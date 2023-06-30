Во Франции не разрешили носить хиджабы футболисткам во время матчей. Суд оставил в силе запрет FFF

Теги лига 1 Франция женский футбол Федерация футбола Франции игровая форма религия Футбол

Во Франции оставили в силе запрет на ношение хиджаба во время футбольных матчей.

Высший административный суд Франции (Государственный совет) оставил в силе запрет на ношение хиджабов для футболисток. Такое решение суд вынес после обращения группы исповедующих ислам футболисток по делу против Федерации футбола Франции (FFF), которая и ввела этот запрет.

Суд постановил, что запрет является «уместным».

«Спортивные федерации могут требовать от своих игроков сохранять нейтральность экипировки во время соревнований», – говорится в решении суда.

В Федерации футбола Франции заявили, что это решение дает ей возможность «вновь подтвердить республиканские и гражданские ценности, лежащие в основе футбола, и полную приверженность борьбе со всеми формами дискриминации и продвижению гендерного равенства».

Отметим, что ФИФА более 10 лет назад отменила аналогичный запрет на ношение хиджаба футболистками.

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48 комментариев

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Blaumerc
говорю как мусульманин (моё мнение)
всё правильно, не нужно делать исключение. Если такие правоверные, можно просто не играть в футбол, а не заниматься показухой.
+46
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Дмитрий
Ответ Number_2
Демократичненько!
А причем тут демократия?
+27
-1
+26
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Пётр Смирнов
Ответ Number_2
Демократичненько!
каким образом тут демократия? Демократия – власть народа, а не безумства (мусульман в данном случае).
+18
-10
+8
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Сахарный ватник
Шариату нет места в футболе!
+11
-3
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оле - топ юрген - клоп
Ответ j30
расизм и дискриминация
Можно просто не ехать в Европу, а оставаться у себя в мусульманской стране, где не будет ни расизма, ни дискриминации
+12
-5
+7
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T622222
Почему не жить там, где тебе комфортно в смысле ношения там всего!? Вот Иран или Ирак, Афганистан да тысячи стран. Нет надо это делать там, где 99% этого не разделают!
+6
-1
+5
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zzzeeerrrooo
Ответ МСД
За то у них есть трансгендерство, лесбиянство, гомосексуализм! А вот высокая нравственность и духовность там не приветствуется.
и что плохого?
они не хуже мусульман
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Любезный Коссутий
Ответ Ихарь Окенфэйлов
ахахах )) А что, кто то когда то играл в хиджабе? Это даже круче чем в наморндниках
женская сборная Ирана по футболу
https://img.prosports.kg/news/original/204165_278efedd115769569882197848cbba38.jpg?t=1574739879
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Циник Петербургский
Ответ QWertY
«Спортивные федерации могут требовать от своих игроков сохранять нейтральность экипировки во время соревонований” И именно эта федерация банит игроков за то, что те сохраняют нейтралитет и отказываются надевать гейские повязки))
+
Вы не понимаете - это другое!! ))
+5
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T622222
Почему не жить там, где тебе комфортно в смысле ношения там всего!? Вот Иран или Ирак, Афганистан да тысячи стран. Нет надо это делать там, где 99% этого не разделают!
+5
-2
+3
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QWertY
«Спортивные федерации могут требовать от своих игроков сохранять нейтральность экипировки во время соревонований”
И именно эта федерация банит игроков за то, что те сохраняют нейтралитет и отказываются надевать гейские повязки))
+6
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Blaumerc
Ответ klimkostin99
Надеюсь в прекрасной России будущего кавказ не будет частью России,хиджабы запрещены во всех Русских городах,а мигрантам со средней азии будет попасть в Россию труднее чем гражданам ирака в США.
мне фиолетово. Я не из кавказа, я ни разу не был в России и не собираюсь туда. Мне и здесь живётся не плохо.
а вот у нас русские спокойно живут в мире и согласии, и у меня лучший друг русский
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Lionel Andres Messi 10
Ну и правильно. Если они у себя на родине требуют от остальных уважения к своей религии, культуре и отсюда ношения закрытого типа одежды, то пусть тогда в Европе ходят как все, без пропаганды дикой по отношению к женщинам религии.
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blaugrano
Уже несколько дней там лютые протесты и до сих пор толком в новости не приплели?
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Adolf Glieder
Ответ МСД
За то у них есть трансгендерство, лесбиянство, гомосексуализм! А вот высокая нравственность и духовность там не приветствуется.
А минусы-то какие?
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Циник Петербургский
Ответ Сахарный ватник
Шариату нет места в футболе!
Я бы сказал, политике нет места в спорте. Но, к сожалению, в современном мире это не так.
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Даниил Кораблёв
Ответ QWertY
«Спортивные федерации могут требовать от своих игроков сохранять нейтральность экипировки во время соревонований” И именно эта федерация банит игроков за то, что те сохраняют нейтралитет и отказываются надевать гейские повязки))
Это другое)
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Циник Петербургский
Ответ blaugrano
Уже несколько дней там лютые протесты и до сих пор толком в новости не приплели?
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Видимо, инфоповод пока придумать не могут ))
А как только пострадает хотя бы велосипед какого-нибудь игрока из третьего дивизиона чемпионата Франции, так сразу всю ленту новостями оттуда завалят ;)
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Adolf Glieder
Ответ bostonKG
Ты можешь называть себя кем хочешь, но ты не мусульманин
А кто ты такой, чтобы решать, кто мусульманин, а кто нет?
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Vitto
Ответ SpilightTwarkle
Ну вот как теперь пропагандистам с пеной у рта заявлять, что Франция/Европа скоро станут шариатом?
А помогут ли эти запреты? Если муслимы размножаются в геометрической прогрессии, плюс миллионы приезжают как мигранты.
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QWertY
Ответ Blaumerc
мне фиолетово. Я не из кавказа, я ни разу не был в России и не собираюсь туда. Мне и здесь живётся не плохо. а вот у нас русские спокойно живут в мире и согласии, и у меня лучший друг русский
Я слышал ваш туркменский паша отменял короновирус, это правда?))
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Pikachu Pikachu
Ответ QWertY
«Спортивные федерации могут требовать от своих игроков сохранять нейтральность экипировки во время соревонований” И именно эта федерация банит игроков за то, что те сохраняют нейтралитет и отказываются надевать гейские повязки))
Франция - светская страна. В мире более 120 исламских государств. Вперед и с песней, что называется.
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Andrey Bokov
Ответ SpilightTwarkle
Ну вот как теперь пропагандистам с пеной у рта заявлять, что Франция/Европа скоро станут шариатом?
а они типа не шариат еще?)) там национальный состав с 80-х годов поменялся на 80% в сторону арабов. и эти запреты как приняли так и отменить могут в любой момент.Коран вот они боятся жечь. С чего это? Тоже Соловьев мешает?)
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Zakir Zakir
ну это же не лгбт) вот если бы они повязки лгбт запретили))) а им футбол не нужно играть, не женское это дело)
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Самозанятый
Как по мне, так единственное, что имело значение - безопасность. Если ношение хиджаба безопасно для футболисток, имеют право. Ну или запретить любые головные уборы, повязки и ободочки)
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