Джек Джонсон о Ничушкине: «Он принял свои решения. Это все, что я скажу по этому поводу»

Теги дисквалификации происшествия Колорадо НХЛ Джек Джонсон Валерий Ничушкин Хоккей

Джек Джонсон высказался о ситуации с отстранением Валерия Ничушкина.

Форвард «Колорадо» попал в третий этап программы помощи игрокам НХЛ. Он отстранен на 6 месяцев без сохранения заработной платы.

«Он принял свои решения. Это все, что я скажу по этому поводу.

Он принял свои решения», – сказал защитник «Колорадо» Джек Джонсон. 

Журналист The Denver Post Кори Масисак отметил, что табличка с фамилией Ничушкина в раздевалке «Эвеланш» уже была заменена.

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5 комментариев
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В следующем сезоне Ничушкина в Колорадо не будет, 100%
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Это тихий ужас))) 😭😭😭😭😭
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Подвёл команду, опозорил страну, нас всех,кто болел за него!!!🤬🤬🤬🤬🤬🤬
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Ща выйдет Федотов и скажет что это из за проблем со сном
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