Брат Чимаева: «У Хамзата бывают мысли покинуть Швецию. Власти забирают детей из мусульманских семей, в школах преподают ЛГБТ»

Теги MMA Хамзат Чимаев Бокс/MMA/UFC

Брат Хамзата Чимаева сообщил, что боец может покинуть Швецию.

«Как воспринял то, что случилось в Стокгольме? Это неприятно. Раздражает, когда кто-то задевает чувства в плане религии. Для каждого мусульманина религия на первом месте. Власти Швеции, когда у них интеграционная политика провалилась, уже не знают, что предпринять. Они начали забирать детей, в основном в мусульманских семьях, в школах преподают ЛГБТ.

Они хотели за счет приехавших людей увеличить свое население, потому что европейцы сейчас это такие люди, которые, чтобы не заводить детей, скорее заведут собаку. И они думали, что сумеют воспитать всех. Но их интеграционная политика провалилась, и теперь они в бешенстве, позволяют вот такие цирки.

Я два года назад приехал обратно в Чечню, забрал своих детей. Там живет только Хамзат с женой. А Хамзат… думаю, и у него есть в мыслях покинуть эту страну. Определенных шагов он не предпринял, но рассматривал. Просто у него вся команда там. Они не все мусульмане, но взгляды у них одинаковые.

В любом случае он каких-то глупых поступков не предпримет. И в планах такого не было. Свое мнение он высказал. И это уже во второй раз, когда он официально свое мнение высказал», – заявил Артур Чимаев.

Ранее полиция Швеции санкционировала акцию протеста с сожжением Корана. Мероприятие было организовано выходцем из Ирака.

«Вы называете нас братьями – проявите уважение». Бойцы UFC возмущены: в Швеции сожгли Коран у турецкого посольства

В чем причины простоя Хамзата Чимаева – проблема с визой из-за дружбы с Кадыровым или конфликт с UFC?

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7 комментариев

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Фифа Алекс
так в чем проблема пусть все едут в горы!
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Olga.t
Как плохо жить в Швеции, просто беда!))) Притесняют, неправильно воспитывают детей.
Что же вы туда (извините за сленг) поперлись?
Возвращайтесь в Россию, в Чечню, вы же патриоты...
+5
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Alex1104
Малость отдает лицемерием.
В целом европейские мусульмане сделали вид, что ничего не произошло.
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Костя Кот
самое лецимерное, так это то, что он оттуда никогда не уедет. тем более на родину
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Мага осторожный
ну и сидели бы в своих аулах и кишлаках и питались Кораном, нет же, в цивилизацию едут, чтобы жить на пособие и ничего не делать
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Гномович!
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Ответ Olga.t
Как плохо жить в Швеции, просто беда!))) Притесняют, неправильно воспитывают детей. Что же вы туда (извините за сленг) поперлись? Возвращайтесь в Россию, в Чечню, вы же патриоты...
Лучше так чем Оксанки на панели в ЕС.
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