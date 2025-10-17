Панарин без очков в 3-м матче подряд: 2 броска, 2 хита и «минус 1» за 22:42 против «Торонто». У него 0+2 в 6 играх за «Рейнджерс» в сезоне
Артемий Панарин остался без очков в 3-м матче подряд.
Форвард «Рейнджерс» принял участие в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Торонто» (1:2 ОТ).
33-летний россиянин (22:42, 5:36 – в большинстве) завершил встречу с полезностью «минус 1». У него 2 броска в створ (еще 1 – мимо), 2 силовых приема и малый штраф.
В 6 матчах в текущем сезоне на счету Панарина 2 (0+2) балла при полезности «минус 3».
Панарин отказался делать скидку «Рейнджерс» по новому контракту. Ориентиром клуба был договор Копитара – 7 млн долларов в год (Эллиотт Фридман)
