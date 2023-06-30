УЕФА допустил «Барсу» до Лиги чемпионов. Проверка по делу Негрейры завершена

УЕФА разрешил «Барселоне» сыграть в Лиге чемпионов.

Каталонский клуб подозревают в коррупции из-за выплат , ранее занимавшему пост вице-президента Технического комитета судей Королевской испанской футбольной федерации. С 2001 по 2018 год Негрейра получил от каталонского клуба 7,3 миллиона евро.

Следователи УЕФА завершили рабочий процесс по внутреннему расследованию этого дела.

В опубликованном отчете, переданном сине-гранатовым, говорится о том, что « » будет допущена до участия в Лиге чемпионов в сезоне-2023/24.

Команда тренера Хави выиграла в прошедшем сезоне.

Ого, «Барсе» грозит бан УЕФА из-за возможного подкупа судей. Но почему (ведь обвинения не касаются ЛЧ)?

«Худшее, что случалось с испанским футболом». Что нового в деле «Барсы» и Негрейры?