Крыховяк расторг контракт с «Краснодаром»: «Не хотел возвращаться. Моя позиция по ситуации на Украине была четкой с самого начала»

Теги премьер-лига Россия трансферы Гжегож Крыховяк Краснодар Политика Футбол

Гжегож Крыховяк объявил о расторжении контракта с «Краснодаром».

Польский полузащитник сообщил, что расторг соглашение, действовавшее до 2024 года.

«Как только стало известно, что [расторжение контракта] возможно, решение было очевидным. Я не хотел туда возвращаться, поэтому связался с агентом, чтобы сообщить клубу о желании уйти.

По ситуации на Украине моя позиция была четкой с самого начала, поэтому не было смысла уходить в другую аренду. Сейчас этот этап закончен, и я могу двигаться дальше.

Есть несколько возможных направлений. Переговоры продолжаются, поэтому я не буду раскрывать подробности. Я открыт для различных предложений и, наверное, в начале июля решу, какое из них лучше для меня», – сказал 33-летний футболист в интервью Meczyki.pl.

Крыховяк стал игроком «Краснодара» летом 2021 года. В середине марта 2022 года Гжегож приостановил контракт и перешел в греческий АЕК, за который выступал до конца сезона-2021/22. В июле 2022-го Крыховяк перешел в саудовский «Аль-Шабаб» на год.

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28 комментариев

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dr. cage
По Саудовской Аравии, которая всю дорогу спонсировала Алькаиду, воевала с несчастным Йеменом и попутно делала в своём посольстве в Турции шаурму из журналиста, чёткой позиции у него нет..
+47
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Гусеконь
от кровавых российских денег отказался, которые за эти 1,5 года накапали?
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KMR
А Крым он не заметил. Не было четкой позиции тогда
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Евгений Онегин
Бобер курва
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CriminalJoint62
Надо было задержать этого польского шпиона
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Marina_Greta
что ждать ещё оо пшека.
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antiginer
Как только стало известно, что [расторжение контракта] возможно, решение было очевидным.

Очевидным для кого?То «всех успокаивал»,то наоборот «всех подбивал валить».Думаю,второе вернее,пшеки во все времена предателями были.Закомплексованный народец с непомерным чсв.
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Arman FCSM
Ответ dr. cage
По Саудовской Аравии, которая всю дорогу спонсировала Алькаиду, воевала с несчастным Йеменом и попутно делала в своём посольстве в Турции шаурму из журналиста, чёткой позиции у него нет..
Чем больше насыпят, тем позиция более размытая
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DoBryy X
Ответ Бухгалтер2021
а контракт?промес вот не уезжает он профессионал
Хоть это мой любимчик, Промес, но не уходит потому что в другой любой стране его отвезут в Нидерланды и посадят
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Бухгалтер2021
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а контракт?промес вот не уезжает он профессионал
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Faust Doc
Ответ Гусеконь
от кровавых российских денег отказался, которые за эти 1,5 года накапали?
Это другое!
Гы гы гы
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ЕгориЙ
Задним умом щас думаем как хорошо, что Локо его успел в Краснодар продать, хоть деньги какие-то заработал. Наверное неустойка за разрыв контракта с Краснодаром по деньгам меньше чем сумма его трансфера.
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Владимир Василенко
польский казёл подбил всех на бунт и в кусты
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cektor
П- поляк
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Александр Романов
Крысовяк
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Владислав Бондарчук
Чотка
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Дмитрий Дашковский
Да кому ты нужен поляк наркоманский
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Фан Рубина
Из-за мелочи досрочно закончил неплохую карьеру в сильнейшей лиге мира - РПЛ.
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Dmitry Orlov
А сколько в своё время было помоев вылито на немцев из Локо, которые его в Краснодар продали. А вон оно как получилось. В итоге - деньги заработали, на зарплате сэкономили, а если бы этого не сделали или, не дай Бог, продлили бы контракт ещё года на 3 - получили бы приостановку, расторжение и надо было бы искать замену.
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Ivan Fedorov
про тебя уже все забыли и никогда не вспомнят, пассажир
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Alex Alex
вата беснуется в комментах.
Респекты поляку
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Artem Karev
Обычный конъюнктурщик, как и большинство из них.
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Егор Егор
Ответ dr. cage
По Саудовской Аравии, которая всю дорогу спонсировала Алькаиду, воевала с несчастным Йеменом и попутно делала в своём посольстве в Турции шаурму из журналиста, чёткой позиции у него нет..
Расторгнет задним числом когда-нибудь, когда будет выгодно.
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Faust Doc
Пшек он и в Африке пшек...
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dr. cage
Ответ Дмитрий
А почему поляка должны волновать СА и Йемен? Его волнует возможная угроза Польше. Это нормально, Крыховяк не мировой страдалец
То есть чуть ли не главный спонсор Алькаиды, одним из развлечений которой, является совершение бабахов, дабы уничтожить побольше неверных и христиан в частности, его волновать не должно.. Так и запишем.
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