Джек Джонсон о Ничушкине: «Он принял свои решения. Это все, что я скажу по этому поводу»
Джек Джонсон высказался о ситуации с отстранением Валерия Ничушкина.
Форвард «Колорадо» попал в третий этап программы помощи игрокам НХЛ. Он отстранен на 6 месяцев без сохранения заработной платы.
«Он принял свои решения. Это все, что я скажу по этому поводу.
Он принял свои решения», – сказал защитник «Колорадо» Джек Джонсон.
Журналист The Denver Post Кори Масисак отметил, что табличка с фамилией Ничушкина в раздевалке «Эвеланш» уже была заменена.