Брат Чимаева: «У Хамзата бывают мысли покинуть Швецию. Власти забирают детей из мусульманских семей, в школах преподают ЛГБТ»

Брат Хамзата Чимаева сообщил, что боец может покинуть Швецию.

«Как воспринял то, что случилось в Стокгольме? Это неприятно. Раздражает, когда кто-то задевает чувства в плане религии. Для каждого мусульманина религия на первом месте. Власти Швеции, когда у них интеграционная политика провалилась, уже не знают, что предпринять. Они начали забирать детей, в основном в мусульманских семьях, в школах преподают ЛГБТ.

Они хотели за счет приехавших людей увеличить свое население, потому что европейцы сейчас это такие люди, которые, чтобы не заводить детей, скорее заведут собаку. И они думали, что сумеют воспитать всех. Но их интеграционная политика провалилась, и теперь они в бешенстве, позволяют вот такие цирки.

Я два года назад приехал обратно в Чечню, забрал своих детей. Там живет только Хамзат с женой. А Хамзат… думаю, и у него есть в мыслях покинуть эту страну. Определенных шагов он не предпринял, но рассматривал. Просто у него вся команда там. Они не все мусульмане, но взгляды у них одинаковые.

В любом случае он каких-то глупых поступков не предпримет. И в планах такого не было. Свое мнение он высказал. И это уже во второй раз, когда он официально свое мнение высказал», – заявил Артур Чимаев.

Ранее полиция Швеции санкционировала акцию протеста с сожжением Корана. Мероприятие было организовано выходцем из Ирака.

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В чем причины простоя Хамзата Чимаева – проблема с визой из-за дружбы с Кадыровым или конфликт с UFC?