Дмитрий Песков высказался о задержании российского хоккеиста в Польше.

Спортсмен обвинен в шпионаже, ему грозит до 10 лет лишения свободы.

«Я уверен, что посольство это все будет сейчас выяснять, какие-то подробности мы получим.

Хотя, конечно, посольству сейчас работать в Варшаве очень и очень тяжело в связи с совершенно оголтелой русофобской позицией польских властей.

Поэтому какой-то более детальной информацией мы сейчас не располагаем, к сожалению», – сказал пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина.

Имя игрока не называется. Польские медиа утверждают, что его зовут Максим С.

В составе польской команды первого дивизиона «Заглембе» с 2021 года выступает 20-летний российский хоккеист Максим Сергеев. В минувшем сезоне у него 2 (1+1) очка в 23 матчах при 61 минуте штрафа. В России он играл за юниорские команды «Химика» и Балашихи.