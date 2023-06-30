Лофтус-Чик перешел в «Милан» из «Челси»

Теги Милан Челси премьер-лига Англия серия А Италия трансферы Рубен Лофтус-Чик Футбол

«Милан» объявил о переходе Рубена Лофтус-Чика из «Челси».

Итальянский клуб сообщил о подписании контракта с 27-летним полузащитником.

Договор рассчитан до 30 июня 2027 года. Ранее сообщалось, что «Милан» заплатит за футболиста 15 миллионов евро плюс бонусы.

Рубен – воспитанник «Челси». С лондонским клубом он выиграл три трофея – чемпионат Англии, Лигу Европы и Суперкубок УЕФА.

Лофтус-Чик провел 25 матчей в прошедшем сезоне АПЛ и отдал один голевой пас. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

Фото: acmilan.com

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39 комментариев

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Фарид Харисов
Господи, я Лофтус Чика помню ещё со времён мемов о том, что у него 1 медаль АПЛ (в сезоне 14/15 его Моур в конце чемпионата пару раз выпускал), а у Стивиджи так и осталось 0.

А самое смешное, что этот мем расфорсился на весь интернет, хотя он по сути даже не получил медаль, только за сезон 16/17 ему дали.

Уже 27 лет парню, вот это время летит...
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27nvn
Надеюсь, что повторит судьбу Томори и из резервиста в АПЛ станет ценным игроком стартового состава!
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angliiskiilion
Ответ Фарид Харисов
Господи, я Лофтус Чика помню ещё со времён мемов о том, что у него 1 медаль АПЛ (в сезоне 14/15 его Моур в конце чемпионата пару раз выпускал), а у Стивиджи так и осталось 0. А самое смешное, что этот мем расфорсился на весь интернет, хотя он по сути даже не получил медаль, только за сезон 16/17 ему дали. Уже 27 лет парню, вот это время летит...
он отлично сыграл в товарняках против Сити ещё в далеком 2013 году, с тех пор думал, что он станет хорошим игроком, но было множество аренд, пока не пришёл дедушка Сарри со своим Сарриболом, вот при нём Лофтус просто засверкал, но потом руководство заключило контракт на 1 товарищеский матч в США за несколько миллионов в концовке сезона, в том злополучном матче Лофтус сломался на несколько месяцев и пропустил финал Лиги Европы против Арсенала, с тех пор уже не оклемался и снова бегал по арендам, при Тухеле он заменял травмированного Джеймса и в целом был игроком ротации, а при Поттере уже всё окончательно потерял место даже в ротации
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geoo9
Будет отжигать в Италии так что они через пару месяцев забудут свою деревяшку которую сплавили в Ньюкасл.
Италия - то что нужно для Рубена, в АПЛ он не успевал восстанавливаться от игры к игре из за интесивности темпа игры, а в Италии он примерно как Лукаку может пару тройку минуть походить пешком, взорваться активностью и снова отдыхать. В таком режиме и Лукаку и Рубен могут быть отличными игроками -кстати это же самое что убило Кулибали в АПЛ. Через 10-15 минут интесивной игры у него глаза были на лбу и он начинал ЖК выхватывать из за того что не мог продышаться
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geoo9
Ответ 27nvn
Надеюсь, что повторит судьбу Томори и из резервиста в АПЛ станет ценным игроком стартового состава!
Все игроки Челси в Милане раскрываются, даже не раскрываются а им становится легче показывать свою игру из за чемпионата и темпа игры
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geoo9
Ответ 27nvn
А как же Фернандо Торрес?)
че серьезно он в Милане играл? Я имел в виду последние годы по Торресу - он еще в Челси не тянул из за каких то проблем то ли травмы то ли еще что то
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Born is the King
Теперь очередь Хадсона Одои. Как раз Милану нужен правый вингер
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kaka10
Милан такими трансферами конечно не пожинает плоды Скудетто и полуфиналиста ЛЧ

Пока пессимистичный настрой на сезон
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The Best
Он может сыграть на любой позиции в центре поля так что для Милана неплохое усиление,желаю Лофтусу проявить себя как можно лучше.
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Anar Ali
Для серии А Рубен Лофтус - Чик может стать добротным игроком, плюсы в том что цепкая игра может прессинговать огромную часть игры, и одна из важных данных это его дисциплина и профессионализм, минусы это неуверенность в себе, и склонность к ошибкам но если Пиоли найдёт к нему подход то может стать бойцом и игроком основного состава. Короче кот мешке поживём увидим
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Jago Sev_08
Ответ geoo9
просто для интереса назови полузащитника Милана который сильнее Рубена в чем либо
Беннасер
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27nvn
Ответ geoo9
че серьезно он в Милане играл? Я имел в виду последние годы по Торресу - он еще в Челси не тянул из за каких то проблем то ли травмы то ли еще что то
Играл в сезоне 14/15, ох и непростые были времена для Милана.
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Born is the King
Милан отличный город для карьеры Рубена моделя
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Владислав Романов
Ответ Born is the King
Теперь очередь Хадсона Одои. Как раз Милану нужен правый вингер
ну давайте всё говно из Челси заберём, конечно
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kaka10
Ответ geoo9
просто для интереса назови полузащитника Милана который сильнее Рубена в чем либо
я не могу сравнивать его, потому что Чикуля не играет нихрена

разве что с Адли или Лазетичем
тоже бесполезны
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Пётр Смирнов
Ответ мс-мешок
все днари АПЛ в серии А топоми становятся.
Всё топы из АПЛ становятся днорями в Ла Лиге, дальше что?
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Владислав Романов
Ответ The Best
Он может сыграть на любой позиции в центре поля так что для Милана неплохое усиление,желаю Лофтусу проявить себя как можно лучше.
Сыграть может любой, а вот заиграть не многие
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мс-мешок
Ответ geoo9
Все игроки Челси в Милане раскрываются, даже не раскрываются а им становится легче показывать свою игру из за чемпионата и темпа игры
все днари АПЛ в серии А топоми становятся.
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Anar Ali
Ответ geoo9
не может он прессинговать большую часть игры. Он человек большой и сильный, он работает больше взрывами активности. Если не нагружать сильно работой без мяча может и бокс ту бокса хорошо играть , все поле на дриблинге. .
Чувак ты своим словами опроверг но и подчеркнул мою правоту, согласен он не может прессинговать все матчи подряд, весь ему это и не придётся делать так как в серии А о больше половины клубов нет такого интенсивного расписания игр и таких сильных футболистов как Рубен
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Владислав Романов
Ответ 27nvn
Надеюсь, что повторит судьбу Томори и из резервиста в АПЛ станет ценным игроком стартового состава!
Может дело не в судьбе, а в уровне чемпионата? 😏
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Даши Жапов
Ответ 27nvn
Надеюсь, что повторит судьбу Томори и из резервиста в АПЛ станет ценным игроком стартового состава!
Томори совсем в резерве сидел. Из лавки толком не вылезал в последнем сезоне. Этот хоть в ротации имеет место
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Olajuvon
Ну фиг знает…
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Kipriot
Лофтус топчик, с итальянским тренером был основным в апл. А щас целая Италия. Не могу вспомнить провалов игроков ушедших из челси )
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Okaka
если бы не травмы, мб мог бы стать норм игроком, для Милана сойдет
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QWertY
Милан фарм пенсов наравне со Страсбургом)
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