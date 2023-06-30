«Ливерпуль» представил бело-зеленую выездную форму на сезон. Она вдохновлена распространением технологий в 90-х

Теги Ливерпуль премьер-лига Англия Nike игровая форма стиль технологии Футбол

«Ливерпуль» представил выездную форму на сезон в необычной расцветке.

Футболка комплекта от Nike выполнена в бело-зеленых цветах с черными элементами на рукавах и воротнике. Шорты – черные.

Отмечается, что экипировка вдохновлена 1990-ми и распространением технологий в тот период, «когда компьютеры стали появляться на рабочих местах, широкое распространение получили мобильные телефоны, а интернет пришел в дома людей».

Кроме того, новый комплект отсылает к выездной форме «красных» сезона-1995/96.

Фото: liverpoolfc.com

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36 комментариев

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Фарид Харисов
Главное придумать легенду покрасивее, тогда форму раскупят :)

Можно ещё рассказать о том, что зелёные квадратики отсылают нас к текстурам криппера из Майнкрафта, потому что команда буквально взрывается ради победы на поле и отдает дань уважения компьютерным играм и т.д...

Ну серьезно, как эта зелень отображает технологический бум в 90-ые?
+108
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+99
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Papa Paolo
По первым фото можно подумать, что Хендерсон с Ван Дайком в Аль что-то там перешли …
+36
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Манковский
Мдааа, рвались к Найку. Ньюбэланс такую красоту делал.
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Фарид Харисов
Ответ Oleg Olegov
Она не отображает технологический бум, а вдохновлена им(
Я вижу разговоры о вдохновении, но не вижу следствия вдохновения.

Может в дизайне это работает не так, но обычно более-менее понятно, что за явление вдохновило создателя и какие он черты/штрихи узнаваемые перенёс на своё произведение искусства.
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cektor
Не очень )
+8
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AllOnRed
вроде и нравится, а вроде и нет.А вот мастерка на Салахе топ!!
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unhack
Ответ Papa Paolo
По первым фото можно подумать, что Хендерсон с Ван Дайком в Аль что-то там перешли …
я подумал Селтик :)
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Alexander Zubkov
Красивая форма. Мне понравилась.
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Александр Высочкин
Сойдёт ЛЕ и АПЛ наша верим you’ll Never Walk Alone
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Oleg Olegov
Ответ Фарид Харисов
Главное придумать легенду покрасивее, тогда форму раскупят :) Можно ещё рассказать о том, что зелёные квадратики отсылают нас к текстурам криппера из Майнкрафта, потому что команда буквально взрывается ради победы на поле и отдает дань уважения компьютерным играм и т.д... Ну серьезно, как эта зелень отображает технологический бум в 90-ые?
Она не отображает технологический бум, а вдохновлена им(
+2
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HI MARS
Ай хорошая
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Денис Неронский
Ответ Фарид Харисов
Главное придумать легенду покрасивее, тогда форму раскупят :) Можно ещё рассказать о том, что зелёные квадратики отсылают нас к текстурам криппера из Майнкрафта, потому что команда буквально взрывается ради победы на поле и отдает дань уважения компьютерным играм и т.д... Ну серьезно, как эта зелень отображает технологический бум в 90-ые?
Ваша версия звучит и то поправдоподобнее
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Caracalla
Спасибо "Ливерпулю" за появление технологий в 90-е!
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oleg150
Кому не лень, посмотрите в инстаграме видео с презентацией формы, картинки - это не то.
https://www.instagram.com/p/CuGvDljROoV/?hl=en
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Agent Smith
Они источник вдохновения придумывали дольше чем дизайн. Зачем эта показуха?⚽️
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Young Hefner
Ответ Манковский
Мдааа, рвались к Найку. Ньюбэланс такую красоту делал.
Никогда не любил Найк, Адидас-топ. Любимый комплект 08-09.
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Dmind
Ответ Фарид Харисов
Я вижу разговоры о вдохновении, но не вижу следствия вдохновения. Может в дизайне это работает не так, но обычно более-менее понятно, что за явление вдохновило создателя и какие он черты/штрихи узнаваемые перенёс на своё произведение искусства.
"вдохновлена 90-ми" речь идет о гостевой форме 95-96 года. Эта форма повторяет ее, только с пиксельной детализацией в стиле игр 90-х
https://www.myretrojersey.com/wp-content/uploads/2022/09/a_16d5d9a7-883a-4781-a005-c6f0a93a7309.jpg
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bulldozer
Ответ Young Hefner
Никогда не любил Найк, Адидас-топ. Любимый комплект 08-09.
А мне нравилась 07-08, хоть она и была довольно необычной. Закрываю глаза и вижу Эль Ниньо в этой форме…)
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Vićtor Diaź
Девчонка приятная такая
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Beetl
На самом деле, возможно, лучшая от найки.
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bulldozer
Хмм…зеленый…компьютер…90-ые

Матрица что ли?😄
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DolJun
прикольная
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SergioRamos92
Похожа очень на форму ливерпуля сезона 17/18
Только тогда New Balance был
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MK
Без зеленого получше было бы) Качество топ, но зеленые квадратики как то стремно
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Young Hefner
Ответ bulldozer
А мне нравилась 07-08, хоть она и была довольно необычной. Закрываю глаза и вижу Эль Ниньо в этой форме…)
Тоже неплохая, с воротником как у поло. Да уж, были времена, Джеррард, Торрес - ностальгия.
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