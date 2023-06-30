Во Франции не разрешили носить хиджабы футболисткам во время матчей. Суд оставил в силе запрет FFF
Во Франции оставили в силе запрет на ношение хиджаба во время футбольных матчей.
Высший административный суд Франции (Государственный совет) оставил в силе запрет на ношение хиджабов для футболисток. Такое решение суд вынес после обращения группы исповедующих ислам футболисток по делу против Федерации футбола Франции (FFF), которая и ввела этот запрет.
Суд постановил, что запрет является «уместным».
«Спортивные федерации могут требовать от своих игроков сохранять нейтральность экипировки во время соревнований», – говорится в решении суда.
В Федерации футбола Франции заявили, что это решение дает ей возможность «вновь подтвердить республиканские и гражданские ценности, лежащие в основе футбола, и полную приверженность борьбе со всеми формами дискриминации и продвижению гендерного равенства».
Отметим, что ФИФА более 10 лет назад отменила аналогичный запрет на ношение хиджаба футболистками.
всё правильно, не нужно делать исключение. Если такие правоверные, можно просто не играть в футбол, а не заниматься показухой.
они не хуже мусульман
https://img.prosports.kg/news/original/204165_278efedd115769569882197848cbba38.jpg?t=1574739879
Вы не понимаете - это другое!! ))
И именно эта федерация банит игроков за то, что те сохраняют нейтралитет и отказываются надевать гейские повязки))
а вот у нас русские спокойно живут в мире и согласии, и у меня лучший друг русский
Видимо, инфоповод пока придумать не могут ))
А как только пострадает хотя бы велосипед какого-нибудь игрока из третьего дивизиона чемпионата Франции, так сразу всю ленту новостями оттуда завалят ;)