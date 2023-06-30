Илон Маск и Марк Цукерберг могут подраться в Колизее.

«Есть вероятность, что поединок состоится в Колизее», – написал Илон Маск в социальных сетях. Ранее он опубликовал отрывок из фильма «Житие Брайана по Монти Пайтону», события которого разворачиваются в Римской империи.

По информации онлайн-таблоида TMZ, в начале недели министр культуры Италии Дженнаро Санджулиано связался с Цукербергом и пообещал помочь в организации боя.

Представители бизнесмена обсудили предложение Санджулиано с президентом UFC Даной Уайтом. Сообщается, что Уайт заинтересован в переговорах.

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