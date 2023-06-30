Радимов возглавил команду «Чисто Питер». Это медиафутбольный клуб «Зенита»

Теги Зенит Владислав Радимов премьер-лига Россия Winline Медиалига Чисто Питер Медиафутбол

Владислав Радимов назначен главным тренером медиафутбольного клуба «Зенита».

Команда будет называться «Чисто Питер». На клубном ютуб-канале Радимов объявил о старте отбора футболистов.

Создание медиафутбольной команды «Зенита» ранее анонсировал генеральный директор Александр Медведев.

Клуб является потенциальным участником четвертого сезона Winline Медиалиги.

Радимов ранее тренировал «Зенит-2», который покинул в октябре 2022 года.

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31 комментарий

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Александр Василич
Ответ Vićtor Diaź
Не понимаю желчи в адрес Радимова Он всегда трезво оценивал свои тренерские способности, никогда не говорил, что должен тренировать зенит (как тот же мостовой, который везде верещит, что он футбольный гений)
Трезво??? ха. ха.ха.!!!!!
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Spaten
Радим нашёл свою команду
+13
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Marina_Greta
Скатился Буланов что-то :)
+22
-11
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Lionel Andres Messi 10
Она должна называться «Чисто спирт».
+13
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vzhik \0
Для команды Радимова нужно другое название: «Чисто выпить»
+9
-2
+7
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vzhik \0
Ответ Head Coach
Прокоп, форза, миллер, федос, гасилины, ткачук и дамир. Кто ещё был бы интересен в команде?)
Это члены какой-то ОПГ?
+7
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+7
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градус ненависти
От фотки перегаром тянет
+5
-2
+3
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Vićtor Diaź
Не понимаю желчи в адрес Радимова
Он всегда трезво оценивал свои тренерские способности, никогда не говорил, что должен тренировать зенит (как тот же мостовой, который везде верещит, что он футбольный гений)
+12
-9
+3
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Дмитрий Джи
Ответ Marina_Greta
Скатился Буланов что-то :)
он и не вкатывался
+7
-4
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T622222
Ну тогда бы Бандитский назвали, если уж Чисто (
+2
-1
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Caniball
Ответ Vićtor Diaź
Не понимаю желчи в адрес Радимова Он всегда трезво оценивал свои тренерские способности, никогда не говорил, что должен тренировать зенит (как тот же мостовой, который везде верещит, что он футбольный гений)
Радимов и трезво оценивал это конечно да……
+4
-3
+1
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Artie Bukko
Ответ Marina_Greta
как бы то ни было, я всегда относилась к таким матчам с полным недоумением и безразличием так сказать)
ну, так же как и к Радимову, которого зашли дежурнопохейтить)
+1
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Вадим flanec
Ответ vzhik \0
Это члены какой-то ОПГ?
Ну так и название команды конкретное. Как назовёшь команду, такие члены и появятся в ней )) конкретное название, конкретные чуваки))
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SMART789
Ответ градус ненависти
От фотки перегаром тянет
От фото не может пахнуть, если вы учуяли перегар скорее всего это от вас
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Никому_никабельный
Ответ Александр Василич
Трезво??? ха. ха.ха.!!!!!
Сколько раз в месяц вы подбухиваете? - Всё зависит от месяца, иногда 30, а иногда 31 раз. - Я так понимаю, февраль у вас разгрузочный месяц.
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Marina_Greta
Ответ Artie Bukko
ну, так же как и к Радимову, которого зашли дежурнопохейтить)
он лицо публичное, хейт одна из таких сторон его окружения 😊
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Marina_Greta
Ответ Artie Bukko
шоу матчи то побольше аудиторию имееют, чём молодёжка) по крайней мере в данный момент
как бы то ни было, я всегда относилась к таким матчам с полным недоумением и безразличием так сказать)
+1
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Artie Bukko
Ответ Marina_Greta
ну как никак, молодёжку тренировал, если я не спутала ничего, а теперь вон в шоу матчи)
шоу матчи то побольше аудиторию имееют, чём молодёжка) по крайней мере в данный момент
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Marina_Greta
Ответ Дмитрий Джи
он и не вкатывался
ну как никак, молодёжку тренировал, если я не спутала ничего, а теперь вон в шоу матчи)
+3
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sd4fmwrvz8
Этому 🤡только такие клубы возглавлять это его потолок
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HardEdge
Карман для бутылки будет на форме?
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в свою среду ушёл в клоунскую..
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Spiker1606
Почему этот комментарий отображается именно так?
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Эмблема у "Чисто Питер" прикольная, с одной стороны буквы "Ч" и "П", с другой стороны разводные мосты и мяч.
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2ran
Питер и точка.
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Caniball
Ну вот возглавил команду по своему уровню. Все правильно.
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