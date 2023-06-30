Навке отказали в гранте на проведение ледовых шоу в размере 59 млн рублей, заявки Плющенко и Авербуха одобрили

Теги Евгений Плющенко Татьяна Навка Илья Авербух Политика деньги ледовые шоу Фигурное катание

Татьяне Навке отказали в гранте на проведение ледовых шоу в размере 59 млн рублей.

Информация о заявке опубликована на сайте Президентского фонда культурных инициатив.

Компания Навки запрашивала деньги на ледовые шоу «Руслан и Людмила», «История любви Шахерезады», «Лебединое озеро», «Аленький цветочек» и «Спящая красавица».

На реализацию проекта планировалось потратить 229 080 000 рублей, из которых 59 970 000 – средства гранта, 169 110 000 – софинансирование.

Заявки Евгения Плющенко и Ильи Авербуха в Президентский фонд культурных инициатив одобрили.

Плющенко запрашивал грант на ледовые шоу «Русские сезоны» и «Снегурочка». Общая сумма расходов на реализацию проекта – 138 444 770 рублей, из которых 43 304 770 – грант, 95 140 000 – софинансирование. 

Авербух планирует проведение театрализованного ледового представления «Письма любви». Общая сумма на реализацию составляет 116 072 577 рублей, 34 886 500 из которых – сумма гранта, 81 186 077 – софинансирование.

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46 комментариев

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Alexander Shchukin
Зачем вообще давать гранты на коммерческие шоу?!
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Алексей Ильин
"Вот это поворот" (с)
+21
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Buharoid
Усатый автоответчик в немилость попал?
+23
-3
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Лимит Лимитович
А они их вообще проводят или просто гранты получают?
+22
-4
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Lennuci
Так в прошлый раз Плющу и Авербуху отказали. Всем по серьгам, да и совесть всем троим иметь надо.
P. S. С Авера еще надо издержки по проф страховке (если таковая имелась) взыскать на прoтезы и реабилитацию Костомарова.
+16
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Блистательно
Поражаюсь порой наглости этой дамы
+11
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omega pepega
переворот покруче пригожинского
+14
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Shveddka
Больше некуда деньги деть в стране?
Только честно
+9
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СемёнСемёныч
Всем обрезать эти грантовские финансирования с бюджета.
+7
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Men77
Мне всегда казалось, что эти коммерческие шоу для зарабатывания денег, звезды катаются и получают деньги от билетов, спонсоров и т.д. Причем тут государство- непонятно. Это все равно, что певец поедет гастролировать,а концерты организовывать будет за гос. счет. Государство должно вкладывать в сам спорт, а не в шоу. Моя логика такая: государство вкладывается в спорт, там рождают звезды, и они уже за счет имени делают шоу и зарабатывают за счет этого, а не за счет бюджетных денег.
+6
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Ксюша Каблукова
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Блин,ну круто))Пусть сидит и придумывает новые шоу , а не на заезженных деньги рубит , где все уже готово и ни на что тратиться не надо - старые костюмы , старые программки , старые зарплаты фигуристам))Суй только гранды по карманам и все и в ус не дуй))
+5
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Melnikov1968
Давно пора прекратить финансировать сборище этих шарлатанов.
+4
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fewral
Значит, дадут другой, крупнее.
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Kareglazaya
Я, конечно, понимаю, что подобные шоу требуют больших вложений, но от всё равно становится страшно от таких сумм...
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Любитель побеждать
Ждем уголовного дела на Пескова тогда, чо🤣
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Kulik-001
Офигеть какие суммы)
+6
-3
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OnTuMyC
так и хочется пошутить про вхождение усов в определенное место и пересмотр решения
+3
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Владислав Романов
Блин, ну на что можно такие деньги потратить?Аватара что-ли снимать третьего будут!? Это же просто нереальные суммы.
+3
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Syndycate
Авербуху грант не дали, и Щербакова сразу к Навке побежала, хотя в прошлом году у Авербуха все лето каталась, теперь обратно к нему побежит)
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garovatat
Все ясно. "В очередь, с.. дети, в очередь", "всем сестрам по серьгам" и т.д. Сначала одним дали, другим не дали, а потом - наоборот. Имитация строгой избирательности при раздаче дармового госбабла по раздутым сметам. От перемены мест слагаемых сумма кумовского профита не меняется. И вообще ничего не меняется. Про отрасли, страдающие от дифицита финансирования, даже и не вспоминать. Про перманентный дифицит самого необходимого на фронте - тем более. Мерзко.
+2
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Рома Студилов
Кто то ночует на диване .
+2
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Геннадий Тимченко
Ответ Olga.t
Навка за предыдущий грант не отчиталась, в Донецк не поехала, миллионы в бюджет не вернула. Можно считать, что всё по справедливости? С определеннной долей скептицизиа..
не в Донецк, а в Луганск... и деньги, в нарушение Бюджетного кодекса РФ, не вернула🤬
+7
-5
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Pentrak
Неожиданно.
+2
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Minkor
Песков уже вышел с армией в Ростов?
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сергей егоров
Нихуа себе, что творится-то... Кто виноват, что делать-то?!??!
+1
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