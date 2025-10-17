Плющев о проблемах ЦСКА: «Никитину всегда в заслуги ставили построение хорошей игры в обороне. Видимо, не все игроки дорабатывают»

Владимир Плющев оценил 9-е место ЦСКА на Западе в КХЛ после 15 матчей.

«Букет проблем ЦСКА не позволяет показывать средний уровень того, что от них требуется. Кто-то говорил в клубе, что все будет хорошо и ничего страшного. Я сомневаюсь, что в ЦСКА все может быть хорошо.

Никитину всегда в заслуги ставили построение хорошей игры в обороне. Не знаю, почему в этом сезоне играют так плохо в защите. Видимо, не все игроки дорабатывают», – сказал бывший тренер сборной России.