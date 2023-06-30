УЕФА допустил «Барсу» до Лиги чемпионов. Проверка по делу Негрейры завершена

Теги Барселона Ла Лига Лига чемпионов УЕФА УЕФА Хосе Мария Энрикес Негрейра Футбол

УЕФА разрешил «Барселоне» сыграть в Лиге чемпионов.

Каталонский клуб подозревают в коррупции из-за выплат Хосе Марии Энрикесу Негрейре, ранее занимавшему пост вице-президента Технического комитета судей Королевской испанской футбольной федерации. С 2001 по 2018 год Негрейра получил от каталонского клуба 7,3 миллиона евро.

Следователи УЕФА завершили рабочий процесс по внутреннему расследованию этого дела.

В опубликованном отчете, переданном сине-гранатовым, говорится о том, что «Барселона» будет допущена до участия в Лиге чемпионов в сезоне-2023/24.

Команда тренера Хави выиграла Ла Лигу в прошедшем сезоне.

Ого, «Барсе» грозит бан УЕФА из-за возможного подкупа судей. Но почему (ведь обвинения не касаются ЛЧ)?

«Худшее, что случалось с испанским футболом». Что нового в деле «Барсы» и Негрейры?

60 комментариев

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Отец Абду
Привет хейтерам и особенно тебе Тебас:)
+68
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bel01
Мадрид теперь надо проверить, по хорошему.
+47
-15
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AnMe
Ждем нытиков в комментах
+30
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Burel
Ответ Однажды в Космосе
фантики реаля ну просто в шоке и печали это 1000%
подлая афера переса провалилась
+13
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Tornado S
Ответ AnMe
Ждем нытиков в комментах
они уже плачут и ставят нервно минусы))
+16
-6
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Однажды в Космосе
Ответ bel01
Мадрид теперь надо проверить, по хорошему.
официально сразу их можно в сегунду реал
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Однажды в Космосе
фантики реаля ну просто в шоке и печали это 1000%
+15
-8
+7
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FCB1991
Хейтеры, что с лицом?
+10
-3
+7
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Burel
Ответ Отец Абду
Привет хейтерам и особенно тебе Тебас:)
Никто не сомневался, что это было наспех сфабрикованное пересом дельце, которое быстро заглохло.
+19
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+6
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SaH4r.
сливки что с лицом?
+8
-2
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Эксперт Спортс
А dr cage arigami arigami писали что Барселона в
купила судью и что они не будут играть в еврокубках несколько лет и вообще клуб исчезнет
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Очевидное невероятное
что и следовало ожидать, уверен был что Барселона чиста, вот если возьмутся за реал то обязательно официально докажут что Реал судейский клуб, хотя в мире и так знают что Реал это судейский клаб
+18
-12
+6
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KLUIVERT &#8470;9
Переобуваемся, господа!
+5
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Uragan Boy
кто бы сомневался!! удачи тебе легендарная Барселона!
+10
-5
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Ramil Usmanov
Кто бы сомневался. С самого начала было ясно, что эта вся фигня с Негрейрой "высосана из пальца". Зато как кудахтали мадридисты.
+6
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Эксперт Спортс
Ответ DolJun
явно без очередного платежа со стороны барсы не обошлось) хотя в азиатской лч барса бы смотрелась куда лучше, будем объективны)
Ты с веткой ошибся этот коммент для синих
+6
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Uragan Boy
ну все они в запой ушли ..... рояловские ((
+5
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Очевидное невероятное
Ответ DolJun
явно без очередного платежа со стороны барсы не обошлось) хотя в азиатской лч барса бы смотрелась куда лучше, будем объективны)
понимаю твою печаль
+3
0
+3
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ALI SOFFSELLER
Ответ ALI SOFFSELLER
УЕФА знает что делает . ЛЧ с Барсой и без Барсы это разные количества просмотров телетранслаций. В любом случае есть повод радоваться
Кто минусует меня ? ахах за что вы так ? От чего вы так злитесь?
+3
0
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Однажды в Космосе
Ответ закрыт по беспределу
Ну чë.. молодцы, везде успели поработать: сначала с судьями, теперь вот со следователями.
не пиши так про судейский реал!!!!!
+6
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Nazza1406
Visca Barca!!!!! Barca forever!!!!
+3
0
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D-oh!
Ответ Отец Абду
Привет хейтерам и особенно тебе Тебас:)
Не разбрасывайся запятыми, ещё пригодятся :)
+4
-1
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Любезный Коссутий
поздравляем наших кулесов с этим знаменательным событием!!!
+7
-4
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Sergeev55
Чемпионов допустила... УРА!!!
+3
-1
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Tornado S
Ответ FCB1991
Хейтеры, что с лицом?
у них больше нет лиц..)))
+5
-3
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