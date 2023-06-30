Бой Маска и Цукерберга может пройти в Колизее. В этом заинтересован министр культуры Италии

Теги UFC Дана Уайт MMA Илон Маск Марк Цукерберг Бокс/MMA/UFC

Илон Маск и Марк Цукерберг могут подраться в Колизее.

«Есть вероятность, что поединок состоится в Колизее», – написал Илон Маск в социальных сетях. Ранее он опубликовал отрывок из фильма «Житие Брайана по Монти Пайтону», события которого разворачиваются в Римской империи.

По информации онлайн-таблоида TMZ, в начале недели министр культуры Италии Дженнаро Санджулиано связался с Цукербергом и пообещал помочь в организации боя.

Представители бизнесмена обсудили предложение Санджулиано с президентом UFC Даной Уайтом. Сообщается, что Уайт заинтересован в переговорах.

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31 комментарий

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Джесси Пинкман
Шутка вышла из под контроля.
+25
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Normic
Илоний Маскимус против Маркуса Цукерпроксимуса
+14
0
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Мишаня Кашников
ещё круче будет на развалинах Бахмута
+16
-4
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old folk
Буду болеть за того, кто с копьём
+8
0
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Женя Силков
Ответ ericssons
Какие преимущества у Маска? Он значительно старше, форма хуже, но он явно агрессивней и умней. Может получиться конкурентный бой.
Он ещё ракеты запускает как Сайракс из Мортал Комбата
+5
0
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Орёл-Решка
Раньше в Колизее рaбы бились для развлечения патрициев, а теперь патриции бьются для развлечения рaбов.
+3
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+3
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encaro_one
Вот это мощный уровень поп-ММА.
Туда бы еще и Гундяева против Бергольо
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Навигатор Дзюбы
Да че мелочиться давайте уже в космосе первый бой, а реванш в Атлантиде.
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uncle vlad
Лучше сразу на марсе.
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kvayklef
Если в Колизее, то насмерть?.. Победитель получает капитал проигравшего
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Sardar Zhoroev
Маску придется пару миллиардов скинуть, что бы в одной весовой категории были, не равный бой будет
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Abid_88
Режиссёр: Ридли Скотт
И Хоакин Феникс на трибунах
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Матвей Суицидин
На разогреве будут драться Рыжий Тарзан, Емельяненко, Монсон и Руки-Базуки)))
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privet100
А чего не в Белом доме в Овальном офисе? И чтобы судил Байден.
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Назар Игорь
На какую сумму застраховали нос Маска и зубы Цукерберга?
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Сергей Кондратьев
Как же они хайпят)
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migele
Лучше как в друзьях позвать Танка Эббота и 2 на 1, чтобы хоть немного уровнять шансы. Будет интереснее 😅
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Diego 95
Заячий спектакль
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Мага осторожный
канан джарус проведет бой в коробке из под холодильника с местным бичом
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Veld
ну я бы посмотрел, кстати, хотя вообще не смотрю мордобой. это прям МЭМНО
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Go-go-love
Я не буду на это смотреть, потому что это не произойдёт никогда. Но, даже если б произошло, я бы принципиально не смотрел.
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dimazzz78
Победитель на Олега Монгола выходит?
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Антон Сватковский
А взвешивание - на фоне триумфальной арки Тита.
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Сергей
Ответ Навигатор Дзюбы
Да че мелочиться давайте уже в космосе первый бой, а реванш в Атлантиде.
у тебя навигатор вышел из строя, двоит
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Иван Иванович
Илон Максимус
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