Женщинам в Иране разрешили посещать футбольные матчи. Запрет действовал с 1979-го
Женщин в Иране начнут пускать на футбольные матчи.
Об этом сообщил глава Федерации футбола Ирана Мехди Тадж. Решение одобрено Высшим советом национальной безопасности страны.
«Женщины будут [допущены на стадионы]. К счастью, совет национальной безопасности одобрил этот вопрос. Создана рабочая группа, которой поручено решить, как это реализовать.
Министерство внутренних дел, министерство спорта и молодежной политики, Федерация футбола и два информационных агентства занимаются планированием деталей прохода женщин», – сообщил Тадж.
После Исламской революции в Иране в 1979 году женщинам было запрещено посещать футбольные матчи с участием мужских команд.
В последнее время женщин иногда пускали на матчи (например, на игру Ирана и России), но разрешение не было оформлено официально.
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