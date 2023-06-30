«Ливерпуль» представил выездную форму на сезон в необычной расцветке.

Футболка комплекта от выполнена в бело-зеленых цветах с черными элементами на рукавах и воротнике. Шорты – черные.

Отмечается, что экипировка вдохновлена 1990-ми и распространением технологий в тот период, «когда компьютеры стали появляться на рабочих местах, широкое распространение получили мобильные телефоны, а интернет пришел в дома людей».

Кроме того, новый комплект отсылает к выездной форме «красных» сезона-1995/96.

Фото: liverpoolfc.com