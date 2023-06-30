«Севилья» готова продать всех игроков. У клуба долг 90 млн евро

Теги Севилья Ла Лига возможные трансферы Рамон Родригес Мончи кризис деньги Футбол

«Севилья» выставила на трансфер всех игроков.

Как сообщает Marca, причина в том, что у клуба есть долг в 90 млн евро.

«Севилье» нужно продать много игроков, одной-двух крупных продаж будет недостаточно.

Отмечается, что по этой причине клуб покинул спортивный директор Мончи и стал президентом «Астон Виллы» по футбольным операциям|. Он не хотел продавать большую часть состава.

Напомним, в прошлом сезоне «Севилья» выиграла Лигу Европы и получила право сыграть в Лиге чемпионов. В Ла Лиге клуб стал 11-м.

«Севилья» – королева Лиги Европы! Ее магия сильнее магии Моуринью

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135 комментариев

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HI MARS
Не всех,а любого.Это разные вещи
+218
-20
+198
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xbfy7wncvc
Выиграли ЛЕ и доминируют в ней, а долги со времен короны до сих пор. И они не одни: Вильярреал, Атлетико, Сосьедад, Атлетик, Барса( в основном она сама виновата и Бартомеу).
Тебас не умеет деньги делать, пора ему в отставку
+112
-11
+101
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corazón blanco
Да уж, а потом удивляемся, почему АПЛ на несколько световых лет уже опережает Примеру.
+94
-8
+86
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Отец Абду
Тем временем Тебас: Севилья чемпионы ЛЕ, у нас есть будущий обладатель ЗМ в лице Винисиуса, Мбаппе скоро перейдет к нам, Барса вернулась в ЛЧ... У нас в Ла лиге нет никаких проблем:)
+65
-11
+54
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Надоело париться в бане
Ответ Ростовский
Как ни крути, а Европка загнивает из-за русофобии. Должник на должнике.
То ли дело духовный Ростов продает игроков чтобы покрыть долги по зарплате)))
+56
-3
+53
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Moscwow
Ответ mallowan
Да да конечно, если только в плане денег не более.
Да брось, Ла Лига просто несмотрибельна сейчас. Отвратительное судейство, организация турнира и невозможность клубов подписать стоящих игроков, отсюда скучные матчи, где Реал бросает играть после нового года, а Барса кое как закатывает по одному мячу, остальные вообще мрак
+51
-4
+47
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Ricardo Quaresma
Ответ Максим Шохин
Походу Италия станет второй. Но по интересу матчей уже
Ей бы третьей сначала стать)
+52
-11
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2vdhrvmmzf
Эффективный менеджмент Тебаса- клуб штампующий победы в ЛЕ вынужден продавать весь состав, пока новичок АПЛ получает штук 5 годовых бюджетов среднестатистического клуба ЛаЛиги только за подъем в апл
+29
-4
+25
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sema_qwi@mail.ru
Что-то я не пойму))) у барсы долг полтора лярда, и живут себе как-то. А Севилья должна продавать игроков? Может им рычаги подергать?)
+20
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Goshish
победитель второго по значимости Еврокубка не может с призовых покрыть не самый большой, по футбольным меркам, долг - Чеферин. Итоги.
+21
-6
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JENNINGS
Ответ Ростовский
Как ни крути, а Европка загнивает из-за русофобии. Должник на должнике.
Ты в адеквате?
+18
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Билли Херрингтон
Ответ HI MARS
Суровикин где?
На самом деле это аккаунт Суровикина. А ты думал, куда ростовский пропадал во время мятежа?
+14
-1
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Los Galácticos
Барса с долгом в 3 млрд: подержите мое пиво.
+25
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Дмитрий Сидоров
Ответ Burel
потому что ЛЕ - недотурнир. Севилья его выиграда 7 раз за 15 лет, а никто всерьёз не воспринимает этот клуб
Такими нехитрыми умозаключениями можно прийти к тому, что ЧМ - единственное стоящее соревнование. Нормальный ЛЕ турнир, может топ-клубу сезон спасти.
+12
-1
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AurelioDeLaurentis
неожиданно
что на это скажет полудурок тебас
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v.belorussky
Сначала Вильярреал на распродажу. Теперь Севилья.

Спасибо титану финансовой мысли Тебасу за это!
+16
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HI MARS
Ответ Ростовский
Как ни крути, а Европка загнивает из-за русофобии. Должник на должнике.
Суровикин где?
+13
-7
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Temp Account
Ответ sema_qwi@mail.ru
Ну тут нужна пояснительная бригада) все таки у них меньше сотки Долгов. У барсы более чем в 15 раз больше. Севилья выиграла ЛЕ, к тому же клуб мягко говор не маленький. А про то сколько раз они выиграли Ле за последние 10 лет я вообще молчу. Откуда долг, зачем такие меры?)
Первый вариант - кто-то из Севильи не умеет реструктуризировать долги (проще говоря, договориться с кредиторами). Второй вариант - кредиторы надавили, чтобы сменить собственника клуба.
+5
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2vdhrvmmzf
Ответ Vitto
А Испания левацкая и небогатая страна, а виноват Тебас.
А причём тут страна клуба, клубам апл деньги разве государственные выделяют?
+8
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Пенс
пусть у мадрида с бчк попросят, которые все бабки лиги забирают. Ну, а тебасику нужно ещё пару камней в огород АПЛ закинуть.
+11
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Артур Ганненко
Ответ sema_qwi@mail.ru
Что-то я не пойму))) у барсы долг полтора лярда, и живут себе как-то. А Севилья должна продавать игроков? Может им рычаги подергать?)
Барса генерирует намного больше доходов, поэтому ей легко набирать долги. Она то не обанкротится, а вот Севилья может
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grokk
Какая разница с какими ноунеймами Лигу Европы брать?)
+4
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Иван Косяков
Чет не понял, у Барсы лярд долгов, а они еще и покупают ,эт как так
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Axmat Cecenov
Ответ sema_qwi@mail.ru
Что-то я не пойму))) у барсы долг полтора лярда, и живут себе как-то. А Севилья должна продавать игроков? Может им рычаги подергать?)
Заклинило у них.
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Илья Богданов
Ответ Moscwow
Да брось, Ла Лига просто несмотрибельна сейчас. Отвратительное судейство, организация турнира и невозможность клубов подписать стоящих игроков, отсюда скучные матчи, где Реал бросает играть после нового года, а Барса кое как закатывает по одному мячу, остальные вообще мрак
Согласен. В чемпионате команд 5-7, а все остальные - ничем не примечательные npc, каждый из которых играет грязно, тянет время и вдесятером сидит в своей штрафной. Поменяй в очном матче Мальорок-Альмерий-Жирон-Хетафе и прочих им форму - никто и не поймет, что команды подменили
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