Радимов возглавил команду «Чисто Питер». Это медиафутбольный клуб «Зенита»
Владислав Радимов назначен главным тренером медиафутбольного клуба «Зенита».
Команда будет называться «Чисто Питер». На клубном ютуб-канале Радимов объявил о старте отбора футболистов.
Создание медиафутбольной команды «Зенита» ранее анонсировал генеральный директор Александр Медведев.
Клуб является потенциальным участником четвертого сезона Winline Медиалиги.
Радимов ранее тренировал «Зенит-2», который покинул в октябре 2022 года.
Он всегда трезво оценивал свои тренерские способности, никогда не говорил, что должен тренировать зенит (как тот же мостовой, который везде верещит, что он футбольный гений)