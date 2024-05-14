Джек Джонсон о Ничушкине: «Он принял свои решения. Это все, что я скажу по этому поводу»

Джек Джонсон высказался о ситуации с отстранением Валерия Ничушкина.

Форвард «Колорадо» попал в третий этап программы помощи игрокам НХЛ. Он отстранен на 6 месяцев без сохранения заработной платы.

«Он принял свои решения. Это все, что я скажу по этому поводу.

Он принял свои решения», – сказал защитник «Колорадо» Джек Джонсон.

Журналист The Denver Post Кори Масисак отметил, что табличка с фамилией Ничушкина в раздевалке «Эвеланш» уже была заменена.