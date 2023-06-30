Российский хоккеист обвинен в шпионаже в Польше. Ему грозит до 10 лет тюрьмы

Теги происшествия чемпионат Польши Политика Хоккей

Российский хоккеист обвинен в шпионаже в Польше, его задержали сотрудники спецслужб.

Подозреваемому грозит до 10 лет лишения свободы, в данный момент он содержится под стражей в ожидании суда.

«В рамках расследования в отношении шпионской сети, действовавшей на территории Польши, сотрудниками Агентства внутренней безопасности задержан гражданин Российской Федерации. Мероприятия проводились в Силезском воеводстве. Задержанного доставили в прокуратуру, где ему предъявили обвинение.

В ходе следствия было установлено, что задержанный является профессиональным хоккеистом клуба первой лиги. В Польше он осуществлял деятельность, в том числе связанную со сбором информации об объектах критической инфраструктуры в нескольких провинциях.

Задержанный гражданин Российской Федерации находится в Польше с октября 2021 года», – говорится в сообщении польских властей. 

Имя игрока не называется. Польские медиа утверждают, что его зовут Максим С. 

В составе польской команды первого дивизиона «Заглембе» с 2021 года выступает 20-летний российский хоккеист Максим Сергеев. В минувшем сезоне у него 2 (1+1) очка в 23 матчах при 61 минуте штрафа. В России он играл за юниорские команды «Химика» и Балашихи.

«Российские шпионы идут один за другим! Очередной успех следователей Национальной прокуратуры и Агентства внутренней безопасности. Пойман шпион, действовавший под видом спортсмена. Благодарность за приверженность делу защиты Родины!» – написал в соцсети министр юстиции Збигнев Жобро.

«Россиянин – уже 14-й задержанный в рамках расследования шпионской сети, сотрудничающей с российскими спецслужбами. 

Подозреваемые вели разведывательную и пропагандистскую деятельность против Польши и готовили акты саботажа по запросу российской разведки», – заявил представитель пресс-службы Национальной прокуратуры Кароль Борхольский.

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86 комментариев

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Alex1104
Секреты заточки коньков великих польских хоккеистов?
Загибы клюшек?
+62
-13
+49
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krokodilych
Попахивает паранойей...

Двадцатилетний российский хоккеист собирал информацию об объектах критической инфраструктуры в нескольких провинциях? Вел пропагандистскую деятельность? Готовил акты саботажа?

СЕРЬЕЗНО?!..
+53
-14
+39
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Strannix
Ответ Alex1104
Секреты заточки коньков великих польских хоккеистов? Загибы клюшек?
Украл секрет знаменитого польского журека)))
+33
-7
+26
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Trash Talking
"Пойман шпион, действовавший под видом спортсмена."

То есть коварный шпион еще лет с 7 завербован СВР и ФСБ, и для надежного прикрытия сразу пошел обучаться хоккею и проходить весь тернистый путь хоккеиста с детства?
+23
-5
+18
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Alex1104
Спортс написал позже всех?
Чего так?

А по новости - обменный фонд набирают? Много наемников уже взяли?
Я бы посоветовал россиянам с любыми политическими взглядами, любым прошлым незамедлительно покинуть Польшу.
+26
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Александр Василич
20-летний? Шпион? Хоккеист? Это ваще что?? Поляков много в плен взяли?
+16
-6
+10
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Назар Игорь
Вероятно вëл подсчëт количества хоккейных коробок на территории Польши, а это информация под грифом "секретно".
+13
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SerVer
Перспективная ветка.
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Strannix
Бред. У пшеков мания преследования.
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Lol Ko
Ответ Донован хозяин НБА
Ты в это не веришь только из-за его национальности, скажи прямо и честно. Если бы при всех схожих условиях он был бы украинцем, ты бы в это 100% поверил.
Нет. Потому что это - смешно.
+9
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Max9999
Надеюсь успел разузнать все секреты польского хоккея.
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Deathspell Omega
Они вообще 14 человек по этому делу задержали, и это только первый россиянин, остальные украинцы и белорусы.
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Фут.Боль
Нужно было брать хоккеиста с именем Иван.С.
+6
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MachineGunKelly
Ответ Донован хозяин НБА
Ты в это не веришь только из-за его национальности, скажи прямо и честно. Если бы при всех схожих условиях он был бы украинцем, ты бы в это 100% поверил.
потому что украинцы постоянно устраивают теракты и деверсии на территории нашей страны.
нет причин не верить когда такое про них пишут
+8
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Сергей Горелов
На спидвей нужно внимание обратить. Там тоже есть подозрительные личности, вроде Артёма Лагуты, который на коленях ползал перед поляками, втираясь в доверие.
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gukmamop
Ответ Донован хозяин НБА
А журналист Гершкович пытался похитить секрет приготовления бобров Маргариты Симоньян? Или выкрал кусочек помёта Соловьева?
Ваши журналисты, но российские шпионы. ПОНЯТНО
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barcelonistas
Стата огонь у парня. Каждый матч удалялся чтобы со скамейки штрафников подрывную деятельность вести
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9_volk
пшеки, самозабвенно стремясь к извечной своей хотелке "от можа до можа", активно нарабатывают на очередной раздел своего отечества. такая вот диалектика исторического процесса.
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Белый офицер
Ответ Александр Василич
20-летний? Шпион? Хоккеист? Это ваще что?? Поляков много в плен взяли?
Полно. Слышал тысяч под 3.
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a2wai
Критические объекты это хоккейные коробки в Польше чтоли? Боятся, что все польские команды повально заявятся в КХЛ?
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Lol Ko
Ответ Павел Мельников
Если будут здесь умники, просто напомню, что в России аналогичная статья подразумевает до 20 лет лишения свободы. То есть срок вдвое больший.
При чём тут срок? В разных странах - разное законодательство.
Пока умник тут только ты.
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Alex1104
Ответ Павел Мельников
Срок здесь очень даже при чем. В странах с высоким уровнем жизни, КАК ПРАВИЛО, такие сроки дают только за что-то сильно из ряда вон выходящее. Как Брейвику.
В США запросто несколько пожизненных получить или стул электрический. В Саудии могут башку отрубить. А так - да, уровень жизни влияет
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orangecrush
ДБ
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qiqe
Ответ SadButTrue
Для эрудиции советую всем посмотреть интересное интервью с Грозевым, где он как раз предсказывает такие истории. Дело в том, что в последнее время наши слабовики довольно прилично облажались ещё и в разведке. Потеряли до фига агентов просто из-за большого ума: сквозных номеров загранпаспортов у кучи агентов и регистрацией в базах данных с адресом общежитий ГРУ на Народного Ополчения, 52 и Хорошевском шоссе, 76Б.
а после грозева идем смотреть полковника пионковского у гордона
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Semen B
Ответ Павел Мельников
Для таких, как ты, я специально капсом выделил. Но ты и здесь умудрился проморгать.
Здорово, то есть написал ты "как правило" и сразу отсёк любой пример) очень удобно.

Так вот, дружок. В США КАК ПРАВИЛО сроки дают не меньше, чем у нас, а часто намного больше.
Не зря США на первом месте по количеству заключённых вообще, и на 6 месте по зэкам на душу населения.
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