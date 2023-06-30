Российский хоккеист обвинен в шпионаже в Польше. Ему грозит до 10 лет тюрьмы
Российский хоккеист обвинен в шпионаже в Польше, его задержали сотрудники спецслужб.
Подозреваемому грозит до 10 лет лишения свободы, в данный момент он содержится под стражей в ожидании суда.
«В рамках расследования в отношении шпионской сети, действовавшей на территории Польши, сотрудниками Агентства внутренней безопасности задержан гражданин Российской Федерации. Мероприятия проводились в Силезском воеводстве. Задержанного доставили в прокуратуру, где ему предъявили обвинение.
В ходе следствия было установлено, что задержанный является профессиональным хоккеистом клуба первой лиги. В Польше он осуществлял деятельность, в том числе связанную со сбором информации об объектах критической инфраструктуры в нескольких провинциях.
Задержанный гражданин Российской Федерации находится в Польше с октября 2021 года», – говорится в сообщении польских властей.
Имя игрока не называется. Польские медиа утверждают, что его зовут Максим С.
В составе польской команды первого дивизиона «Заглембе» с 2021 года выступает 20-летний российский хоккеист Максим Сергеев. В минувшем сезоне у него 2 (1+1) очка в 23 матчах при 61 минуте штрафа. В России он играл за юниорские команды «Химика» и Балашихи.
«Российские шпионы идут один за другим! Очередной успех следователей Национальной прокуратуры и Агентства внутренней безопасности. Пойман шпион, действовавший под видом спортсмена. Благодарность за приверженность делу защиты Родины!» – написал в соцсети министр юстиции Збигнев Жобро.
«Россиянин – уже 14-й задержанный в рамках расследования шпионской сети, сотрудничающей с российскими спецслужбами.
Подозреваемые вели разведывательную и пропагандистскую деятельность против Польши и готовили акты саботажа по запросу российской разведки», – заявил представитель пресс-службы Национальной прокуратуры Кароль Борхольский.
Загибы клюшек?
Двадцатилетний российский хоккеист собирал информацию об объектах критической инфраструктуры в нескольких провинциях? Вел пропагандистскую деятельность? Готовил акты саботажа?
СЕРЬЕЗНО?!..
То есть коварный шпион еще лет с 7 завербован СВР и ФСБ, и для надежного прикрытия сразу пошел обучаться хоккею и проходить весь тернистый путь хоккеиста с детства?
Чего так?
А по новости - обменный фонд набирают? Много наемников уже взяли?
Я бы посоветовал россиянам с любыми политическими взглядами, любым прошлым незамедлительно покинуть Польшу.
нет причин не верить когда такое про них пишут
Пока умник тут только ты.
Так вот, дружок. В США КАК ПРАВИЛО сроки дают не меньше, чем у нас, а часто намного больше.
Не зря США на первом месте по количеству заключённых вообще, и на 6 месте по зэкам на душу населения.