Овечкин сделал хет-трик во втором матче подряд

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин забросил три шайбы в ворота «Айлендерс» (6:4) в матче регулярного чемпионата .

Это второй хет-трик россиянина подряд. В прошлой игре с «Нью-Джерси» (5:2) Овечкин также отметился тремя голами.

В трех последних матчах нападающий забил восемь голов.

Всего в текущем сезоне 34-летний Овечкин набрал 50 (34+16) очков в 49 матчах. В списке лучших снайперов он догнал Остона Мэттьюса, но отстает на две шайбы от Давида Пастрняка.

🤩 Овечкин обошел Лемье и делит 9-е место по голам в НХЛ

WELCOME TO THE TOP 10 , @ovi8 #CapsIsles #ALLCAPS pic.twitter.com/SO3wwuCS2i