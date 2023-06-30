Песков об аресте российского хоккеиста в Польше: «В связи с оголтелой русофобской позицией польских властей работать очень тяжело. Посольство будет выяснять»

Теги происшествия Дмитрий Песков чемпионат Польши Политика ТАСС Хоккей

Дмитрий Песков высказался о задержании российского хоккеиста в Польше.

Спортсмен обвинен в шпионаже, ему грозит до 10 лет лишения свободы.

«Я уверен, что посольство это все будет сейчас выяснять, какие-то подробности мы получим.

Хотя, конечно, посольству сейчас работать в Варшаве очень и очень тяжело в связи с совершенно оголтелой русофобской позицией польских властей.

Поэтому какой-то более детальной информацией мы сейчас не располагаем, к сожалению», – сказал пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина. 

Имя игрока не называется. Польские медиа утверждают, что его зовут Максим С.

В составе польской команды первого дивизиона «Заглембе» с 2021 года выступает 20-летний российский хоккеист Максим Сергеев. В минувшем сезоне у него 2 (1+1) очка в 23 матчах при 61 минуте штрафа. В России он играл за юниорские команды «Химика» и Балашихи.

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51 комментарий

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LaVa
Он себя выдал статистикой?
23 матча 1+1
Явно не хоккеем приехал заниматься.
+78
-2
+76
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Ярик01
Нужно арестовать американского гражданина Сашу Овечкина, пока находится в России и обменять на нашего героя Максима Сергеева.
#СвоихНеБросаем!
+62
-14
+48
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Pigmalion
Это правда, что если говоришь про русофобию надо всегда добавлять прилагательное "оголтелая"?
+50
-8
+42
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Владимир Данилов
Значит, на вопросы о Навальном и Суровикине Песков ничего сказать не может, потому что это дела ФСИН, суда и Минобороны, а вот по поводу хоккеиста - всегда пожалуйста. Похоже, главная забота Президента РФ и его аппарата - это судьба отечественного хоккея. Достойно.
+31
0
+31
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Melnikov1968
Разве Песков когда-то говорил что-то конкретное? Обязан выступить с заявлением, выступает. На этом его миссия заканчивается.
+24
-6
+18
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Vesperat96
Ну куда ж без рассказов о русофобии, "повесточку" нужно сохранять, иначе премию Усы на новые Richard Mille не получат.
+22
-4
+18
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Melnikov1968
Ответ Alex1104
Собственно говоря это естественный комментарий. Что ещё можно сейчас сказать?
Даже когда ситуация прояснится, он скажет обычную обтекаемую ахинею.
+17
-4
+13
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Dmitriy Racheev
Оффтоп. Сын усатого уже уволился из чвк?
+12
0
+12
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Minsk Belarus
Ответ Ярик01
Нужно арестовать американского гражданина Сашу Овечкина, пока находится в России и обменять на нашего героя Максима Сергеева. #СвоихНеБросаем!
этот двойной агент же, в Белом доме даже был
+11
-1
+10
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Lacrosse-style goal
Ответ Pigmalion
Это правда, что если говоришь про русофобию надо всегда добавлять прилагательное "оголтелая"?
Можно ещё "пещерная" добавлять.
+8
0
+8
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Заборостроитель
Ответ Dmitriy Racheev
Оффтоп. Сын усатого уже уволился из чвк?
Надеюсь, в ходе работ никто ничего не украл или украл поменьше.©
+4
0
+4
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Евгений Мешков
Ответ Alex1104
Собственно говоря это естественный комментарий. Что ещё можно сейчас сказать?
вот именно. он что, должен сразу рассвистеть на весь мир секретную государственную информацию или брякнуть, что да, наш, снимал танки да гаубицы, признаем?
+4
0
+4
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Павел Мельников
Особенно шпионам тяжело работать стало. Кстати, стоит учитывать, что это бывшая вотчина песковского начальника. Просто удивительно, как этот человек с возрастом умудряется похерить буквально все, до чего дотягивается. Царь Мидас наоборот.
+7
-4
+3
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Anton Abaturov
А он что там вместе с Медведевым и Захаровой сидром не отравился ещё?
+5
-2
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Владимир Данилов
Ответ Pigmalion
Это правда, что если говоришь про русофобию надо всегда добавлять прилагательное "оголтелая"?
Есть определённые языковые нормы. Неграмотно сказать "оскорбление", не добавив "чувств верующих". Или "дискриминация", но без "вооружённых сил". Так и тут.
+4
-1
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Alex Kopylov
Ответ LaVa
Он себя выдал статистикой? 23 матча 1+1 Явно не хоккеем приехал заниматься.
Да у поляков и требования к хоккеистам не большие. На коньках стоять умеет - подходит.
+3
0
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Злобный Конь
Только в России хорошо работать западным посольствам - ведь в стране нет никакой антизападной истерии.
+3
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Владимир Данилов
Сплртс, даю подсказку: проверьте, не сидит ли какой-нибудь польский торговец оружием в российской тюрьме. Ну там Виктор Бжущ какой-нибудь. Через год-другой может пригодиться.
+3
0
+3
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Дмитрий Джи
да
завал
и
+2
0
+2
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Melnikov1968
Ответ Alex1104
"Если", "когда" - тогда и посмотрим. Сейчас у Вас лично какие есть варианты, как должен был высказаться Песков?
Есть: не высказываться. Это сфера деятельности Захаровой.
+3
-1
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Yusa Naza
Ответ Pigmalion
Это правда, что если говоришь про русофобию надо всегда добавлять прилагательное "оголтелая"?
все имеет свои степени тяжести.
+4
-2
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Лев Каменев
Да, целовать руки Пугачёвой у него получается лучше, чем выполнять свои прямые обязанности
+1
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Скарлетт Йоханссон
говорят, был случай, когда российский чиновник, комментируя арест россиянина за рубежом, не связал это с совершенно оголтелой русофобской позицией, и у него отвалилась жопа
+2
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RembaXXX
Ответ Dmitriy Racheev
Оффтоп. Сын усатого уже уволился из чвк?
Там уже Песков вроде заявил, что в ЧВК он никогда не служил и ездил по Москве на Тесле)
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0
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Olga.t
Ответ Minsk Belarus
этот двойной агент же, в Белом доме даже был
Он уже сам не понимает за кого он, за белых или за красных. Поэтому за обе стороны.
+1
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