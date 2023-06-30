Крыховяк расторг контракт с «Краснодаром»: «Не хотел возвращаться. Моя позиция по ситуации на Украине была четкой с самого начала»

Гжегож Крыховяк объявил о расторжении контракта с «Краснодаром».

Польский полузащитник сообщил, что расторг соглашение, действовавшее до 2024 года.

«Как только стало известно, что [расторжение контракта] возможно, решение было очевидным. Я не хотел туда возвращаться, поэтому связался с агентом, чтобы сообщить клубу о желании уйти.

По ситуации на Украине моя позиция была четкой с самого начала, поэтому не было смысла уходить в другую аренду. Сейчас этот этап закончен, и я могу двигаться дальше.

Есть несколько возможных направлений. Переговоры продолжаются, поэтому я не буду раскрывать подробности. Я открыт для различных предложений и, наверное, в начале июля решу, какое из них лучше для меня», – сказал 33-летний футболист в интервью Meczyki.pl.



Крыховяк стал игроком « » летом 2021 года. В середине марта 2022 года приостановил контракт и перешел в греческий АЕК, за который выступал до конца сезона-2021/22. В июле 2022-го Крыховяк перешел в саудовский «Аль-Шабаб» на год.