Друэн об отстранении Ничушкина: «Мы были шокированы. Это отстой, но мы должны двигаться дальше и готовиться к игре»

Теги дисквалификации Кубок Стэнли Колорадо НХЛ Валерий Ничушкин Джонатан Друэн Хоккей

Джонатан Друэн высказался о ситуации с отстранением Валерия Ничушкина.

Форвард «Колорадо» попал в третий этап программы помощи игрокам НХЛ. Он отстранен на 6 месяцев без сохранения заработной платы.

– Это то, что может расшатать команду?

– Да, это так, но мы все люди, мы все профессионалы. Это то, что ты не можешь контролировать. Ты не можешь зацикливаться на этом, не можешь думать об этом.

Когда мы услышали эту новость, мы были такими же, как все: мы были шокированы. Конечно, это отстой, но мы должны двигаться дальше и готовиться к игре, – сказал нападающий «Колорадо» Джонатан Друэн.

«Эвеланш» уступает в серии с «Далласом» со счетом 1-3.

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10 комментариев
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Ответ upuckuH
Валерина песенка спета в Колорадо
в НХЛ
+9
-1
+8
Валерина песенка спета в Колорадо
+7
0
+7
Один из ключевых игроков второй год подряд подставляет команду во время ПО.
Теперь точно должны на выход указать. Еще очень большой вопрос - а найдутся ли потом желающие взять такого господина к себе?
+8
-2
+6
Как результат 1-5 сегодня поиск замены в межсезонье.
С 1-3 в серии против такого Далласа Колорадо не вытащит.
Им остался еще один матч и сезон закончен.
+6
0
+6
Ответ Kuznechkin
хз у него контракт 6 125 000 $ до конца сезона 2029-2030.
Выкупят, а может и расторгнут на основании какого-то пункта контракта. Если с игроком проблемы за пределами хоккейной площадки, с ним не церемонятся. Из недавних примеров Перри и Д’Анджело
+2
0
+2
Ответ Maxim Shumov
Один из ключевых игроков второй год подряд подставляет команду во время ПО. Теперь точно должны на выход указать. Еще очень большой вопрос - а найдутся ли потом желающие взять такого господина к себе?
хз у него контракт 6 125 000 $ до конца сезона 2029-2030.
+1
0
+1
Георгиев не тащит, Валера на измене.....ну, не знаю, не знаю, как такое оценят в команде и в лиге.
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Сколько у него там контракт? Еще лет 7? 😬😬😁😁
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