сознательно не употребляют допинг, а виноваты Запад и США. так должно звучать от многих считающих себя патриотами страны. Спасибо за понимание. С уважением.
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