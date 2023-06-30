УЕФА допустил «Барсу» до Лиги чемпионов. Проверка по делу Негрейры завершена
УЕФА разрешил «Барселоне» сыграть в Лиге чемпионов.
Каталонский клуб подозревают в коррупции из-за выплат Хосе Марии Энрикесу Негрейре, ранее занимавшему пост вице-президента Технического комитета судей Королевской испанской футбольной федерации. С 2001 по 2018 год Негрейра получил от каталонского клуба 7,3 миллиона евро.
Следователи УЕФА завершили рабочий процесс по внутреннему расследованию этого дела.
В опубликованном отчете, переданном сине-гранатовым, говорится о том, что «Барселона» будет допущена до участия в Лиге чемпионов в сезоне-2023/24.
Команда тренера Хави выиграла Ла Лигу в прошедшем сезоне.
Ого, «Барсе» грозит бан УЕФА из-за возможного подкупа судей. Но почему (ведь обвинения не касаются ЛЧ)?
«Худшее, что случалось с испанским футболом». Что нового в деле «Барсы» и Негрейры?
купила судью и что они не будут играть в еврокубках несколько лет и вообще клуб исчезнет