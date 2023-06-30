«Ливерпуль» представил бело-зеленую выездную форму на сезон. Она вдохновлена распространением технологий в 90-х
«Ливерпуль» представил выездную форму на сезон в необычной расцветке.
Футболка комплекта от Nike выполнена в бело-зеленых цветах с черными элементами на рукавах и воротнике. Шорты – черные.
Отмечается, что экипировка вдохновлена 1990-ми и распространением технологий в тот период, «когда компьютеры стали появляться на рабочих местах, широкое распространение получили мобильные телефоны, а интернет пришел в дома людей».
Кроме того, новый комплект отсылает к выездной форме «красных» сезона-1995/96.
Фото: liverpoolfc.com
Можно ещё рассказать о том, что зелёные квадратики отсылают нас к текстурам криппера из Майнкрафта, потому что команда буквально взрывается ради победы на поле и отдает дань уважения компьютерным играм и т.д...
Ну серьезно, как эта зелень отображает технологический бум в 90-ые?
Может в дизайне это работает не так, но обычно более-менее понятно, что за явление вдохновило создателя и какие он черты/штрихи узнаваемые перенёс на своё произведение искусства.
https://www.instagram.com/p/CuGvDljROoV/?hl=en
https://www.myretrojersey.com/wp-content/uploads/2022/09/a_16d5d9a7-883a-4781-a005-c6f0a93a7309.jpg
Матрица что ли?😄
Только тогда New Balance был