Навке отказали в гранте на проведение ледовых шоу в размере 59 млн рублей, заявки Плющенко и Авербуха одобрили

Татьяне Навке отказали в гранте на проведение ледовых шоу в размере 59 млн рублей.

Информация о заявке опубликована на сайте Президентского фонда культурных инициатив.

Компания Навки запрашивала деньги на ледовые шоу «Руслан и Людмила», «История любви Шахерезады», «Лебединое озеро», «Аленький цветочек» и «Спящая красавица».

На реализацию проекта планировалось потратить 229 080 000 рублей, из которых 59 970 000 – средства гранта, 169 110 000 – софинансирование.

Заявки Евгения Плющенко и в Президентский фонд культурных инициатив одобрили.

Плющенко запрашивал грант на ледовые шоу «Русские сезоны» и «Снегурочка». Общая сумма расходов на реализацию проекта – 138 444 770 рублей, из которых 43 304 770 – грант, 95 140 000 – софинансирование.

Авербух планирует проведение театрализованного ледового представления «Письма любви». Общая сумма на реализацию составляет 116 072 577 рублей, 34 886 500 из которых – сумма гранта, 81 186 077 – софинансирование.