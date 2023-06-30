Лофтус-Чик перешел в «Милан» из «Челси»

«Милан» объявил о переходе Рубена Лофтус-Чика из «Челси».

Итальянский клуб сообщил о подписании контракта с 27-летним полузащитником.

Договор рассчитан до 30 июня 2027 года. Ранее сообщалось, что «Милан» заплатит за футболиста 15 миллионов евро плюс бонусы.

Рубен – воспитанник « ». С лондонским клубом он выиграл три трофея – чемпионат Англии, Лигу Европы и Суперкубок УЕФА.

провел 25 матчей в прошедшем сезоне и отдал один голевой пас. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

Фото: acmilan.com

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