Лофтус-Чик перешел в «Милан» из «Челси»
«Милан» объявил о переходе Рубена Лофтус-Чика из «Челси».
Итальянский клуб сообщил о подписании контракта с 27-летним полузащитником.
Договор рассчитан до 30 июня 2027 года. Ранее сообщалось, что «Милан» заплатит за футболиста 15 миллионов евро плюс бонусы.
Рубен – воспитанник «Челси». С лондонским клубом он выиграл три трофея – чемпионат Англии, Лигу Европы и Суперкубок УЕФА.
Лофтус-Чик провел 25 матчей в прошедшем сезоне АПЛ и отдал один голевой пас. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
Фото: acmilan.com
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А самое смешное, что этот мем расфорсился на весь интернет, хотя он по сути даже не получил медаль, только за сезон 16/17 ему дали.
Уже 27 лет парню, вот это время летит...
Италия - то что нужно для Рубена, в АПЛ он не успевал восстанавливаться от игры к игре из за интесивности темпа игры, а в Италии он примерно как Лукаку может пару тройку минуть походить пешком, взорваться активностью и снова отдыхать. В таком режиме и Лукаку и Рубен могут быть отличными игроками -кстати это же самое что убило Кулибали в АПЛ. Через 10-15 минут интесивной игры у него глаза были на лбу и он начинал ЖК выхватывать из за того что не мог продышаться
Пока пессимистичный настрой на сезон
разве что с Адли или Лазетичем
тоже бесполезны