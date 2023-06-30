«Севилья» выставила на трансфер всех игроков.

Как сообщает Marca, причина в том, что у клуба есть долг в 90 млн евро.

«Севилье» нужно продать много игроков, одной-двух крупных продаж будет недостаточно.

Отмечается, что по этой причине клуб покинул спортивный директор и стал президентом «Астон Виллы» по футбольным операциям|. Он не хотел продавать большую часть состава.

Напомним, в прошлом сезоне « » выиграла Лигу Европы и получила право сыграть в Лиге чемпионов. В Ла Лиге клуб стал 11-м.

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