Женщинам в Иране разрешили посещать футбольные матчи. Запрет действовал с 1979-го

Теги Сборная Ирана по футболу Федерация футбола Ирана высшая лига Иран Политика девушки и спорт дискриминация Футбол

Женщин в Иране начнут пускать на футбольные матчи.

Об этом сообщил глава Федерации футбола Ирана Мехди Тадж. Решение одобрено Высшим советом национальной безопасности страны.

«Женщины будут [допущены на стадионы]. К счастью, совет национальной безопасности одобрил этот вопрос. Создана рабочая группа, которой поручено решить, как это реализовать.

Министерство внутренних дел, министерство спорта и молодежной политики, Федерация футбола и два информационных агентства занимаются планированием деталей прохода женщин», – сообщил Тадж.

После Исламской революции в Иране в 1979 году женщинам было запрещено посещать футбольные матчи с участием мужских команд.

В последнее время женщин иногда пускали на матчи (например, на игру Ирана и России), но разрешение не было оформлено официально.

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96 комментариев

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SRvR
Ответ Олег Мохов
В чечне вон мужикам в шортах в 21 веке запрещено ходить
зато можно в трусах на арене драться
+87
-1
+86
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Волька-ибн-Алёша
дикие люди
+74
-4
+70
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Иван Баланар
Ответ Jese Rodrigues
Иран не Исламская страна, там живут Шииты и они проклинают Сахабов (сподвижников пророка) которые и устанавливали законы Ислама. Базу выучи для начала. Кстати они даже себе собственную Киблу сделали, и там разрешена Мутва что было строго запрещено в Исламе и в одном из Хадисов. Так что можешь написать так "Пока в стране действуют законы противоречащие законам Ислама, права женщин не перестанут ущемляться".
Да да, пока веруны будут соревноваться в том, у кого более "правильная" трактовка сказок о богах, фундаментально ничего не изменится.
+59
-4
+55
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Betting Star
Пока в стране действуют законы ислама - права женщин не перестанут ущемляться.
+58
-8
+50
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Олег Мохов
В чечне вон мужикам в шортах в 21 веке запрещено ходить
+49
-5
+44
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Камил Мамедов
На самом деле, для них это серьёзное достижение. Помню, как девушки, приехавшие из Ирана к нам на ЧМ, радовались возможности посмотреть футбол вживую
+31
0
+31
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Вася Жучкин
Ответ movvsar@icloud.com
Чтобы перестать быть дикарями, им нужно спариваться с приезжими туристами как при чм 2018? Или ходить голышом на пляже? Ну ревнуют они своих жен, что с ними поделаешь. Они даже своих дочерей на вписки не пускают как в России. Не лезьте, в чужую религию. Если для вас является заботой о дочери, дать ей презики на выпускной, у них в априори не бывает таких выпускных. Другие люди, другие нравы.
Приравнивать поход на футбол к сексу - это болезнь какая-то наверное
+28
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bevooch
Ответ movvsar@icloud.com
Чтобы перестать быть дикарями, им нужно спариваться с приезжими туристами как при чм 2018? Или ходить голышом на пляже? Ну ревнуют они своих жен, что с ними поделаешь. Они даже своих дочерей на вписки не пускают как в России. Не лезьте, в чужую религию. Если для вас является заботой о дочери, дать ей презики на выпускной, у них в априори не бывает таких выпускных. Другие люди, другие нравы.
Для тебя существуют только два варианта? Либо ходить в паранже даже дома, либо спариваться со всеми подряд?
Понятненько.
+27
-1
+26
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Клирик
Смотрел буквально недавно фотографии Ирана 1978 года. Обычная европейская страна.
Была...
+21
-2
+19
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ARIGAMI ARIGAMI
Ответ movvsar@icloud.com
Чтобы перестать быть дикарями, им нужно спариваться с приезжими туристами как при чм 2018? Или ходить голышом на пляже? Ну ревнуют они своих жен, что с ними поделаешь. Они даже своих дочерей на вписки не пускают как в России. Не лезьте, в чужую религию. Если для вас является заботой о дочери, дать ей презики на выпускной, у них в априори не бывает таких выпускных. Другие люди, другие нравы.
Это нарушение фундаментальных прав человека. А вся дискриминация из-за того, что кто-то гениталиями не вышел 🤦🏻‍♂️
+16
-1
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Илья Сутурин
Ответ Камил Мамедов
На самом деле, для них это серьёзное достижение. Помню, как девушки, приехавшие из Ирана к нам на ЧМ, радовались возможности посмотреть футбол вживую
ну и даже в шортиках ходили👍
+12
0
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&_Bishep_&
Ответ Клирик
Смотрел буквально недавно фотографии Ирана 1978 года. Обычная европейская страна. Была...
А Ливан так вообще называли - Монако Ближнего Востока.
+10
0
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Вова Пупкин
В 2018, иранские девушки на нашем ЧМ, оторвались по-полной программе. Без всяких паранджей и хиджабов. Кстати, иранские девушки очень симпатичные.😊
+10
0
+10
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Betting Star
Ответ Jese Rodrigues
Иран не Исламская страна, там живут Шииты и они проклинают Сахабов (сподвижников пророка) которые и устанавливали законы Ислама. Базу выучи для начала. Кстати они даже себе собственную Киблу сделали, и там разрешена Мутва что было строго запрещено в Исламе и в одном из Хадисов. Так что можешь написать так "Пока в стране действуют законы противоречащие законам Ислама, права женщин не перестанут ущемляться".
Иран - исламское государство, нравится кому-то это или нет. В любом религиозном обществе со временем происходят расколы, трактовки некоторых моментов разделяет людей. Но основа сохраняется. А в основе ислама женщина не считается полноценным человеком.
+10
-2
+8
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Дядя ТУРА
Ответ Аморалинни
Наконецто сможешь сходить на футбол?
не смогу. нет фануйди
+9
-1
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banchik1
Глядишь, к 23 веку и брюки разрешат носить.
+9
-2
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banchik1
Ответ Arman FCSM
Всем шампанского! Халяльного
Халявного.
+9
-2
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Мари Хуан
Ответ SRvR
зато можно в трусах на арене драться
Сплошные плюсы))
+7
0
+7
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Andrew Chepaylo
Ответ Margor
Чехи запретили россиянам работать в Чехии. Иран > Чехия
Где запретили то?
+7
-1
+6
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&_Bishep_&
Иранские женщины в 1978 годуhttps://ic.pics.livejournal.com/klonik69/35871956/1377425/1377425_original.jpg
+6
0
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Матрос Кот
Режим в Иране,это режим мракобесов. Цель режима держать народ под контролем и тайно присваивать богатства.
+5
0
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R Kukhov
Поменяем братушек по скрепам.
+7
-2
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Алексей Туроверов
Даже в Иране что-то разрешили
+9
-4
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Аморалинни
Ответ Волька-ибн-Алёша
дикие люди
А представь, что думали в СССР про США в 50-60 годы, когда там черным разрешали делать банальные вещи
+18
-13
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ZjzoRe
Ответ Jese Rodrigues
Иран не Исламская страна, там живут Шииты и они проклинают Сахабов (сподвижников пророка) которые и устанавливали законы Ислама. Базу выучи для начала. Кстати они даже себе собственную Киблу сделали, и там разрешена Мутва что было строго запрещено в Исламе и в одном из Хадисов. Так что можешь написать так "Пока в стране действуют законы противоречащие законам Ислама, права женщин не перестанут ущемляться".
в Саудовской Аравии тоже ислам неправильный? В других странах, где женщина без разрешения мужа или отца не может ничего сделать?
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0
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