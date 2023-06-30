«Севилья» готова продать всех игроков. У клуба долг 90 млн евро
«Севилья» выставила на трансфер всех игроков.
Как сообщает Marca, причина в том, что у клуба есть долг в 90 млн евро.
«Севилье» нужно продать много игроков, одной-двух крупных продаж будет недостаточно.
Отмечается, что по этой причине клуб покинул спортивный директор Мончи и стал президентом «Астон Виллы» по футбольным операциям|. Он не хотел продавать большую часть состава.
Напомним, в прошлом сезоне «Севилья» выиграла Лигу Европы и получила право сыграть в Лиге чемпионов. В Ла Лиге клуб стал 11-м.
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Тебас не умеет деньги делать, пора ему в отставку
что на это скажет полудурок тебас
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