  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Плющев о проблемах ЦСКА: «Никитину всегда в заслуги ставили построение хорошей игры в обороне. Видимо, не все игроки дорабатывают»
0

Плющев о проблемах ЦСКА: «Никитину всегда в заслуги ставили построение хорошей игры в обороне. Видимо, не все игроки дорабатывают»

Владимир Плющев оценил 9-е место ЦСКА на Западе в КХЛ после 15 матчей.

«Букет проблем ЦСКА не позволяет показывать средний уровень того, что от них требуется. Кто-то говорил в клубе, что все будет хорошо и ничего страшного. Я сомневаюсь, что в ЦСКА все может быть хорошо. 

Никитину всегда в заслуги ставили построение хорошей игры в обороне. Не знаю, почему в этом сезоне играют так плохо в защите. Видимо, не все игроки дорабатывают», – сказал бывший тренер сборной России.

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Советский спорт»
logoЦСКА
logoВладимир Плющев
logoКХЛ
logoИгорь Никитин
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Сушинский об отстранении Спронга: «Может, из-за него ЦСКА забили больше, чем он в ворота соперников. Никитин – опытный тренер, он делает все правильно»
2вчера, 20:23
Терещенко о ЦСКА: «Проблемы есть, но они решаемы. Никитин пришел на долгосрочный контракт, за один месяц ничего не будет. Нужно притереться»
3вчера, 15:48
Никитин после 1:4 с «Локомотивом»: «Благодарю Ярославль за 4 года в команде. Здесь приятно находиться, я был совершенно спокоен»
6вчера, 09:50
Главные новости
Шестеркин – 2-я звезда матча с «Торонто» (1:2 ОТ): 22 сэйва из 24. У вратаря «Рейнджерс» КН 1,00 после 5 игр
19 минут назад
Мичков забил «Виннипегу». Форвард «Филадельфии» набрал 1-е очко в сезоне – в 4-м матче
350 минут назадВидео
НХЛ. «Рейнджерс» уступили «Торонто», «Колорадо» победил «Коламбус», «Монреаль» одолел «Нэшвилл», «Филадельфия» проиграла «Виннипегу»
11956 минут назадLive
Ничушкин сделал дубль в матче с «Коламбусом», забив первые голы в сезоне. У форварда «Колорадо» 2+1 в 5 играх
сегодня, 01:44Видео
Единственный русский, кто набрал 200+ очков за «Флориду». Сможете его назвать?
вчера, 22:00Тесты и игры
Плющев о СКА: «То, что делается в клубе – уровень любительской лиги. Были допущены ошибки в период формирования штаба и состава»
4вчера, 21:59
Гусев стал 1-м игроком КХЛ, реализовавшим 40 бросков в сериях буллитов
1вчера, 21:43
Овечкин назвал «Пятницу, 13-е» фильмом, который напугал его в детстве, Строум – «Паранойю», ван Римсдайк – «Маску» с Джимом Кэрри
31вчера, 21:32
Дель Зотто о Демидове: «Он будет самым доминирующим игроком в «Монреале» в следующем году»
вчера, 20:38
Кудашов про 3 броска в серии буллитов: «Молодежь не может сидеть у телевизоров очень долгое время. Может быть, лучше начинать игру с буллитов»
4вчера, 19:50
Ко всем новостям
Последние новости
Проворов забил 1-й гол в сезоне – «Колорадо». У защитника «Коламбуса» 1+2 в 4 играх
22 минуты назадВидео
Наместников забил «Филадельфии». Форвард «Виннипега» набрал 1-е очко в сезоне – в 4-й игре
35 минут назадВидео
Быков об Играх-2026: «Если НХЛ обеспокоена катком в Милане, стоит задуматься. В интересах Италии привести все спортивные объекты в должное состояние»
сегодня, 01:28
Яковлев о 6:4 с «Салаватом»: «Начали не очень хорошо, сами себе привезли 2 гола. Хорошо, что потом включились, отыгрались и вышли вперед. Счет не отражает накала»
1вчера, 21:52
Кудашов после 3:2 с «Шанхаем»: «Пропустили очень плохой 2-й гол, безобразие. Сделали 3-4 неверных действия в одной смене. Нам нужно убирать эти ошибки»
1вчера, 20:57
Галлан после 2:3 от «Динамо»: «Шанхай» играл здорово, но такое иногда случается. Мы набрали 7 очков за 4 матча, такой результат годится»
вчера, 20:49
Сушинский об отстранении Спронга: «Может, из-за него ЦСКА забили больше, чем он в ворота соперников. Никитин – опытный тренер, он делает все правильно»
2вчера, 20:23
Терещенко о том, что Панарин не хочет идти на понижение зарплаты: «Это нормально. Какие к нему могут быть вопросы? Контракт – личное дело каждого человека»
вчера, 20:11
Кравец о принципиальности матча с «Авангардом»: «Все время об этом говорю. Может, где-то чуть лукавлю, но победа всякая важна. Ну и тем более над этим клубом»
1вчера, 19:58
Ярош о русской кухне: «Самое любимое блюдо – борщ. Также люблю пельмени и красную икру. Окрошку не люблю»
4вчера, 19:41