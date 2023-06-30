Во Франции не разрешили носить хиджабы футболисткам во время матчей. Суд оставил в силе запрет FFF

Во Франции оставили в силе запрет на ношение хиджаба во время футбольных матчей.

Высший административный суд Франции (Государственный совет) оставил в силе запрет на ношение хиджабов для футболисток. Такое решение суд вынес после обращения группы исповедующих ислам футболисток по делу против Федерации футбола Франции (FFF), которая и ввела этот запрет.

Суд постановил, что запрет является «уместным».

«Спортивные федерации могут требовать от своих игроков сохранять нейтральность экипировки во время соревнований», – говорится в решении суда.

В Федерации футбола Франции заявили, что это решение дает ей возможность «вновь подтвердить республиканские и гражданские ценности, лежащие в основе футбола, и полную приверженность борьбе со всеми формами дискриминации и продвижению гендерного равенства».

Отметим, что ФИФА более 10 лет назад отменила аналогичный запрет на ношение хиджаба футболистками.