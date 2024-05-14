Друэн об отстранении Ничушкина: «Мы были шокированы. Это отстой, но мы должны двигаться дальше и готовиться к игре»

Джонатан Друэн высказался о ситуации с отстранением Валерия Ничушкина.

Форвард «Колорадо» попал в третий этап программы помощи игрокам НХЛ. Он отстранен на 6 месяцев без сохранения заработной платы.

– Это то, что может расшатать команду?

– Да, это так, но мы все люди, мы все профессионалы. Это то, что ты не можешь контролировать. Ты не можешь зацикливаться на этом, не можешь думать об этом.

Когда мы услышали эту новость, мы были такими же, как все: мы были шокированы. Конечно, это отстой, но мы должны двигаться дальше и готовиться к игре, – сказал нападающий «Колорадо» Джонатан Друэн.

«Эвеланш» уступает в серии с «Далласом» со счетом 1-3.