Радимов возглавил команду «Чисто Питер». Это медиафутбольный клуб «Зенита»

Владислав Радимов назначен главным тренером медиафутбольного клуба «Зенита».

Команда будет называться «Чисто Питер». На клубном ютуб-канале Радимов объявил о старте отбора футболистов.

Создание медиафутбольной команды « » ранее анонсировал генеральный директор Александр Медведев.

Клуб является потенциальным участником четвертого сезона .

ранее тренировал «Зенит-2», который покинул в октябре 2022 года.